pulse:-Στο-29%-η-ΝΔ-με-15-μονάδες-προβάδισμα-από-το-ΠΑΣΟΚ,-στο-32%-οι-θετικές-κρίσεις-για-τις-εξαγγελίες-Μητσοτάκη-στη-ΔΕΘ

Πάνω από τα ποσοστά των ευρωεκλογών – στο 29% – κατέγραψε τη ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου η εταιρεία Pulse στη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Σκάι. Το κυβερνών κόμμα διατηρεί διαφορά 15 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, που με 14% βρίσκεται πλέον καθαρά στην δεύτερη θέση λόγω της νέας πτώσης της Πλεύσης Ελευθερίας που χάνει 1,5 μονάδες και μένει στο 10,5%. Σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου του γκάλοπ, τα κόμματα της Βουλής είναι εννέα, με τρία κόμματα – ΜεΡΑ25, Φωνή Λογικής και Νίκη να είναι στο όριο.

«Ναι» στα μέτρα Μητσοτάκη

Τα μέτρα που εξήγγειλε στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν καθολική απήχηση στους σημερινούς ψηφοφόρους της ΝΔ, αλλά και οι αποσυσπειρωμένοι ψηφοφόροι του κυβερνώντος κόμματος (εκείνοι που ψήφισαν ΝΔ στις εκλογές αλλά τώρα δεν δηλώνουν πρόθεση ψήφου στο κυβερνών κόμμα) σε ποσοστό 49% είδαν θετικά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παράλληλα, το 29% των ψηφοφόρων της «γκρίζας ζώνης» (αναποφάσιστοι, δεν απάντησαν, λευκό, αποχή) που είναι συνολικά το 17% του δείγματος στην μέτρηση της Pulse, έκριναν θετικά τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες. Σε ό,τι αφορά τις ηλικιακές ομάδες, οι άνω των 60 συμφωνούν με τα κυβερνητικά μέτρα της ΔΕΘ σε ποσοστό 54%, οι ηλικίες από 45 ως 59 σε ποσοστό 49%, ενώ στις νεότερες ηλικίες οι θετικές κρίσεις μειώνονται στο 33%.

Στο 23% μετρήθηκαν (στο σύνολο) οι θετικές αντιδράσεις για την παρουσία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ – με σημαντικό ποσοστό, που φτάνει 30%, να δηλώνει ότι δεν παρακολούθησε την ομιλία και την συνέντευξη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στο 19% μετρήθηκαν οι θετικές γνώμες για την παρουσία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, στο περιθώριο της ΔΕΘ.

Η μάχη της Κεντροαριστεράς

Ο Αλέξης Τσίπρας προηγείται, σύμφωνα με τη μέτρηση της Pulse στο ερώτημα ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα και πιο υπεύθυνα τον χώρο της Κεντροαριστεράς, ενώ στο σενάριο δημιουργίας κόμματος, το 8% εκφράζεται θετικά και άλλο ένα 12% δηλώνει «ενδιαφέρον». Σημειώνεται ότι «θετικά» για ένα κόμμα Τσίπρα εκφράζεται το 44% όσων δηλώνουν πρόθεση ψήφου στον ΣΥΡΙΖΑ, το 5% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, το 10% του ΚΚΕ και το 13% της Πλεύσης Ελευθερίας. Το 58% του συνόλου πάντως δηλώνει άρνηση ή αδιαφορία, ενώ και ένα 12% λέει ότι αντιμετωπίζει «ουδέτερα» ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Ο Αλέξης Τσίπρας προηγείται με 28% έναντι 19% του Ανδρουλάκη μεταξύ των κεντροαριστερών ψηφοφόρων, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προηγείται με 28% έναντι 12% του Τσίπρα στον χώρο του Κέντρου. Όταν το ερώτημα τίθεται μόνον για τους σημερινούς πολιτικούς αρχηγούς, ο Νίκος Ανδρουλάκης μετριέται στους κεντρώους ψηφοφόρους στο 31% με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να ακολουθεί με 12% και στους κεντροαριστερούς με 22%, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας στο 13% και τον Γιάνη Βαρουφάκη στο 10%…

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dcv919r1t8ht)

Δείτε την έρευνα: