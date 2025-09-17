noval-property:-Σταθερή-ανοδική-τροχιά-με-έργα-αιχμής

Η Noval Property έδωσε το δικό της statement για το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η βασική γραμμή των αποτελεσμάτων είναι ξεκάθαρη: ανάπτυξη σε όλα τα μέτωπα.

Τα έσοδα από μισθώματα ανέβηκαν στα €17,7 εκατ., αυξημένα κατά 11% σε σχέση με πέρυσι, καθώς η ενεργητική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, η υπογραφή νέων μισθώσεων και η σημαντική άνοδος του τζίρου τόσο των εμπορικών καταστημάτων όσο και του πεντάστερου ξενοδοχείου “Wyndham Grand Athens”, από όπου παίρνει σημαντικό bonus η Noval έδωσαν σημαντική ώθηση στα αποτελέσματα. Η λειτουργική κερδοφορία (a-EBITDA) ακολούθησε ανοδική τροχιά, φτάνοντας τα €11 εκατ. (+17%), δείχνοντας πως η αποδοτικότητα είναι πλέον σταθερά στα οικονομικά δεδομένα.

Το πιο ηχηρό μήνυμα έρχεται από τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO), τα οποία υπερδιπλασιάστηκαν και άγγιξαν τα €7 εκατ., στοιχείο που στη γλώσσα των real estate επενδύσεων σημαίνει περισσότερη ορατότητα στα μερίσματα και ισχυρότερη βάση για διανομή μελλοντικών αποδόσεων. Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη στο εξάμηνο έφτασαν τα €19,7 εκατ., δίνοντας ένα ακόμη θετικό σήμα προς την αγορά.

Η ουσία των οικονομικών αποτελεσμάτων δεν περιορίζεται μόνο στους αριθμούς. Η Noval ολοκλήρωσε δύο σημαντικά έργα – ορόσημα: το Ardittos House στο Μετς και το νέο γραφειακό κτίριο στη Χειμάρρας, ενισχύοντας τη θέση της σε κεντρικές περιοχές υψηλής ζήτησης με μια στρατηγική που συνδυάζει ανάπτυξη, διαφοροποίηση και ελκυστικό προϊόν για τους μισθωτές.

Παράλληλα, έχει ήδη προμισθώσει το 34% (το υπόλοιπο 66% έρχεται οσονούπω), του project στην Κηφισίας 199 σε κορυφαία φαρμακευτική πολυεθνική, με την ολοκλήρωση του κτιρίου να έρχεται στις αρχές του 2026.

Να σημειωθεί εδώ ότι το Ardittos House είχε οικονομικό εφέ μόλις για ένα περίπου μήνα στο πρώτο εξάμηνο. Μαζί με το κτίριο στη Χειμάρρας θα ξεδιπλωθεί πλήρως στο δεύτερο εξάμηνο ενισχύοντας ακόμα πιο πολύ τα μεγέθη της Noval.

Και όλα αυτά, με ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο που άγγιξε τα €679 εκατ. (+5%), ενισχυμένο από την άνοδο αξιών και τη στρατηγική τοποθέτηση σε projects που αυξάνουν την υπεραξία. Η διοίκηση έχει ξεκαθαρίσει ότι θα συνεχίσει με αναβαθμίσεις υφιστάμενων ακινήτων και πιθανές εξαγορές. Αν σκεφτεί κανείς τη δυναμική στα logistics, τα εμπορικά πάρκα και τα μεικτής χρήσης κτίρια, είναι φανερό ότι η Noval θέλει να παίζει στην κορυφή και όχι στην “μεσαία κατηγορία”.

Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι η εσωτερική λογιστική αξία (NAV) ανέβηκε κι άλλο, φτάνοντας στα €533,2 εκατ. ή €4,22/μετοχή, δηλαδή περίπου 57% υψηλότερα (!) από την τρέχουσα τιμή στο ταμπλό.

Ας μη γελιόμαστε. Το χρηματιστήριο έχει την τάση να υποτιμά προσωρινά ό,τι δεν γυαλίζει στο ημερήσιο turnover. Όταν όμως μιλάμε για εταιρεία που κρατάει στα χέρια της projects υψηλής αξίας και ένα NAV πολύ πάνω από την τιμή, τότε η αγορά αργά ή γρήγορα θα αναγκαστεί να διορθώσει το λάθος της.

Με κεφαλαιοποίηση στα 338,8 εκατ. ευρώ, η Noval είναι σαν εκείνη τη μετοχή που δείχνει να είναι χαμηλών τόνων, αλλά κρύβει μια ισχυρή ωστική ανοδική κίνηση. Το θετικό momentum στα οικονομικά της, σε συνδυασμό με την υλοποίηση νέων έργων και την αύξηση του FFO, βάζει γερά θεμέλια.

Διαγραμματικά η μετοχή μετά από 280 μέρες αναπνέει πάνω από την περιοχή των €2,60 και δείχνει έτοιμη να έρθει σε αντιπαράθεση με το επίπεδο των υψηλών στα 2,80 ευρώ. Πάνω από εκεί η μετοχή θα τρέξει γρήγορα για τα €3,20.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

September 17, 2025