tο-αίνιγμα-του-«Πίρι-Ρέις»,-η-επιστροφή-των-φρεγατών-και-το-ραντεβού-στη-Νέα-Υόρκη

Ερωτήματα εγείρει η κίνηση της Τουρκίας να μην προχωρήσει -τουλάχιστον μέχρι στιγμής- στην υλοποίηση όσων είχαν προαναγγελθεί με τη NAVTEX της περασμένης Κυριακής, για επιστημονικές έρευνες του ωκεανογραφικού πλοίου «Πίρι Ρέις» στο κέντρο του Αιγαίου, δυτικά της Λέσβου και της Χίου.

Το «Πίρι Ρέις» εμφανίζεται αγκυροβολημένο στη μαρίνα της Σμύρνης, γεγονός που κατά την Αθήνα σηματοδοτεί ότι ενδεχομένως στην Αγκυρα γίνονται «δεύτερες σκέψεις», αναφέρει σε δημοσίευμά της η Καθημερινή.

Εξάλλου, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) το παρουσιάζουν ως επί της ουσίας ακινητοποιημένο λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Πληροφορίες από την Άγκυρα αναφέρουν, πάντως, ότι η παραμονή του «Πίρι Ρέις» στη Σμύρνη δεν είναι πολιτικό ζήτημα, καθώς αυτή τη στιγμή η ένταση του ανέμου και τα ρεύματα του νερού δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή της έρευνας για την οποία εκδόθηκε η NAVTEX. Άρα, κατά την Άγκυρα το έργο της έρευνας μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε στιγμή κριθεί κατάλληλη.

Απόσυρση δύο φρεγατών

Προετοιμαζόμενη η Αθήνα για κάθε ενδεχόμενο, εν μέσω ανησυχιών για τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί η Άγκυρα το επόμενο χρονικό διάστημα, δόθηκε σήμα στις Ένοπλες Δυνάμεις να αρχίσουν να εξετάζουν διάφορες πιθανές αντιδράσεις επί χάρτου, σε περίπτωση που η κατάσταση ξέφευγε.

Απόδειξη ότι η Αθήνα ετοιμαζόταν σοβαρά για το ενδεχόμενο τα πράγματα να ξεφύγουν ήταν η (προσωρινή όπως περιγράφεται) απόσυρση δύο φρεγατών που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών στα όρια Ελλάδας – Λιβύης, το βράδυ της Παρασκευής για να είναι διαθέσιμες στο Αιγαίο.

Τα ελληνικά σχέδια για επιχειρησιακή δράση έχουν παραμείνει, βεβαίως, επί χάρτου, ωστόσο είναι προφανές ότι η παραμονή του «Πίρι Ρέις» στον κόλπο της Σμύρνης δεν μπορεί παρά να οφείλεται στην ενεργοποίηση κάποιου από τους πολλούς διαύλους επικοινωνίας που υπάρχουν ανάμεσα στην Αθήνα και την Αγκυρα.

Οι επαφές είναι πολλές και διασταυρούμενες, αφού την επόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη.

