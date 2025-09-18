Αυξημένες-οι-αφίξεις-και-οι-διανυκτερεύσεις-σε-τουριστικά-καταλύματα-τον-Ιούλιο

Η μέση συνολική διανυκτέρευση για το μήνα Ιούλιο 2025, ανήλθε σε 4,9 ημέρες.

Αύξηση 1,6% στις αφίξεις και 1,8% στις διανυκτερεύσεις καταγράφηκε τον Ιούλιο στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ και τα συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια) της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατά τον μήνα Ιούλιο οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα ανήλθαν σε 6.388.875 και οι διανυκτερεύσεις σε 31.042.269, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, κατά 1,6% στις αφίξεις και 1,8% στις διανυκτερεύσεις.

Ειδικότερα, κατά τον μήνα Ιούλιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρατηρήθηκε αύξηση 1,4% στις αφίξεις και 1,6% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 2,7% και 3,1%, αντίστοιχα.

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις στο σύνολο των καταλυμάτων, παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 79,9% και 87,4%, αντίστοιχα. Η μέση συνολική διανυκτέρευση για το μήνα Ιούλιο 2025, ανήλθε σε 4,9 ημέρες.