alibaba:-Κέρδη-σε-Ασία-και-wall-street-μετά-από-μεγάλο-deal-στα-chip-ai

Σημαντικά κέρδη σημειώνει η μετοχή της Alibaba την Τετάρτη μετά την αναφορά των κινεζικών κρατικών μέσων ενημέρωσης ότι ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου εξασφάλισε έναν σημαντικό πελάτη για τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα CCTV, η China Unicom θα αναπτύξει τους επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης της Alibaba από τη μονάδα ημιαγωγών της που ονομάζεται Pingtouge ή T-Head.

Η Alibaba δεν πωλεί τσιπ απευθείας, αλλά οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά την υπολογιστική ισχύ που βασίζεται σε αυτούς τους ημιαγωγούς αγοράζοντας υπηρεσίες cloud της Alibaba, όπως αναφέρει το CNBC.

Η μετοχή της Alibaba έκλεισε με άνοδο άνω του 5% στο Χονγκ Κονγκ ενώ η εισηγμένη στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ μετοχή σημειώνει άνοδο άνω του 2,5% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Η υπολογιστική ισχύς της Alibaba θα χρησιμοποιηθεί από την China Unicom, τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών της χώρας, στο πλαίσιο ενός μεγάλου νέου έργου για κέντρο δεδομένων στην Κίνα, το οποίο θα περιλαμβάνει επίσης τσιπ από άλλες εγχώριες εταιρείες, όπως η MetaX και η Biren Technology.

Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει τις προσπάθειες της Κίνας να ενισχύσει τη χρήση των δικών της εγχώριων ημιαγωγών για την Τεχνητή Νοημοσύνη σε μια εποχή που η πρόσβαση της Nvidia στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο παραμένει ρευστή.

Χθες, η Κρατική Υπηρεσία για τον Έλεγχο της Αγοράς στην Κίνα (SAMR) ανέφερε σε μία διαδικτυακή ανακοίνωσή της την ενεργοποίηση ενός πλαισίου εμβάθυνσης της έρευνας στην Nvidia για αντιμονοπωλιακές παραβιάσεις, μετά τη διεξαγωγή μιας προκαταρκτικής έρευνας.

Σύμφωνα με την SAMR, η Nvidia παραβίασε την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία της Κίνας, αλλά και μία απόφαση που είχε λάβει η ίδια υπηρεσία το 2020, σχετικά με την αγορά από την αμερικανική εταιρία του ισραηλινοαμερικανού πολυεθνικού προμηθευτή προϊόντων δικτύωσης υπολογιστών Mellanox Technologies.