Εξεταστική- Βουλή: Ο νέος πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ καλείται ως πρώτος μάρτυρας

Με την κατάθεση του νέου προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και διευθυντή της ΑΑΔΕ Ιωάννη Καββαδά θα ανοίξει ο κύκλος της εξέτασης μαρτύρων στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής που καλείται να ερευνήσει τις διαχρονικές παθογένειες του μηχανισμού καταβολής αγροτικών ενισχύσεων.

Η κατάθεση του κ. Καββαδά προγραμματίστηκε στην επόμενη συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου ενώ την ίδια ημέρα θα εξεταστεί και ο τέως πρόεδρος του οργανισμού Νίκος Σαλάτας.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά πλειοψηφία ο προγραμματισμός προβλέπει ότι στις επόμενες συνεδριάσεις θα κληθούν για κατάθεση όλοι οι πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ της περιόδου 2019 – 2025 με αντίστροφη χρονική σειρά ενώ θα ακολουθήσει η κλήση για εξέταση των Υπουργών και Υφυπουργών της αντίστοιχης περιόδου.

Η πρόταση της ΝΔ που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία προβλέπει την κατά προτεραιότητα εξέταση της περιόδου 2019 – 25 για να εξεταστούν στην συνέχεια πρόσωπα που εμπλέκονται με τον πολύπαθο οργανισμό ανά περιόδους (2015-2019, 2012-2015, 2009-2012, 2004-2009 και 1998 – 2004)

Δείτε εδώ την λίστα μαρτύρων που πρότεινε η ΝΔ και εγκρίθηκε από την πλειοψηφία της επιτροπής

Πηγές ΝΔ: Στο 70% συμφωνία των κομμάτων για τους μάρτυρες

Πηγές της πλειοψηφίας υποστηρίζουν μεταξύ άλλων πως “η ΝΔ σεβόμενη την εντολή που έλαβε από την Ολομέλεια να διερευνηθούν όλες οι πτυχές αυτής της υπόθεσης σε βάθος χρόνου, κατέθεσε τον κατάλογο των προτεινόμενων μαρτύρων που έχουν διαδραματίσει θεσμικό ρόλο σε μια υπόθεση που κλόνισε την αξιοπιστία του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων. Ο κατάλογος είναι δυναμικός και θα προσαρμόζεται σύμφωνα με την πορεία των εργασιών της Επιτροπής” Προσθέτουν δε πως “Στην κατεύθυνση αυτή είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι προτάσεις της αντιπολίτευσης συμπίπτουν σε ποσοστό 70% με τις αντίστοιχες της Νέας Δημοκρατίας. Η αναζήτηση της αλήθειας περνά μέσα από υπευθυνότητα και σοβαρότητα και όχι από μικροκομματικές επιδιώξεις και επικοινωνιακά σώου που έχουν ως μόνο σκοπό να κατασκευάσουν fake news και φτηνές εντυπώσεις για πολιτικά οφέλη.

Οφείλουμε να προστατέψουμε τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής από όσους επιθυμούν να τις δώσουν χαρακτηριστικά «προανακριτικής» μιλώντας αορίστως για ποινικές ευθύνες, προκαλώντας σύγχυση και αβεβαιότητα.

Η Νέα Δημοκρατία σεβόμενη το αίτημα των πολιτών για διαφάνεια, μένει πιστή στο δρόμο της διερεύνησης όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει για την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παραγωγούς της χώρας”.

O Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος τόνισε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης: «Είναι μια κρίσιμη και σημαντική αποστολή για όλους ώστε να διερευνηθούν και να διαπιστωθούν οι ευθύνες όσων με οποιονδήποτε τρόπο κυβέρνησαν, διαχειρίστηκαν ή με οποιονδήποτε τρόπο έχουν ανάμειξη στην υπόθεση, με απόλυτη προσήλωση στην αποκάλυψη της αλήθειας» : « Η προσπάθεια αυτή δεν μπορεί να είναι ατομική – απαιτεί ουσιαστική συνεργασία όλων των μελών της Επιτροπής, πέρα και πάνω από πολιτικές διαφωνίες. Μόνο μέσα από τον ειλικρινή διάλογο και τη συλλογική εργασία, μπορούμε να ανταποκριθούμε στην ευθύνη που μας ανατέθηκε. Και βέβαια να καταλήξουμε σε ένα κοινό μέτωπο που θα βάλει στο επίκεντρο την στήριξη των πραγματικών αγροτών και του πρωτογενούς τομέα. Μακριά από άγονες μικροκομματικές συγκρούσεις, στείρες αντιπαραθέσεις και πρόσκαιρους εντυπωσιασμούς, όπως δυστυχώς έχουμε δει να συμβαίνει στο παρελθόν, πρέπει να δουλέψουμε εντατικά μαζί, σεβόμενοι το αίτημα της κοινωνίας και των χιλιάδων άξιων αγροτών, για διαφάνεια και λογοδοσία».

Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης, τόνισε ότι ο κατάλογος των προτεινόμενων μαρτύρων είναι δυναμικός και ανοικτός για εγγραφές: «Είμαι ικανοποιημένος που η πρόταση της ΝΔ ξεπερνά σε συμφωνία το 70% με τα υπόλοιπα κόμματα. Η παράταξη της ΝΔ δεν θέλει να κρύψει τίποτα αλλά να αποδοθούν ευθύνες απ’ όπου κι αν προέρχονται. Δεν θα οδηγηθούμε σε μια πολιτική δίκη για κάποιους που αυτό επιθυμούν. Και το επισημαίνω γιατί ορισμένοι ζητούν να καταθέσει ο Πρωθυπουργό. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ζητάνε να έρθουν και οι υπόλοιποι πρωθυπουργοί αλλά μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης;»

Ο κ. Λαζαρίδης απέρριψε εκ μέρους της πλειοψηφίας την κλήση του Πρωθυπουργού καθώς και των κυβερνητικών στελεχών Κυριάκου Πιερρακάκη, Σταύρου Παπασταύρου, Γιώργου Μυλωνάκη καθώς δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο εισηγητής της πλειοψηφίας, η Ολομέλεια αποφάσισε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής όχι Προανακριτικής.

ΠΑΣΟΚ: με το καλημέρα μεθόδευση

Από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης η κυρία Μιλένα Αποστολάκη κατηγόρησε την πλειοψηφία για μεθοδεύσεις συγκάλυψης. “Με το καλημέρα η ίδια μεθόδευση της συγκάλυψης που είδαμε στην εξεταστική των Τεμπων συνεχίζεται. Η ΝΔ αποκλείει και προστατεύει κρίσιμους μάρτυρες που αξιοποίησε η ευρωπαϊκή εισαγγελία”

ΣΥΡΙΖΑ: στο ίδιο έργο θεατές

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης υποστήριξε: “είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Όπως και στα Τεμπη έτσι και στον ΟΠΕΚΕΠΕ καλούν μάρτυρες που έχουν φύγει από τη ζωή και αγνοούν αυτούς που εμπλέκονται. Καταγγέλουμε αυτή τη μεθόδευση”.

ΚΚΕ: μεθόδευση και συγκάλυψη