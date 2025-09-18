«Έπεσαν» οι υπογραφές για τη διάσωση της Avramar – Η επόμενη μέρα

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Aqua Bridge. Οι υπογραφές και τα επόμενα βήματα.

Ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωσή του βρίσκεται πλέον το deal διάσωσης της Αvramar, του ισχυρότερου «παίκτη» της εγχώριας ιχθυοκαλλιέργειας, μετά από πολλούς μήνες διαβουλεύσεων και διεργασιών που κρέμονταν κυριολεκτικά από μια κλωστή.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η αραβικών συμφερόντων Aqua Bridge, που είχε αναδειχθεί προτιμητέος επενδυτής στη διαγωνιστική διαδικασία της εταιρείας, την περασμένη Τρίτη 16 του μηνός «υπέγραψε συμφωνία – πλαίσιο και ένα χρονοδιάγραμμα (Term Sheet) με τους πιστωτές της Avramar».

Στην ανακοίνωσή της η Aqua Bridge κάνει λόγο για «ένα αποφασιστικό βήμα προς την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου μέσω μιας δικαστικά επιτηρούμενης διαδικασίας εξυγίανσης, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Η αίτηση εξυγίανσης βρίσκεται υπό προετοιμασία και θα κατατεθεί για δικαστική επικύρωση σε εύθετο χρόνο. Η συναλλαγή αυτή προχωρά αυστηρά εντός του ελληνικού πλαισίου αναδιάρθρωσης».

Τα επόμενα βήματα

Όπως γνωστοποιεί η Aqua Bridge «Η κυριότητα και ο έλεγχος θα μεταβιβαστούν μόνο μετά τη δικαστική επικύρωση και την ολοκλήρωση της νομικής διαδικασίας. Οι ενέργειες των πιστωτών γίνονται βάσει δικαιωμάτων που τους παραχωρήθηκαν νομίμως από τους σημερινούς μετόχους μέσω υπογεγραμμένης συμφωνίας, και σε πλήρη συμμόρφωση με τα δικαιώματα των μετόχων και των πιστωτών που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία για την αναδιάρθρωση».

«Για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, αυτό δεν είναι πλέον θέμα άποψης. Η συμφωνία-πλαίσιο έχει υπογραφεί. Το χρονοδιάγραμμα έχει υπογραφεί. Το θέμα προχωρά τώρα στο δικαστήριο. Η εικασία τελειώνει εκεί όπου αρχίζουν οι υπογραφές», τονίζεται δε.

Μάλιστα, ανεβάζοντας τους τόνους, η Aqua Bridge καταλήγει στην ανακοίνωσή της «Για άλλη μια φορά, υπενθυμίζουμε σε όσους διαδίδουν ψευδείς ισχυρισμούς ότι αυτό δεν είναι διαγωνισμός μέσων ενημέρωσης. Είναι μια επίσημη, δικαστικά κατοχυρωμένη εξαγορά, που ξεκίνησε από τους πιστωτές, υλοποιήθηκε μέσω νόμιμης διαδικασίας, και χτίστηκε μέσα από μήνες πειθαρχημένων διαπραγματεύσεων και συζητήσεων. Ενώ άλλοι κυκλοφορούσαν πρωτοσέλιδα, εμείς χτίζαμε συναίνεση και ολοκληρώσαμε τη συμφωνία. Εκφράζουμε την ειλικρινή μας εκτίμηση στους εργαζόμενους της Avramar που επέδειξαν ακλόνητη αποφασιστικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της μετάβασης. Η ανθεκτικότητα, η υπομονή και η αφοσίωσή τους θα μείνουν αξιομνημόνευτες και θα εκτιμηθούν καθώς προχωράμε σε ένα νέο κεφάλαιο. Η Aqua Bridge είναι εδώ για να αποκαταστήσει, να ανοικοδομήσει και να ηγηθεί. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε αξία, να συνεργαστούμε με άλλους παραγωγούς και ενδιαφερόμενους φορείς και να ενισχύσουμε τον ελληνικό κλάδο της υδατοκαλλιέργειας».

