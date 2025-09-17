Τζιρακιάν-profil:-Ο-Κασπάρ-Μπατανιάν-νέο-ανεξάρτητο-μη-εκτελεστικό-μέλος-στο-ΔΣ

H Εταιρεία με την επωνυμία “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής «η Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 17.09.2025 ομόφωνη απόφασή του, προέβη σε αντικατάσταση του κ. Νικολάου Κοντόπουλου από την θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.4 του Ν.4706/2020 με την εκλογή/ορισμό του κ. Κασπάρ Μπατανιάν του Καραμπέτ στην θέση του Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, έως την επόμενη Γενική Συνέλευση (είτε Τακτική είτε Έκτακτη).

Επισημαίνεται ότι σε συνέχεια της ως άνω αντικατάστασης, ο κ. Νικόλαος Κοντόπουλος παραμένει μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε συνέχεια της ανωτέρω αποφάσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ανασυγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως εξής:

Άρις Τζιρακιάν του Λυμπαρέτ, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος. Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρις, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό μέλος. Ευαγγελία Αργυροπούλου του Κωνσταντίνου, Μη εκτελεστικό Μέλος. Παρασκευή Αποστολοπούλου του Βασιλείου, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, Μη Εκτελεστικό Μέλος. Κασπάρ Μπατανιάν του Καραμπέτ, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος. Γεώργιος Γκουζούλης του Άγγελου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Υπενθυμίζεται ότι η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την 18.07.2030, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και μη δυνάμενη να υπερβεί τα έξι έτη.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της ως άνω ανασυγκρότησής του το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη σε επαναξιολόγηση τόσο των κριτηρίων καταλληλότητας των μελών του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας, που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία και τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Εγκύκλιος 60/18.09.2020) καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, όσον αφορά τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού.

Δεδομένου ότι η ως άνω μεταβολή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επηρεάζει τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την από 17.09.2025 συνεδρίασή του, προέβη στην αντικατάσταση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Νικόλαου Κοντόπουλου από το νεοεκλεγέν Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος κ. Κασπάρ Μπατανιάν του Καραμπέτ στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία αποτελεί Τριμελή Μικτή Ανεξάρτητη Επιτροπή Ελέγχου πληρούντων των μελών της τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με το Ν. 4706/2020. Σε συνέχεια δε της από 17.09.2025 συνεδριάσεώς της, η Επιτροπή Ελέγχου ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Γεώργιος Γκουζούλης του Αγγέλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Κασπάρ Μπατανιάν του Καραμπέτ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Χρήστος Ευαγγελίου του Γεωργίου, Οικονομολόγος – Ελεγκτής. Δεν είναι μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας. Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου λήγει στις 18.07.2030, σύμφωνα με την από 18.07.2025 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.