Cenergy: Στα 95 εκατ. ευρώ τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη στο εξάμηνο – Ξεπέρασαν το 1 δισ. οι πωλήσεις

Σταθερή ανάπτυξη με ενισχυμένα περιθώρια κέρδους κατέγραψε η Cenergy το πρώτο εξάμηνο του 2025, με τις πωλήσεις να ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, με βελτιωμένα περιθώρια κέρδους και στους δύο τομείς.

Σταθερή ανάπτυξη με ενισχυμένα περιθώρια κέρδους κατέγραψε η Cenergy το πρώτο εξάμηνο του 2025, με τις πωλήσεις να ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, με βελτιωμένα περιθώρια κέρδους και στους δύο τομείς.

Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 43% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2024 και ανήλθε σε 171 εκατ. ευρώ, με το αντίστοιχο περιθώριο κέρδους να διαμορφώνεται στο 16,7%.

Η κερδοφορία ενισχύθηκε χάρη στην επιτυχή εκτέλεση ενεργειακών έργων που έχουν ανατεθεί και τη βελτίωση του μείγματος πωλήσεων.

Ο τομέας σωλήνων χάλυβα διατήρησε τη θετική δυναμική του, ενισχύοντας το περιθώριο αναπροσαρμοσμένου EBITDA στο 18,2% (αύξηση κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2024). Ο τομέας καλωδίων ενίσχυσε επίσης το λειτουργικό περιθώριό κέρδους στο 16,3%, από 14,2% το α’ εξάμηνο 2024, λόγω της αυξημένης συμμετοχής των καλωδιακών έργων στο μείγμα πωλήσεων μετά και την πρόσφατη ολοκλήρωση της επέκτασης του εργοστασίου παραγωγής υποβρυχίων καλωδίων στην Κόρινθο.

Η κατασκευή της μονάδας παραγωγής χερσαίων καλωδίων στο Μέριλαντ των ΗΠΑ συνεχίζεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 124 εκατ. ευρώ (+70% σε ετήσια βάση) και 95 εκατ. ευρώ (+69% σε ετήσια βάση) αντίστοιχα.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών2 διατηρήθηκε πάνω από τα 3,3 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2025.

Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA για το οικονομικό έτος 2025 εκτιμάται πλέον ότι θα ανέλθει μεταξύ 310 και 340 εκατ. ευρώ (από 300-330 εκατ. ευρώ όπως είχε ανακοινωθεί νωρίτερα μέσα στο έτος).

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του Ομίλου, ο κ. Αλέξης Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holdings, δήλωσε:

«Η ισχυρή κερδοφορία και η συνεχής βελτίωση των περιθωρίων κέρδους κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της Cenergy Holdings, που συνεχίζει σταθερά να δημιουργεί αξία. Και οι δύο επιχειρηματικοί τομείς κατέγραψαν ισχυρές επιδόσεις, οδηγώντας τα περιθώρια κέρδους του Ομίλου σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Ο τομέας των σωλήνων χάλυβα διατήρησε τη θετική δυναμική του, ολοκληρώνοντας με επιτυχία σημαντικά έργα, ενώ τα καλώδια συνέχισαν να επωφελούνται από την επέκταση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και την εκτέλεση προγραμματισμένων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που έχουν αναλάβει, πετυχαίνοντας, για άλλη μια φορά, ισχυρές επιδόσεις.

Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους και τους πελάτες μας, μέσω της συνεπούς υλοποίησης της στρατηγικής μας. Κοιτώντας προς το μέλλον, είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να διατηρήσουμε αυτή τη θετική πορεία. Το διαφοροποιημένο μας χαρτοφυλάκιο και οι στοχευμένες επενδύσεις αποτελούν βασικούς πυλώνες της ανάπτυξής μας και προσφέρουν ανθεκτικότητα εν μέσω των συνεχιζόμενων παγκόσμιων οικονομικών και γεωπολιτικών προκλήσεων.»