Γερμανία:-Ο-Καγκελάριος-Μερτς-προειδοποιεί-για-λιτότητα-και-μεταρρυθμίσεις

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς παραδέχτηκε ότι η Γερμανία «ζει πάνω από τις δυνατότητές της εδώ και χρόνια», ενώ ειδικοί προειδοποιούν ότι η χώρα θα οδηγηθεί σε καταστροφή αν δεν προβεί σε οικονομικές μεταρρυθμίσεις.

Ο συντηρητικός ηγέτης προκάλεσε σάλο δηλώνοντας ότι η χώρα δεν μπορεί πλέον να αντέξει το κόστος του συνταξιοδοτικού συστήματος, το οποίο έχει εκτοξευθεί πάνω από 31% του ΑΕΠ.

Ο Μερτς προειδοποίησε επίσης για μια «βαθιά εποχική τομή» και την ανάγκη για επίπονα μέτρα λιτότητας ώστε να διασφαλιστεί ότι οι νέοι Γερμανοί θα έχουν προοπτικές στο μέλλον.

Οικονομικός σύμβουλος, ο Μαρσέλ Φράτσερ, επικεφαλής του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών της Γερμανίας, τόνισε ότι η κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει τον ετήσιο λογαριασμό των 400 δισ. ευρώ για τις συντάξεις, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί την επόμενη δεκαετία. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν λίγο μετά την αναφορά του υπουργείου Οικονομίας, το οποίο χαρακτήρισε το γερμανικό συνταξιοδοτικό σύστημα δυσλειτουργικό και «σοβαρή απειλή» για την οικονομία, προβλέποντας ότι ως τα μέσα της επόμενης δεκαετίας θα υπάρχει ένας συνταξιούχος για κάθε δύο εργαζόμενους.

Η υπουργός Οικονομίας, Κατερίνα Ράιχε, συμφώνησε ότι υπάρχει βαθιά και επείγουσα ανάγκη μεταρρύθμισης για να μπορέσει η Γερμανία να αντέξει τις συντάξεις.

Ωστόσο, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μπέρμπελ Μπας, από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Μερτς ανοησίες, ενώ ο Πρόεδρος της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ, επαίνεσε το κοινωνικό κράτος ως «θησαυρό» και «πόρο που έκανε τη χώρα μας αυτό που είναι», αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι το «σύστημα ραγίζει».

Η συζήτηση αυτή έρχεται μετά την αποκάλυψη ότι η γερμανική οικονομία συρρικνώθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το 2024. Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης μειώθηκε κατά 0,2%, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία που ξεκίνησε με παρόμοια μείωση το 2023.

Η γερμανική οικονομία έχει πληγεί τόσο από εξωτερικούς κλυδωνισμούς όσο και από εσωτερικά προβλήματα, όπως η γραφειοκρατία και η έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού.

