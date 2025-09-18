Απασχόληση μετά την κρίση: Ποιοι κλάδοι ανακάμπτουν και ποιες ειδικότητες ζητάει η αγορά

Η ελληνική αγορά εργασίας βρίσκεται σε φάση σημαντικών μεταβολών, με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ να δείχνουν μια εντυπωσιακή μείωση της ανεργίας αλλά και μετατοπίσεις στην απασχόληση ανά κλάδο και ειδικότητα. Το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 8,6% το δεύτερο τρίμηνο του 2025, έναντι 10,4% το πρώτο τρίμηνο, με τους ανέργους να περιορίζονται σε περίπου 411.722 άτομα. Η αύξηση της απασχόλησης φανερώνει ότι η οικονομία δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, ωστόσο η εικόνα διαφοροποιείται ανά κλάδο, επάγγελμα και γεωγραφική περιοχή.

Οι κατασκευές εμφανίζονται ως ένας από τους πιο δυναμικούς τομείς. Η άνθηση οφείλεται σε δημόσια έργα, ανακαινίσεις και ιδιωτικές επενδύσεις που στηρίζονται εν μέρει σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Παράλληλα, η εκπαίδευση καταγράφει αυξημένη ζήτηση διδακτικού προσωπικού, γεγονός που αντανακλά και τις ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και την ενίσχυση θεσμών διά βίου μάθησης. Ο τομέας των επαγγελματικών και επιστημονικών δραστηριοτήτων ενισχύεται από τις υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης, όπως συμβουλευτικές εταιρείες και δραστηριότητες πληροφορικής. Ακόμη, οι κλάδοι του νερού και της ενέργειας συγκρατούν σταθερά υψηλή απασχόληση, με αυξημένες ανάγκες λόγω της ενεργειακής μετάβασης.

Στον αντίποδα, οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες καταγράφουν συρρίκνωση προσωπικού. Τα ορυχεία και η διαχείριση ακίνητης περιουσίας παρουσιάζουν επίσης μείωση θέσεων εργασίας, καθώς δέχονται πιέσεις από τις αλλαγές στη ζήτηση και τις διεθνείς τάσεις. Η μετατόπιση δείχνει ότι οι τομείς με τεχνική ή επιστημονική κατεύθυνση έχουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και προοπτικές.

Ο χάρτης της ανεργίας και των ευκαιριών γεωγραφικά και μορφωτικά κενά

Η γεωγραφική ανάλυση της απασχόλησης δείχνει σημαντικές διαφοροποιήσεις. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη η ζήτηση επικεντρώνεται σε επαγγέλματα υψηλής εξειδίκευσης, με έμφαση σε διοικητικές υπηρεσίες, τεχνολογία και επιστημονικούς κλάδους. Στις νησιωτικές και αγροτικές περιοχές, η εικόνα είναι διαφορετική. Ο τουρισμός, η γεωργία και οι οικοδομικές εργασίες παραμένουν κυρίαρχοι τομείς, αλλά οι εποχικές διακυμάνσεις δημιουργούν αστάθεια. Οι αποκλίσεις ανάμεσα στις μεγάλες πόλεις και την περιφέρεια εντείνουν τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες.

Το μορφωτικό επίπεδο αποδεικνύεται καθοριστικός παράγοντας. Οι πιο περιζήτητες ειδικότητες σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είναι ανειδίκευτοι εργάτες, τεχνίτες οικοδομικών εργασιών και διδακτικό προσωπικό. Αυτό καταδεικνύει ότι η αγορά ζητά τόσο βασικές χειρωνακτικές δεξιότητες όσο και υψηλότερα μορφωτικά προσόντα. Οι θέσεις υψηλής τεχνολογίας απαιτούν γνώσεις πληροφορικής, γλωσσομάθειας και ψηφιακών δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα οι οικοδομικές εργασίες έχουν ανακάμψει λόγω της ανοικοδόμησης και των επενδύσεων σε ακίνητα.

Τα άτομα εκτός εργατικού δυναμικού εξακολουθούν να ανέρχονται σε περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού που δεν εργάζεται ούτε αναζητά εργασία. Οι αιτίες κυμαίνονται από την οικογενειακή φροντίδα και την υγεία μέχρι την απογοήτευση από την αγορά εργασίας. Η πρόκληση είναι πώς θα επανενταχθούν, με στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης και κοινωνικής πολιτικής.

Πολιτικές επιλογές μπροστά στο νέο εργασιακό μοντέλο δεξιότητες υποδομές προοπτικές

Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις για την κυβέρνηση και τους κοινωνικούς εταίρους. Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού σε βασικούς τομείς μπορεί να περιορίσει την ανάπτυξη. Απαιτείται επένδυση στην τεχνική εκπαίδευση και την επανακατάρτιση, ώστε οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν δεξιότητες που συνδέονται με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Η μαθητεία και η συνεργασία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις θα μπορούσαν να συμβάλουν στη γεφύρωση αυτού του κενού.

Η γεωγραφική ανισότητα στην απασχόληση απαιτεί ενίσχυση των υποδομών στην περιφέρεια. Ψηφιακή συνδεσιμότητα, καλύτερες μεταφορές και ενίσχυση των τοπικών οικονομιών μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης έξω από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Παράλληλα, οι πολιτικές πρέπει να εστιάσουν στη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας.

Η ψηφιακή μετάβαση είναι ακόμη μία καθοριστική διάσταση. Η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και η δυνατότητα τηλεργασίας μπορούν να περιορίσουν τις περιφερειακές ανισότητες και να φέρουν περισσότερους πολίτες σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η στρατηγική κατεύθυνση είναι σαφής: η Ελλάδα πρέπει να συνδυάσει την παραδοσιακή ισχύ σε τουρισμό, γεωργία και κατασκευές με την ανάπτυξη νέων τομέων που βασίζονται στη γνώση και την τεχνολογία.

Το στοίχημα είναι εάν η αγορά εργασίας θα μπορέσει να ισορροπήσει τις ανάγκες του σήμερα με τις προκλήσεις του αύριο. Η μείωση της ανεργίας αποτελεί σαφώς θετική εξέλιξη, αλλά η βιωσιμότητα αυτής της τάσης θα εξαρτηθεί από το αν θα καταφέρουμε να εντάξουμε το ανθρώπινο δυναμικό στις νέες μορφές εργασίας και να επενδύσουμε στις δεξιότητες που απαιτεί η νέα εποχή.