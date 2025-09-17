viohalco:-Ολοκληρώθηκε-το-πρώτο-πρόγραμμα-κατάρτισης-με-το-ίδρυμα-Αντετοκούνμπο

Οι εταιρίες της Viohalco σε συνεργασία με το ίδρυμα Charles Antetokounmpo Family Foundation (CAFF), ανακοινώνουν την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης «CAFF Work powered by Viohalco».

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε προκειμένου να εκπαιδεύσει άτομα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες σε σύγχρονες βιομηχανικές δεξιότητες, με στόχο την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και την ομαλή ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία. Το πρόγραμμα, διάρκειας οκτώ εβδομάδων, πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή του ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ—κορυφαίου φορέα επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα — και σχεδιάστηκε επιδιώκοντας να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ θεωρίας και βιομηχανικής πράξης, και να ενισχύσει τη δυνατότητα των συμμετεχόντων να ενταχθούν ενεργά στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «CAFF Work powered by Viohalco», οι συμμετέχοντες συνδύασαν εκπαίδευση και πρακτική άσκηση, με επισκέψεις σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις των εταιριών της Viohalco, όπου ήρθαν σε άμεση επαφή με υπεύθυνους ασφάλειας και εργαζόμενους παραγωγής. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία και παρακολούθησαν εβδομαδιαία μαθήματα ελληνικής γλώσσας από τη Metadrasi, έκαναν ιατρικούς ελέγχους στη Βιοιατρική και έλαβαν μέρος σε προπονήσεις μπάσκετ με την Eurohoops, προκειμένου να ενδυναμωθεί η κοινωνική τους ένταξη, το ομαδικό πνεύμα και η προσωπική τους ευεξία.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ήταν οι επισκέψεις στα εργοστάσια της Elval, της Halcor και της Hellenic Cables, όπου οι συμμετέχοντες εντυπωσιάστηκαν από τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας, τα προηγμένης τεχνολογίας μηχανήματα και τις εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνογνωσία του προσωπικού. Οι βιωματικές εμπειρίες αυτές ενδυνάμωσαν τεχνικά τους συμμετέχοντες, ενίσχυσαν το αίσθημα του ανήκειν και τους ενέπνευσαν για το μέλλον τους στην αγορά εργασίας.

Τα αποτελέσματα αυτής της κοινής πρωτοβουλίας είναι ήδη εμφανή καθώς οι απόφοιτοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις τελικές εξετάσεις, με βαθμολογίες από 76% έως 98%, και έλαβαν Βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης. Μάλιστα, αρκετοί έχουν ήδη προσληφθεί ως μόνιμο προσωπικό σε εταιρείες της Viohalco, εξασφαλίζοντας σταθερότητα και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

Τι είπαν οι συμμετέχοντες:

«Το πρόγραμμα «CAFF WORK powered by Viohalco» ήταν κάτι παραπάνω από κατάρτιση. Μου έδωσε εργαλεία, ελπίδα και προοπτική για το μέλλον μου.» Κωνσταντίνος

«Αυτό το πρόγραμμα βοήθησε στην ένταξή μας στην ελληνική κοινωνία, συνδυάζοντας θεωρία και πράξη. Περιμένω με ανυπομονησία τις επαγγελματικές ευκαιρίες που θα ακολουθήσουν.» Heidar

«Μέσα από το πρόγραμμα έμαθα τη σημασία της ασφάλειας και της ομαδικής δουλειάς. Ήταν ταυτόχρονα εκπαιδευτικό και εμψυχωτικό.» Taleb

«Η υποστήριξη, η καθοδήγηση και η αφοσίωσή σας έκαναν πραγματική διαφορά. Πλέον νιώθω ότι ανήκω σε έναν χώρο γεμάτο κατανόηση και επαγγελματισμό.» Ashrat

Τόσο οι εταιρίες της Viohalco όσο και το CAFF, μαζί με τον ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ, συγχαίρουν θερμά τους πρώτους αποφοίτους και τους εύχονται κάθε επιτυχία στην επαγγελματική τους πορεία αλλά και στην ενεργοποίηση τους στην ελληνική κοινωνία, επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.