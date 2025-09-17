Τον-Οκτώβριο-η-πρώτη-«μάχη»-για-τις-ΣΔΙΤ-μονάδες-ανακύκλωσης-110-εκατ.-σε-Κω,-Κάλυμνο

Στις 16 Οκτωβρίου η εκδήλωση ενδιαφέροντος του διαγωνισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τις «Μονάδες Ολοκληρωμένης Ανακύκλωσης και Ανάκτησης Αποβλήτων Δήμων Κω και Καλυμνίων, μέσω ΣΔΙΤ». Σε ετοιμότητα μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι και εξειδικευμένες εταιρείες διαχείρισης απορριμμάτων. Το έργο, τα οφέλη, η χρηματοδότηση.

Στις 16 Οκτωβρίου 2025 θα δοθεί η πρώτη «μάχη» ανάμεσα στους μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους και τις εξειδικευμένες εταιρείες διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης. Ειδικότερα για τα μέσα Οκτωβρίου ορίστηκε (μεταφέρθηκε) η πρώτη φάση, αυτή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενός νέου διαγωνισμού για την υλοποίηση Μονάδων Ολοκληρωμένης Ανακύκλωσης και Ανάκτησης Αποβλήτων στους Δήμους Κω και Καλυμνίων, μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, εκτιμώμενης αξίας άνω των 110 εκατ. ευρώ και διάρκειας 27 ετών (εκ των οποίων 2 έτη αντιστοιχούν στην κατασκευαστική φάση και 25 έτη στην περίοδο λειτουργίας).

Όπως ήδη έχει αναφέρει το -, το αντικείμενο της σύμπραξης αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία των υποδομών του έργο «Μονάδες Ολοκληρωμένης Ανακύκλωσης και Ανάκτησης Αποβλήτων Δήμων Κω και Καλυμνίων, μέσω ΣΔΙΤ» με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες των ΠΕ Κω και ΠΕ Καλύμνου, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ως ενιαίο σύνολο, οι δύο μονάδες (ΜΑΑα Κω και ΜΠΑΑ Καλύμνου) θα διαχειρίζονται συνολικά 46.238 τόνους αποβλήτων ετησίως, εκ των οποίων 24.738 τόνοι είναι σύμμεικτα αστικά απόβλητα, 10.000 τόνοι είναι χωριστά συλλεγμένα βιοαπόβλητα και 11.500 τόνοι χωριστά συλλεγμένα ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας.

Ποια είναι η ΣΔΙΤ

Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) που θα επιλεγεί, θα αναλάβει, ενδεικτικά, τα εξής:

(α) τη σύνταξη του συνόλου των απαραίτητων μελετών καθώς και το σύνολο των ενεργειών και δράσεων για τη σύνταξη των εγγράφων που απαιτούνται για να διασφαλισθεί η έγκαιρη έκδοση του συνόλου των αδειοδοτήσεων και των εγκρίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την κατασκευή, πλήρη αποπεράτωση, λειτουργία και συντήρηση του Έργου,

(β) το σύνολο των εργασιών κατασκευής, τη λειτουργία και συντήρηση των υποδομών του Έργου,

(γ) τη χρηματοδότηση του Έργου με ίδια ή / και δανειακά κεφάλαια με την επιφύλαξη ενδεχόμενης χρηματοδοτικής συμβολής της Αναθέτουσας Αρχής στο κατασκευαστικό του κόστος. Η τυχόν χρηματοδοτική συμβολή της Αναθέτουσας Αρχής θα διαμορφωθεί στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας του Ανταγωνιστικού Διαλόγου και θα οριστικοποιηθεί εν όψει της Πρόσκλησης σε υποβολή των Δεσμευτικών Προσφορών των Διαγωνιζομένων,

(δ) την ασφάλιση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών που θα αποτελέσουν αντικείμενο της προτεινόμενης Σύμπραξης,

(ε) την εμπορική εκμετάλλευση μέρους ή του συνόλου των παραγόμενων προϊόντων και τη διαχείριση των εν γένει υλικών (ανακυκλώσιμα υλικά, κομπόστ, ηλεκτρική ή/και θερμική ενέργεια, κλπ.),

