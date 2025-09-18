Διπλός-πονοκέφαλος-οι-εξαγωγές-για-τις-ελληνικές-εταιρείες-χάλυβα

Τα μέχρι τώρα φετινά οικονομικά αποτελέσματα των εισηγμένων εταιρειών σιδήρου-χάλυβα (Έλαστρον, ΣΙΔΜΑ, Αφοί Κορδέλλου, Τζιρακιάν) φαίνεται να έχουν εξελιχθεί καλύτερα από τα αντίστοιχα περυσινά, χωρίς ωστόσο να ικανοποιούν τις διοικήσεις τους και τους μετόχους τους.

«Το πρόβλημα του κλάδου είναι διπλό» σημειώνει γνωστός παράγοντας της αγοράς, συμπληρώνοντας: «Από τη μια πλευρά η ζήτηση στην Ευρώπη έχει περιοριστεί, επηρεάζοντας έτσι όσες επιχειρήσεις του κλάδου προχωρούν σε σημαντικές εξαγωγές (π.χ. Έλαστρον).

Σε ότι αφορά τώρα τις εγχώριες πωλήσεις, σε αντίθεση με τα όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη, η ζήτηση παραμένει σε αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα, τα οποία δεν απέχουν πολύ σε σχέση με τα περυσινά. Το πρόβλημα όμως εστιάζεται στο ότι η διεθνής τιμή του χάλυβα συνεχίζει και φέτος την πλαγιοπτωτική του πορεία».

Γενικότερα, η έντονη υποχώρηση της τιμής του χάλυβα από τα μέσα του 2022 έως σήμερα έχει πλήξει τις εταιρείες του κλάδου (ζημιογόνα αποτελέσματα για τις χρήσεις του 2023 και του 2024), παρά το γεγονός ότι η εγχώρια ζήτηση κυμαίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Το σχετικά ευχάριστο πάντως είναι το ότι το φετινό ποσοστό πτώσης της τιμής του χάλυβα είναι αρκετά μικρότερο σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό, οπότε αναμένεται να δούμε τα μικτά περιθώρια κέρδους των εταιρειών σε υψηλότερα (όχι όμως ικανοποιητικά) επίπεδα.

Επιπλέον, κάποια οφέλη για τις εισηγμένες εταιρείες θα προκύψουν και από το μέτωπο του κόστους χρηματοδότησης, λόγω της υποχώρησης των επιτοκίων.

Σε ότι αφορά τώρα τις προοπτικές του κλάδου, στελέχη της αγοράς μιλούν για ομιχλώδη κατάσταση, καθώς δεν είναι βέβαιο ούτε το πώς θα εφαρμοστούν τα μέτρα δασμολογικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις εισαγωγές από τρίτες χώρες (Κίνα και άλλες χώρες της Ν.Α. Ασίας), ούτε και το κατά πόσο αυτά θα καταφέρουν να επηρεάσουν προς τα πάνω τις τιμές των χαλυβουργικών προϊόντων στην Ευρώπη.

Πάντως, από την εξέλιξη της τιμής του χάλυβα και από την πορεία των επιτοκίων επηρεάζεται και ο κλάδος χάλυβα του ομίλου Viohalco (ΣΙΔΕΝΟΡ, Sovel) ο οποίος πέρυσι -λόγω της γενικότερης αρνητικής συγκυρίας- είχε υποχρεωθεί σε έντονα αρνητικά λειτουργικά αποτελέσματα. Τυχόν βελτίωση της συγκεκριμένης φετινής επίδοσης, θα επηρεάσει και την εικόνα των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της Viohalco, που θα δημοσιευθούν αυτή την εβδομάδα (18 Σεπτεμβρίου).