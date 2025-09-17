Τα μηνύματα από την προσχώρηση Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία – Το παρασκήνιο της προσέγγισης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Η ένταξη του πρώην υπουργού των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία θεωρείτο στους πολιτικούς κύκλους ως σχεδόν προεξοφλημένη. Ο ίδιος ο κ. Λοβέρδος έλεγε ότι θα επανακάμψει πολιτικά από Σεπτέμβριο, το κόμμα του «Δημοκράτες» είχε ουσιαστικά απενεργοποιηθεί, ενώ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα μέσα Ιουνίου και τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ για την ανάδειξη του Κώστα Σκρέκα στη θέση του γραμματέα του κόμματος μιλούσε για την περαιτέρω διεύρυνση του κυβερνώντος κόμματος.

«Ο κ. Μητσοτάκης από την πρώτη στιγμή υπήρξε πιστός στη λογική της αμφίπλευρης διεύρυνσης της ΝΔ», υπογραμμίζουν κυβερνητικά στελέχη και υπενθυμίζουν ότι οι μεγάλες πλειοψηφίες του 2019 και του 2023 δεν θα είχαν επιτευχθεί χωρίς τη στήριξη στη ΝΔ και μη παραδοσιακών ψηφοφόρων της. Βεβαίως, η συγκυρία δεν είναι ίδια με το 2023 και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης έχει επανακάμψει στη λογική της κομματικής «ορθοδοξίας», όπως έδειξε ο πρόσφατος ανασχηματισμός του Μαρτίου. Δεν θέλει όμως να εγκαταλείψει και τη διαχρονική σχέση που έχει με το πολιτικό κέντρο, κάτι που αντανακλά και η επιστράτευση του κ. Λοβέρδου.

Το παρασκήνιο της προσέγγισης

Ο κ. Λοβέρδος και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν γνωρίστηκαν χθες, άλλωστε συνυπήρξαν και στα υπουργικά έδρανα της κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου. Για όσους έχουν γερή μνήμη, είχαν κοντραριστεί μάλιστα το καλοκαίρι του 2014 με φόντο τις απολύσεις από τα ΑΕΙ, όταν ο κ. Μητσοτάκης ήταν υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ο κ. Λοβέρδος υπουργός Παιδείας. Ο χρόνος άμβλυνε τις εντάσεις και ο κ. Λοβέρδος ήταν εμφανώς κοντά στη ΝΔ. Στήριξε την κυβέρνηση την περίοδο των Τεμπών, ενώ την περίοδο του ΟΠΕΚΕΠΕ υποστήριξε τη σύσταση Εξεταστικής και όχι Προανακριτικής Επιτροπής για τον Μάκη Βορίδη και τον Λευτέρη Αυγενάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thetimes|-.gr, το απόγευμα του κυβερνητικού ανασχηματισμού τον περασμένο Μάρτιο, Μητσοτάκης και Λοβέρδος μίλησαν τηλεφωνικά και μετά από λίγες μέρες συναντήθηκαν. Συμφώνησαν επί της αρχής, είπαν όμως να επανεξετάσουν τα δεδομένα και μετά τη θερινή ανάπαυλα. Στη συνάντησή τους εκείνη έγινε κουβέντα για την «αρένα» του Νοτίου Τομέα της Β’ Αθηνών, όπου εκλέγονται πολλά «βαριά» γαλάζια ονόματα, όμως ο κ. Λοβέρδος εμφανιζόταν αποφασισμένος να κάνει τη «μετακόμιση».

Οι δυο τους επικοινώνησαν ξανά στο τέλος Αυγούστου, η συμφωνία επισφραγίστηκε και αποφασίστηκε να ανακοινωθεί μετά τον κύκλο της ΔΕΘ. Είναι δε ενδεικτικό ότι την ώρα που ο κ. Λοβέρδος και στενοί του συνεργάτες πήγαιναν στον Μέγαρο Μαξίμου για τις φωτογραφίες, συνεργάτης του κ. Λοβέρδου από το νομικό του γραφείο πήγαινε στον Άρειο Πάγο και κατέθετε τα χαρτιά για την αναστολή λειτουργίας του κόμματος.

Η δεξιά ατζέντα

Μπορεί ο κ. Μητσοτάκης πάντως να εκτιμά ότι η ΝΔ μπορεί και πρέπει να συνεχίσει στη λογική των «ανοιχτών θυρών», υπάρχουν όμως και στελέχη του κυβερνώντος κόμματος που προβληματίζονται για το «πόσο ΠΑΣΟΚ χωράει στη ΝΔ». Σε αυτό το επιχείρημα, κυβερνητικά στελέχη αντιπαραβάλλουν τη «δεξιά ατζέντα» που ακολουθείται σε μια σειρά ζητημάτων και εκτιμούν ότι καλύπτει τους πολίτες με πατριωτικές ανησυχίες που παραδοσιακά ανήκαν στη «ραχοκοκαλιά» της ΝΔ, τώρα όμως μπορεί να λοξοκοιτούν.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η διαχείριση του μεταναστευτικού που θα τεθεί επί τάπητος στη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ (11:00), με δεδομένη τη νέα έξαρση ροών στην Κρήτη. Ως την Παρασκευή οι μετανάστες θα έχουν μεταφερθεί στις δομές της ενδοχώρας, ενώ μένει να φανεί αν θα παραταθεί έστω για έναν μήνα το καθεστώς αναστολής αιτημάτων ασύλου που λήγει στις 11 Οκτωβρίου. Κατά πληροφορίες, ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης εισηγείται θετικά.

Αντίστοιχης λογικής ενέργειες δρομολογούνται και για τα εξοπλιστικά, όπου στο τραπέζι εκτός των άλλων είναι η απόκτηση μιας ακόμα Belharra, αλλά και η απόκτηση των δύο ιταλικών φρεγατών Berghamini. Και όλα αυτά, λίγες μέρες πριν τη νέα συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Ταγίπ Ερντογάν και τη σκληρή ελληνική γραμμή για την προοπτική ένταξης της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE.

Οι «πρώην» και η σταθερότητα

Μένει να φανεί με ποια ένταση θα επιμείνει ο κ. Μητσοτάκης στα «ανοίγματα» και στους πρώην πρωθυπουργούς στη συνέντευξη που θα παραχωρήσει απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, όπου βασικός του στόχος είναι να εξειδικεύσει τα μέτρα που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ. Και αυτό το πλαίσιο, ενδιαφέρον θα έχει και η απάντησή του για τα μετεκλογικά σενάρια, καθώς στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν κατηγορηματικός για την ανάγκη αυτοδυναμίας της ΝΔ.

Χθες όμως, σε εκδήλωση του Υπερταμείου, επέμεινε στην πολιτική σταθερότητα που προκύπτει από τη μονοκομματική κυβέρνηση. «Το 2023 οι πολίτες μας αντάμειψαν δίνοντάς μας μία νέα εντολή. Αυτό μας ξεχωρίζει, πιστεύω, από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, διότι η πολιτική των συνασπισμών μπορεί να είναι πολύ περίπλοκη», ανέφερε με νόημα.