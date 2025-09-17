Wall Street: Ήπιες απώλειες μετά τις δηλώσεις Πάουελ – «Διασώθηκε» μόνο ο Dow Jones

Οι αμερικανικοί χρηματιστηριακοί δείκτες κινήθηκαν μeικτά μετά την αναμενόμενη μείωση των επιτοκίων από τη Federal Reserve, με τον Dow Jones να κλείνει ανοδικά και τον S&P 500 σχεδόν αμετάβλητο, ενώ ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, υπογράμμισε ότι η απόφαση αυτή δεν σηματοδοτεί την έναρξη ενός μακροχρόνιου κύκλου περικοπών επιτοκίων, χαρακτηρίζοντάς την ως «μείωση για τη διαχείριση ρίσκου».

Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με άνοδο 260,42 μονάδων ή 0,6%, στις 46.018,32 μονάδες, έχοντας προηγουμένως φτάσει σε ιστορικό υψηλό. Από την άλλη, ο S&P 500 παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος, μετά από μια συνεδρίαση με έντονες διακυμάνσεις, τερματίζοντας στις 6.600,35 μονάδες με ελαφριά υποχώρηση της τάξης του 0,1%. Ο Nasdaq, με τη σειρά του, σημείωσε πτώση 0,3% και έκλεισε στις 22.261,33 μονάδες.

Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από πολλές διακυμάνσεις, καθώς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) προχώρησε – όπως αναμενόταν – σε μείωση του βασικού της επιτοκίου. Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, μετρίασε τον ενθουσιασμό, στέλνοντας το μήνυμα ότι η κίνηση αυτή δεν σηματοδοτεί την έναρξη ενός μακροχρόνιου κύκλου περικοπών επιτοκίων, αλλά η απόφαση ελήφθη προληπτικά για τη «διαχείριση του ρίσκου» και με αφορμή τους ασθενικούς ρυθμούς ανάπτυξης στην αγορά εργασίας.

Οι μετοχές των τεχνολογικών κολοσσών, που είχαν μέχρι πρότινος απογειωθεί, πρωτοστάτησαν στις απώλειες μετά την απόφαση της Fed, καθώς οι επενδυτές επέλεξαν να κατοχυρώσουν κέρδη από τους πρωταγωνιστές της ανοδικής αγοράς. Έτσι, οι μετοχές των Nvidia, Oracle, Palantir και Broadcom έκλεισαν όλες με απώλειες. Από την άλλη πλευρά, οι μετοχές εταιρειών που ενδέχεται να ωφεληθούν από τα χαμηλότερα επιτόκια κατέγραψαν κέρδη, ενισχύοντας τον Dow και την ευρύτερη αγορά. Οι μετοχές των Walmart, JPMorgan και American Express κινήθηκαν ανοδικά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Ένας από τους μεγαλύτερους κερδισμένους της ημέρας ήταν ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 0,18%. Οι μικρότερες εταιρείες βασίζονται περισσότερο στη μεταβλητή χρηματοδότηση και συνεπώς επωφελούνται περισσότερο από τη μείωση των επιτοκίων.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) μείωσε το βασικό επιτόκιο δανεισμού κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας, σε ένα εύρος μεταξύ 4% και 4,25%, με ψήφους 11 υπέρ και 1 κατά. Παράλληλα, η Fed έδωσε σήμα για δύο ακόμη μειώσεις επιτοκίων εντός του έτους.

Στην ανακοίνωσή της, η Fed επισήμανε την πρόσφατη επιβράδυνση της αγοράς εργασίας. «Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας έχει μειωθεί και το ποσοστό ανεργίας έχει αυξηθεί ελαφρώς, αν και παραμένει σε χαμηλά επίπεδα», ανέφερε η Επιτροπή, σημειώνοντας επίσης ότι η οικονομική δραστηριότητα έχει «μετριαστεί» και ο πληθωρισμός «έχει αυξηθεί και παραμένει σχετικά υψηλός».

Απογοήτευση προκάλεσε σε κάποιους επενδυτές η δήλωση του Πάουελ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά την απόφαση, όταν χαρακτήρισε την κίνηση ως «μείωση για τη διαχείριση ρίσκου». Τα σχόλια του Πάουελ υποδηλώνουν ότι πρόκειται περισσότερο για μια προληπτική κίνηση σε περίπτωση που η οικονομία επιβραδύνει απότομα.

«Δεν υπάρχουν πλέον επιλογές χωρίς ρίσκο. Δεν είναι καθόλου προφανές τι πρέπει να γίνει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, η Fed παρουσίασε μια πιο αυστηρή (hawkish) εκτίμηση για την πορεία των επιτοκίων το 2026, προβλέποντας μόνο μία επιπλέον μείωση μέσα στη χρονιά, δηλαδή πιο αργό ρυθμό από τις δύο ή τρεις μειώσεις που έχει ήδη προεξοφλήσει η αγορά. Πάντως, το λεγόμενο “dot plot” της Fed δείχνει σημαντικές αποκλίσεις στις προβλέψεις των αξιωματούχων για το επόμενο έτος.

«Σε τελική ανάλυση, οι αξιωματούχοι της Fed δεν πάτησαν το κουμπί του πανικού, επιλέγοντας να μειώσουν τα επιτόκια με τη μικρότερη δυνατή κίνηση στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου», δήλωσε ο Κρίστοφερ Σ. Ράπκι, επικεφαλής οικονομολόγος της FWDBONDS. «Ο ρυθμός μίας μείωσης ανά συνεδρίαση δείχνει ότι πλέον δεν θεωρούν τον πληθωρισμό λόγω δασμών σοβαρή απειλή, ενώ η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης και η μείωση των προσλήψεων από τις επιχειρήσεις αναδεικνύονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Η στασιμοπληθωριστική απειλή υποχωρεί και η ανησυχία για την αγορά εργασίας περνάει στο προσκήνιο».

Οι βασικοί δείκτες των ΗΠΑ είχαν σημειώσει άνοδο ενόψει της απόφασης της Τετάρτης. Ο S&P 500 έχει καταγράψει άνοδο 2,2% από τις αρχές του μήνα, ενώ ο Nasdaq έχει εκτοξευτεί κατά 3,8%, χάρη στην εκρηκτική πορεία των μετοχών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Dow καταγράφει άνοδο 1% για τον μήνα.

Στις αγορές εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου Brent κινήθηκε χαμηλότερα 1% στα 67,81 δολάρια ανά βαρέλι και η τιμή του αργού WTI υποχώρησε 1% στα 63,87 δολάρια/βαρέλι. Αντίστοιχα, η τιμή του χρυσού σημείωσε πτώση 0,8% στα 3.695 δολάρια ανά ούγγια.