Το-πλάνο-της-aegean-για-μείωση-της-εποχικότητας

Στη στρατηγική στόχευσή της για άμβλυνση της εποχικότητας αναμένεται να επενδύσει το δ’ τρίμηνο του έτους η Aegean, η οποία προχωρά αφενός σε αύξηση των προσφερόμενων θέσεων σε υφιστάμενα δρομολόγια και αφετέρου στην προσθήκη νέων προορισμών στο δίκτυό της.

Ειδικότερα, η αεροπορική θα αυξήσει σε ποσοστό περίπου 9% τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων στο δ’ τρίμηνο, όπως αναφέρεται στην εξαμηνιαία χρηματοοικονομική έκθεση της εισηγμένης. Στην κατεύθυνση αυτή, η εταιρεία αναμένεται να ξεκινήσει, μεταξύ άλλων, από τον Οκτώβριο πτήσεις προς το Λούξορ και το Σαρμ Ελ Σέιχ, δύο προορισμούς της Αιγύπτου, ενώ παράλληλα θα διατηρήσει και τη χειμερινή περίοδο κάποια από τα δρομολόγιά της, αυξάνοντας τις διασυνδέσεις στο δίκτυό της.

Η Aegean είχε προχωρήσει σε αντίστοιχη αύξηση των δρομολογίων της και κατά τη θερινή περίοδο του τρέχοντος έτος, βελτιώνοντας τη συνδεσιμότητά της, εξέλιξη που συνετέλεσε στην ενίσχυση της προσβασιμότητας της χώρας και στη διαμόρφωση πιο σταθερής βάσης για την περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού.

Ενδεικτικά, το Ηράκλειο συνδέθηκε, με νέα δρομολόγια, με την Κωνσταντινούπολη, την Κέρκυρα, τη Νάξο, την Κω και τη Ρόδο. Η Ρόδος, επίσης, συνδέθηκε με νέα δρομολόγια με την Κωνσταντινούπολη, τη Σαντορίνη και τα Χανιά, ενώ η Θεσσαλονίκη με τη Σύρο και τη Σμύρνη. Ξεκίνησαν επίσης οι άμεσες συνδέσεις Μυκόνου και Σαντορίνης με την Κωνσταντινούπολη.

Συνολικά το δίκτυο της εταιρείας εκτελεί πάνω από 250 διαφορετικά δρομολόγια, με συνδυασμούς από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ρόδο και Λάρνακα, και εξυπηρετεί περίπου 150 προορισμούς εσωτερικού και εξωτερικού.

Σημειώνεται ότι το β’ τρίμηνο του έτους οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ανάγκασαν την εταιρεία να προχωρήσει σε ακυρώσεις πτήσεων προς Ισραήλ, Λίβανο και Ιράκ, γεγονός που επηρέασε την ανάπτυξη της χωρητικότητας στην εν λόγω περίοδο. Πάντως, τα δρομολόγια σε Τελ Αβίβ, τη Βηρυτό, το Αμάν και το Ερμπίλ αποκαταστάθηκαν σταδιακά από τα μέσα Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι και το α’ τρίμηνο του 2025, που είθισται να είναι χαμηλής ζήτησης, o όμιλος προσέφερε 9% περισσότερες θέσεις σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, με αύξηση της χωρητικότητας κατά 11% υπολογιζόμενη σε χιλιομετρικές θέσεις.