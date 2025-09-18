ΕΚΤ:-Μειωμένο-το-πλεόνασμα,-αλλά-ενισχυμένες-οι-επενδύσεις-στην-ευρωζώνη

Ελαφρώς μειωμένο εμφανίζεται το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της ευρωζώνης, ωστόσο σημαντική ενίσχυση εντοπίζεται στις εισροές των άμεσων επενδύσεων και των επενδύσεων σε ομόλογα της ευρωζώνης στο δωδεκάμηνο έως τον Ιούλιο.

Όσον αφορά τις επενδύσεις, παρατηρείται σχετική μείωση μόνο στις επενδύσεις σε μετοχές της ευρωζώνης.

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

Για το μήνα Ιούλιο, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της ζώνης του ευρώ κατέγραψε πλεόνασμα 28 δισεκ. ευρώ , μειωμένο κατά 8 δισεκ. ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Πλεονάσματα καταγράφηκαν για τα αγαθά (25 δισεκ. ευρώ), τις υπηρεσίες (12 δισεκ. ευρώ) και το πρωτογενές εισόδημα (7 δισεκ. ευρώ), ενώ αυτά αντισταθμίστηκαν εν μέρει από έλλειμμα στο δευτερογενές εισόδημα (16 δισεκ. ευρώ).

Mείωση στο πλεόνασμα καταγράφεται και κατά την περίοδο 12 μηνών έως τον Ιούλιο του 2025. Ειδικότερα, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε πλεόνασμα 315 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με πλεόνασμα 394 δισ. ευρώ ένα έτος νωρίτερα. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μετατροπή του πλεονάσματος (41 δισεκ. ευρώ) σε έλλειμμα (2 δισεκ. ευρώ) για το πρωτογενές εισόδημα, αλλά και στο μεγαλύτερο έλλειμμα για το δευτερογενές εισόδημα (από 168 δισεκ. ευρώ σε 187 δισεκ. ευρώ). Ταυτόχρονα, η μείωση αυτή οφείλεται και στη μείωση των πλεονασμάτων για τις υπηρεσίες (από 158 δισεκ. ευρώ σε 143 δισεκ. ευρώ) αλλά και τα αγαθά (από 363 δισ. ευρώ σε 361 δισ. ευρώ).

Χρηματοοικονομικό ισοζύγιο

Ενισχυμένες, ωστόσο, καταγράφονται, σε σύσγκριση με τον προηγούμενο μήνα, οι άμεσες επενδύσεις και οι επενδύσεις σε ομόλογα της ευρωζώνης.

Στον τομέα των άμεσων επενδύσεων, οι κάτοικοι της ζώνης του ευρώ πραγματοποίησαν καθαρές επενδύσεις ύψους 284 δισεκ. ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία εκτός της ευρωζώνης κατά τη διάρκεια των 12 μηνών έως τον Ιούλιο του 2025, μετά από καθαρές αποεπενδύσεις ύψους 211 δισεκ. ευρώ ένα έτος νωρίτερα. Το ίδιο ποσό διαφαίνεται επίσης ενισχυμένο σε σχέση με 1 μήνα νωρίτερα, που αντιστοιχούσε στα 261 δισεκ. ευρώ. Από την άλλη, οι μη κάτοικοι πραγματοποίησαν καθαρές επενδύσεις ύψους 220 δισεκ. ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία της ζώνης του ευρώ κατά τους 12 μήνες έως τον Ιούλιο του 2025, μετά από καθαρές αποεπενδύσεις ύψους 417 δισεκ. ευρώ ένα έτος νωρίτερα. Κι εδώ παρατηρείται ενίσχυση σε απόλυτους αριθμούς σε σχέση με τις επενδύσεις για το δωδεκάμηνο έως τον Ιούνιο, όπου διαμορφώθηκαν στα 184 δισεκ. ευρώ.

Όσον αφορά τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, οι καθαρές αγορές μετοχών εκτός της ζώνης του ευρώ από κατοίκους της ευρωζώνης αυξήθηκαν σε 221 δισεκ. ευρώ κατά τους 12 μήνες έως τον Ιούλιο του 2025, από 111 δισεκ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Ωστόσο, παρατηρείται μείωση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που το ίδιο ποσό διαμορφώθηκε στα 235 δισεκ.ευρώ. Από την άλλη, οι καθαρές αγορές μετοχών της ευρωζώνης από μη κατοίκους αυξήθηκαν σε 368 δισεκ. ευρώ κατά τους 12 μήνες έως τον Ιούλιο του 2025, από 336 δισεκ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Ωστόσο, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που είχα διαμορφωθεί στα 391 δισεκ.ευρώ, παρατηρείται μείωση.

Όσον αφορά τα ομόλογα, οι καθαρές αγορές ομολόγων εκτός της ζώνης του ευρώ από κατοίκους της ευρωζώνης αυξήθηκαν σε 586 δισεκ. ευρώ, από 421 δισεκ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, και 579 δισεκ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Κατά την ίδια περίοδο, οι μη κάτοικοι πραγματοποίησαν καθαρές αγορές ομολόγων της Ευρωζώνης ύψους 373 δισεκ. ευρώ, μετά από καθαρές αγορές ύψους 413 δισεκ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, παρατηρείται εξίσου μια αύξηση, από τα 358 δισεκ.ευρώ.

Όσον αφορά τις άλλες επενδύσεις, οι κάτοικοι της ζώνης του ευρώ κατέγραψαν καθαρές αποκτήσεις περιουσιακών στοιχείων εκτός της ζώνης του ευρώ ύψους 511 δισ. ευρώ κατά τους 12 μήνες έως τον Ιούλιο του 2025 (μετά από καθαρές αποκτήσεις ύψους 183 δισ. ευρώ ένα έτος νωρίτερα), ενώ οι καθαρές υποχρεώσεις τους ανήλθαν σε 270 δισ. ευρώ (μετά από καθαρές εκποιήσεις ύψους 221 δισ. ευρώ ένα έτος νωρίτερα).