microsoft:-«Ενοικιάζει»-υπολογιστική-ισχύ-ΑΙ-από-Νορβηγία-για-6,2-δισ.-δολάρια

Τα «neocloud» συνήθως χρησιμοποιούν τσιπ υψηλής ισχύος από την Nvidia για την παροχή υπολογισμών για υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης.

Στην καταβολή 6,2 δισ. δολαρίων για να νοικιάσει υπολογιστική ισχύ τεχνητής νοημοσύνης στη Νορβηγία, προχωρά η Microsoft.

Σύμφωνα με το Βloomberg, η βρετανική εταιρεία με data centers, Nscale Global Holdings και η νορβηγική επενδυτική Aker θα παρέχουν την χωρητικότητα, στο έργο που θα τροφοδοτείται από «ασφαλές δίκτυο και πλήρως ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια».

Η Microsoft ενοικιάζει τελευταία περισσότερη χωρητικότητα cloud από τρίτους παρόχους όπως η Coreweave ενώ υπέγραψε συμφωνία αξίας έως και 19,4 δισ. δολαρίων με την Nebius Group.

Τα «neocloud» συνήθως χρησιμοποιούν τσιπ υψηλής ισχύος από την Nvidia για την παροχή υπολογισμών για υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Microsoft ανακοίνωσε μια ξεχωριστή συνεργασία με την Nscale για την ανάπτυξη ενός κέντρου δεδομένων κοντά στο Λονδίνο με περισσότερες από 23.000 προηγμένες μονάδες επεξεργασίας γραφικών.

Η Microsoft θα δαπανήσει περίπου 15 δισ. δολάρια σε υποδομές cloud στο Ηνωμένο Βασίλειο τα επόμενα τέσσερα χρόνια – μια ανακοίνωση που συνέπεσε με την επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Λονδίνο.