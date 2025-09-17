Υπουργός-Άμυνας-Κύπρου:-Η-χώρα-έχει-δυνατότητες-αντιαεροπορικής-και-αντιπυραυλικής-άμυνας,-υποκριτικές-οι-τουρκικές-αντιδράσεις-για-το-barak-mx

Η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει τις επιχειρησιακές δυνατότητες για την αντιαεροπορική και αντιπυραυλική προστασία της επικράτειάς της, τόνισε ο Κύπριος Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, απαντώντας σε ερωτήσεις για την άφιξη ισραηλινού αντιαεροπορικού συστήματος Barak MX.

Ο κ. Πάλμας χαρακτήρισε «απόλυτα υποκριτικές» τις τουρκικές αντιδράσεις για την εγκατάσταση ισραηλινού συστήματος στην Κύπρο. «Εδώ και 51 χρόνια 40.000 τουρκικά στρατεύματα βρίσκονται στην κατεχόμενη Κύπρο. Η Κύπρος είναι θύμα εισβολής. Το αυτονόητο δικαίωμα υπεράσπισης της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της μέσω της αποτρεπτικής ισχύος και της αμυντικής θωράκισης είναι υποχρέωση έναντι του κυπριακού λαού και του εαυτού μας», ανέφερε.

Υπογράμμισε ότι κάθε κράτος που σέβεται τον εαυτό του φροντίζει για τη στοιχειώδη ασφάλεια των πολιτών του και πως όταν η Κύπρος σέβεται τον εαυτό της, έχει απαιτήσεις και από συμμάχους και φίλους να τη στηρίζουν.

Κληθείς να σχολιάσει το ενδεχόμενο πιέσεων για εγκατάλειψη του συστήματος, όπως συνέβη στο παρελθόν με άλλα μέσα, ο B. Πάλμας υπενθύμισε ότι τότε υπήρχαν διαφορετικές συνθήκες. «Την περίοδο των S-300 είχαμε μια προεκλογική συγκυρία με πολυδιαφημιζόμενες δεσμεύσεις. Το αποτέλεσμα ήταν αφόρητες πιέσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία και να “πεταχτούν στον αέρα” 300 εκατομμύρια λίρες, ενώ οι S-300 εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη», είπε.

«Σήμερα επιλέξαμε την οδό της σιωπής και των χαμηλών τόνων. Με υπευθυνότητα μπορώ να δηλώσω ότι έχουμε τις δυνατότητες να υπερασπιστούμε αντιαεροπορικά και αντιπυραυλικά την Κυπριακή Δημοκρατία, εάν και εφόσον χρειαστεί», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι «όλοι απευχόμαστε» τέτοιες κρίσεις. Τόνισε ότι όσο διαρκεί η κατοχή και η παρουσία τουρκικών στρατευμάτων, η Κύπρος οφείλει να λαμβάνει τα μέτρα της ώστε ο αγώνας για λύση «να αξίζει τον κόπο».

SAFE: σαφής γραμμή ΕΕ, αλλά «χαραμάδες»

Σχετικά με δημοσιεύματα περί πιέσεων του ΝΑΤΟ για συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE, ο κ. Πάλμας ανέφερε ότι οι θέσεις του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα είναι σαφείς και δεν επιδέχονται παρερμηνείας. Εξήγησε ωστόσο ότι η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, οι περισσότερες χώρες της ΕΕ είναι επίσης μέλη της Συμμαχίας και συνεργάζονται με την Άγκυρα σε ποικίλα ζητήματα, επομένως ήταν αναμενόμενες πιέσεις για να δοθεί στην Τουρκία δυνατότητα ενίσχυσης μέσω του SAFE.

Τόνισε την αμετακίνητη θέση Λευκωσίας και Αθήνας, όπως εκφράζεται «με ένα στόμα, μια φωνή» στα Συμβούλια Άμυνας της ΕΕ τον τελευταίο χρόνο. «Δεν είμαστε εναντίον να συμμετέχουν τρίτα κράτη μέσω ευρωπαϊκών κρατών στα προγράμματα αυτά, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποτελούν κίνδυνο για κράτη μέλη. Η Τουρκία είναι εγκατεστημένη στην Κύπρο ως εισβολέας εδώ και 51 χρόνια και ταυτόχρονα απειλεί καθημερινά την Ελλάδα στο Αιγαίο», είπε.

«Υπάρχουν ήδη προϋποθέσεις, δυσκολίες και εμπόδια για την Τουρκία. Θέλω όμως να είμαι ειλικρινής. Υπάρχουν κάποιες “χαραμάδες” που μπορεί στο τέλος να οδηγήσουν την Τουρκία με έμμεσο τρόπο σε συμμετοχή», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι πέρα από την κοινοτική γραμμή υφίστανται και διμερή ή τριμερή συμφέροντα οικονομικής ή στρατιωτικής φύσης, με την Τουρκία να αποτελεί χώρα μεγάλου εκτοπίσματος.

Για τα σενάρια συμμετοχής εταιρειών τουρκικών συμφερόντων που λειτουργούν εντός ΕΕ, ο Κύπριος Υπουργός ξεκαθάρισε ότι εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα θα εξεταστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα απαιτείται ομοφωνία για να γίνει αποδεκτό.

«Η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι γνωστή και θα εκφραστεί θεσμικά σε κάθε διαδικασία που θα αφορά την έμμεση ή άμεση εμπλοκή της Τουρκίας στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα», κατέληξε.