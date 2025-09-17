Airbnb: Φθίνει ο ρυθμός ανάπτυξης της εταιρείας -«Πρέπει να την ξαναχτίσουμε από την αρχή», λέει ο CEO της

Με βραδύτερους ρυθμούς από τα προηγούμενα χρόνια αναπτύσσεται η πλατφόρμα του Airbnb, με τον CEO της εταιρείας Μπράιαν Τσέσκι να ελπίζει ότι θα μπορέσει να ανατρέψει αυτή την πορεία.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που έδωσε την Τρίτη στο συνέδριο Skift Global Forum, ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Airbnb ανέφερε ότι αύξηση των εσόδων της εταιρείας έχει επιβραδυνθεί τα τελευταία χρόνια. Η Airbnb σημείωσε αύξηση εσόδων 40% το 2022, 18% το 2023 και 12% το 2024. Το πρώτο τρίμηνο του 2025, τα έσοδά της αυξήθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση. Το δεύτερο τρίμηνο, αυξήθηκαν κατά 13%.

«Δεν είμαι ευχαριστημένος με το το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο ρυθμός ανάπτυξης της εταιρείας», παραδέχθηκε. «Νομίζω ότι η Airbnb θα έπρεπε να αναπτύσσεται σημαντικά ταχύτερα. Θα έπρεπε τουλάχιστον να αναπτύσσεται στους νέους και φιλοδοξώ να διευθύνω το είδος της εταιρείας που θα αναπτύσσεται με ρυθμό άνω του 20% κάποια μέρα».

Για να το πετύχει αυτό, ο Τσέσκι είπε ότι η εταιρεία πρέπει να επιταχύνει την κύρια δραστηριότητά της, με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων, και να «επενδύσει σε πολλές δραστηριότητες».

Κατά τον Τσέσκι, η Airbnb ήταν μέχρι τώρα μια εταιρεία «υπερανάπτυξης». «Η εταιρεία εκτοξεύθηκε σαν πύραυλος, αλλά αυτό που συνέβη ήταν ότι δεν θέσαμε πραγματικά πολλά θεμέλια για να χτίσουμε μια βιώσιμη εταιρεία», είπε.

Όταν ξέσπασε η πανδημία, η Airbnb επικεντρώθηκε στη μείωση του κόστους και στην κερδοφορία. Η εταιρεία εισήχθη στο χρηματιστήριο το 2020 και ήταν κερδοφόρα μέχρι το 2022.

Όπως είπε ο Τσέσκι, συνειδητοποίησε ότι έχει δημιουργήσει μια εταιρεία μίσθωσης ακινήτων για διακοπές, αλλά σήμερα πρέπει να «ξαναχτίσει ολόκληρη την εταιρεία από την αρχή» προκειμένου να έχει πολύ περισσότερες δραστηριότητες, αντί για μόνο μία. «Αυτό κάναμε. Το τελικό στάδιο είναι να επανεφεύρουμε τον εαυτό μας», είπε ο Τσέσκι παρουσιάζοντας τις μεγάλες προκλήσεις της εταιρείας, όπως να μαεγαλώσει η επιχείρηση ενοικίασης κατοικιών τστο εσωτερικό και στο εξωτερικό, η επέκταση των προσφορών ξενοδοχείων, καθώς και οι εμπειρίες και οι υπηρεσίες της, που μια μέρα θα γίνουν δραστηριότητες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τον ίδιο.

Η ιδέα είναι ότι οι ταξιδιώτες που διαμένουν στην Airbnb, ή ακόμα και οι ντόπιοι που ταξιδεύουν στην πατρίδα τους, μπορούν να κάνουν κράτηση για πράγματα όπως ιδιωτικούς σεφ, προσωπικούς γυμναστές, φωτογράφηση και μασάζ κατόπιν αιτήματος και απευθείας στην πόρτα τους.