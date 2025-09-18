Άνοδος-στα-ευρωπαϊκά-χρηματιστήρια:-Κέρδη-για-τις-φαρμακευτικές

Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινήθηκαν ανοδικά την Πέμπτη (18/9), καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τις τελευταίες εξελίξεις στη νομισματική πολιτική της Τράπεζας της Αγγλίας και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε προσωρινά με άνοδο 0,8% στις 554 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους και όλα τα μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια σε θετικό έδαφος.

Ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε άνοδο 0,21% στις 9.228 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη κινήθηκε υψηλότερα 1,33% στις 23.670 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη 0,87% στις 7.854 μονάδες.

Την Πέμπτη (18/9), η Τράπεζα της Αγγλίας διατήρησε αμετάβλητο το βασικό επιτόκιό της στο 4%, απόφαση που είχε ευρέως προβλεφθεί από τους οικονομολόγους.

Η βρετανική λίρα υποχώρησε μετά την ανακοίνωση της απόφασης νομισματικής πολιτικής, καταγράφοντας πτώση περίπου 0,6% έναντι του δολαρίου ΗΠΑ. Παράλληλα, αυξήθηκαν ελαφρώς οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων, με την απόδοση του 10ετούς κρατικού τίτλου (gilt) να ενισχύεται κατά 4 μονάδες βάσης.

Οι παγκόσμιες αγορές αξιολόγησαν επίσης την απόφαση της Fed να μειώσει το βασικό της επιτόκιο για δανεισμό μίας νύχτας κατά 25 μονάδες βάσης την Τετάρτη (17/9).

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά την απόφαση, ο Πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, μείωσε τις προσδοκίες των επενδυτών για έναν μακρύ κύκλο μείωσης επιτοκίων μέσα στο έτος, χαρακτηρίζοντας την τελευταία μείωση ως «διαχείριση κινδύνου».

Ανάμεσα στις μετοχές που τράβηξαν τον Stoxx 600 προς τα πάνω ήταν αυτή της Novo Nordisk, η οποία κατέγραψε άνοδο 6,2%. Σε πρόσφατη ενημέρωσή της, η δανέζικη φαρμακευτική εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι κλινικές δοκιμές έδειξαν πως το χάπι για την παχυσαρκία Wegovy οδήγησε σε «σημαντική» απώλεια βάρους στους συμμετέχοντες.

Οι μετοχές της Zealand Pharma σημείωσαν άνοδο που την έφερε στις υψηλότερες θέσεις του δείκτη, με αύξηση 8%. Αυτό συνέβη μετά την αναβάθμιση της τιμής-στόχου της μετοχής από τη Deutsche Bank κατά 7,5%.

«Με μεγάλη καθυστέρηση προχωρούμε σε ενημέρωση μετά τα αποτελέσματα β’ τριμήνου της ZEAL στα μέσα Αυγούστου», ανέφερε ο Emmanuel Papadakis της Deutsche Bank σε σημείωμά του που διανεμήθηκε την Τετάρτη. «Αν και η αποτίμηση παραμένει πολύ ελκυστική στο πλαίσιο των όρων της συμφωνίας με τη Roche, παραμένουμε επιφυλακτικοί ως προς το αν αυτό συνιστά επενδυτική ευκαιρία, δεδομένων των σχεδίων/χρονοδιαγραμμάτων εταιρικής ανάπτυξης και της εξέλιξης του τοπίου για την αμυλίνη, που κινείται όπως αναμέναμε».