Ορόσημο η 31η Οκτωβρίου

Κατά τις πληροφορίες, η συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ της Aqua Bridge και των πιστωτριών τραπεζών και αφορά στο σχέδιο εξυγίανσης της Avramar αναμένεται να κατατεθεί στο Πρωτοδικείο έως τις 31 Οκτωβρίου.

Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των διαδικασιών, το γεγονός ότι φέτος αναμένεται μια πολύ καλή χρονιά για τον εγχώριο κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας, μπορεί να λειτουργήσει θετικά και για την επόμενη μέρα της Avramar. Καθώς οι τιμές εφέτος κινούνται σε υψηλά 20ετίας, το σύνολο του κλάδου ενισχύει την αναπτυξιακή του προοπτική, ενώ η τόνωση της ρευστότητας που τόσο έχει ανάγκη ο χώρος δίνει «ανάσα» αλλά και χρόνο και στην Avramar, έως ότου ολοκληρωθούν οι διεργασίες εξυγίανσής της.

Το δε θετικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στον κλάδο, μπορεί να αποδειχθεί καταλυτικό για τον ισχυρότερο «παίκτη» του, καθώς οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ίσως να απαιτηθούν λιγότερα κεφάλαια από τον νέο επενδυτή της Avramar, έναντι των αρχικών προβλέψεων για 50-60 εκατ. ευρώ.

Η πλευρά της Amerra

Την ίδια ώρα δε και παρά τις θετικές εξελίξεις από το μέτωπο του προτιμητέου επενδυτή, ήτοι της Aqua Bridgel, το σήριαλ διάσωσης της Avramar έχει πολύ δρόμο ακόμη έως ότου τελειώσει. Και αυτό γιατί ο βασικός μέτοχος της εταιρείας, ήτοι η Amerra, η οποία πλέον δεν εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, μπορεί να καταθέσει δική του πρόταση ή να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες που θα μπορούσαν να μπλοκάρουν ή να καθυστερήσουν τη διαδικασία.

Είναι άλλωστε γνωστό πως η Amerra όλο αυτό το διάστημα έχει στρέψει αλλού την προσοχή της, διεκδικώντας μια συμφωνία με την Cooke Aquaculture από τον Καναδά και δη με έναν από τους ισχυρότερους «παίκτες» του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας σε διεθνές επίπεδο. Η Cooke έχει κάνει γνωστή την πρόθεσή της να επενδύσει στην Avramar, γεγονός που ανεβάζει έτι περαιτέρω το «θερμόμετρο» σε ένα επιχειρηματικό σήριαλ που βρίσκεται εδώ και μήνες σε εξέλιξη…

Η κρισιμότητα του deal

Η διάσωση της Avramar θεωρείται καθοριστική για τη διασφάλιση της ισορροπίας σε ολόκληρο τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας, δεδομένου ότι πρόκειται για έναν όμιλο που συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό προμηθευτών, η παραγωγή του αγγίζει τις 55.000 με 60.000 τόνους, απασχολεί περί τους 2.000 εργαζόμενους και οι υποχρεώσεις του ξεπερνούν τα 400 εκατ. ευρώ.

Ήταν στις 13 Ιανουαρίου 2025 όταν ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Aqua Bridge, Mohammad Tabish, με ανάρτησή του στο LinkedIn επισφράγισε για πρώτη φορά με επίσημο τρόπο πως γίνεται ο νέος «ιδιοκτήτης» της Avramar, διατυπώνοντας ευχαριστίες προς όλους όσοι συμμετείχαν στις διεργασίες και προαναγγέλλοντας το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται μπροστά της, οραματιζόμενος έναν «ηγέτη του κλάδου», με σεβασμό πάντοτε στην «κληρονομιά» που κουβαλά ήδη η εταιρεία.

Ο όμιλος Aqua Bridge έχει έδρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας διεθνώς. Πρόεδρός του είναι ο Sheikh Ahmad bin Manna Al Maktoum.

Η «γέννηση» της Avramar ανακοινώθηκε στα τέλη Ιανουαρίου του 2021 μέσω της συγχώνευσης του ομίλου Andromeda και των εταιρειών Νηρέας, Σελόντα και Περσεύς.