(στ) την ευθύνη διαχείρισης των δευτερογενών προϊόντων προς κατάλληλα αδειοδοτημένους αποδέκτες,

(ζ) την ευθύνη για τη μεταφορά του υπολείμματος της ΜΠΑΑ Καλύμνου προς τη ΜΑΑα Κω,

(η) τη διαχείριση του υπολείμματος στο Χ.Υ.Τ.Υ Κω,

(θ) τη μεταβίβαση των υποδομών στο Δημόσιο Φορέα μετά τη λήξη της Σύμβασης Σύμπραξης.

Το έργο, τα οφέλη, η δημόσια συμβολή

Τον περασμένο Ιούνιο είχε γίνει γνωστό ότι η Περιφερειακή Επιτροπή Νοτίου Αιγαίου προέβη στην έγκριση των όρων διεξαγωγής δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου. Όπως τονίστηκε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, πρόκειται για ένα έργο ολιστικής προσέγγισης και διαχείρισης του ζητήματος των απορριμμάτων στα δύο νησιά, με στόχο την οριστική επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων στις δύο Περιφερειακές Ενότητες Κω και Καλύμνου, με τη μείωση της προς ταφή ποσότητας απορριμμάτων, την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω της επεξεργασίας των βιοαποβλήτων, τη δυνατότητα παραγωγής προϊόντων (υλικών ή/και ενέργειας), η αξιοποίηση των οποίων δύναται να επιφέρει οικονομικά οφέλη και να συμβάλει γενικότερα στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων.

Μετά από τεχνική αξιολόγηση, αποφασίστηκε η κατασκευή και λειτουργία δύο ξεχωριστών Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων: μίας Μονάδας Ανάκτησης και Ανακύκλωσης Απορριμμάτων (ΜΑΑα) για την εξυπηρέτηση του Δήμου Κω και μίας Μονάδας Προεπεξεργασίας Ανάκτησης και Ανακύκλωσης Απορριμμάτων (ΜΠΑΑ) για τον Δήμο Καλυμνίων. Στην πράξη, η μονάδα της Κω θα περιλαμβάνει και Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), στον οποίο θα οδηγούνται τα υπολείμματα επεξεργασίας της ΜΑΑα, καθώς και τα υπολείμματα της ΜΠΑΑ Καλύμνου, τα οποία θα μεταφέρονται προς ταφή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται κατά την περίοδο κατασκευής σε 30,4 εκατομμύρια ευρώ κατά μέγιστο, ενώ το σύνολο των πληρωμών κατά την περίοδο λειτουργίας του έργου, σε όρους καθαρής παρούσας αξίας, υπολογίζεται σε 79,66 εκατομμύρια ευρώ. To έργο δημοπρατείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου και χρηματοδοτείται κατά 80% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με πόρους εθνικής ή/και ευρωπαϊκής προέλευσης.

Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ Μανώλης Γραφάκος, είχε δηλώσει, μεταξύ άλλων, σχετικά με το έργο ότι «είναι το πρώτο ΣΔΙΤ στη χώρα που έχει δημόσια χρηματοδότηση 80%. Και αυτό γιατί έρχεται η Πολιτεία και αναγνωρίζει το ειδικό βάρος της νησιωτικότητας και τα παραπάνω κόστη που αυτή συνεπάγεται. Μιλάμε για ένα πρακτικά δημόσιο έργο σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, αλλά ένα έργο σε ό,τι αφορά τη λειτουργία με τη μέθοδος ΣΔΙΤ που εξασφαλίζει πλήρως τη λειτουργικότητά του για τα επόμενα χρόνια. Με το έργο αυτό ανοίγει ο δρόμος να τελειώσει η κακή διαχείριση ΧΑΔΑ που έχουμε στην Κάλυμνο. Η Κάλυμνος είναι μία από τις τρεις περιοχές που σήμερα στη χώρα λειτουργεί ΧΑΔΑ. Μέσα σε αυτό το έργο περιλαμβάνεται η εγκατάσταση που θα την εξυπηρετεί».