ΙΟΒΕ: Η Ελλάδα τρέχει πιο γρήγορα από την Ευρώπη αλλά με εύθραυστη κατανάλωση

Η ελληνική οικονομία συνέχισε να κινείται σε θετική κατεύθυνση στο δεύτερο τρίμηνο του 2025, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 1,7%. Η επίδοση αυτή ήρθε μετά το ακόμη υψηλότερο +2,2% του πρώτου τριμήνου, επιβεβαιώνοντας ότι η ανάκαμψη δεν ήταν συγκυριακή αλλά έχει διάρκεια. Η Ελλάδα, μάλιστα, ξεπέρασε οριακά τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαμορφώθηκε στο 1,6%, δείχνοντας ότι μπορεί να σταθεί ανταγωνιστικά στο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Παρά τη θετική εικόνα, η αύξηση στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη μείωση των αποθεμάτων και σε περιορισμούς της κατανάλωσης, κάτι που δημιουργεί ερωτήματα για τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης. Η πρόκληση για την κυβέρνηση και τις επιχειρήσεις είναι να διατηρηθεί η ορμή με επενδύσεις και όχι με συγκυριακούς παράγοντες.

Στροφή στις υπηρεσίες, πτώση στα αγαθά

Σημαντική παράμετρος για την πορεία της οικονομίας υπήρξε η αύξηση των εξαγωγών κατά 1,9% στο δεύτερο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην ισχυρή επίδοση των υπηρεσιών, με άνοδο 3,9%, που αντανακλά την καλή πορεία του τουρισμού, των μεταφορών και άλλων σχετικών κλάδων. Ωστόσο, η μείωση κατά 1,1% στις εξαγωγές αγαθών δείχνει ότι η ελληνική παραγωγή δεν καταφέρνει να κεφαλαιοποιήσει με τον ίδιο τρόπο την εξωτερική ζήτηση. Το πρόβλημα αυτό αναδεικνύει μια χρόνια παθογένεια: η εξάρτηση από τις υπηρεσίες σε βάρος της βιομηχανικής βάσης, η οποία δυσκολεύεται να διεισδύσει σε νέες αγορές. Για μια οικονομία που θέλει να αποκτήσει σταθερά θεμέλια, η ενίσχυση των εξαγωγών αγαθών παραμένει ζητούμενο.

Η ανεργία υποχωρεί σε χαμηλά επίπεδα

Η αγορά εργασίας συνέχισε να βελτιώνεται, με την ανεργία να υποχωρεί στο 7,0% τον Ιούλιο του 2025, από υψηλότερα επίπεδα έναν χρόνο πριν. Η μείωση αυτή συνδέεται με την αύξηση της απασχόλησης σε βασικούς τομείς της οικονομίας και αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι η ανάπτυξη δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε σημαντικά, ενώ ταυτόχρονα αυξήθηκαν οι εργαζόμενοι τόσο στη βιομηχανία όσο και στον τομέα των υπηρεσιών. Ωστόσο, πίσω από τα θετικά στοιχεία υπάρχουν ανησυχίες: αρκετές νέες θέσεις αφορούν μερική απασχόληση ή συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ενώ οι μισθοί εξακολουθούν να πιέζονται από τον πληθωρισμό. Η πρόκληση είναι να διασφαλιστούν σταθερές και ποιοτικές δουλειές, που θα ενισχύσουν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Ανάμεικτες ενδείξεις στο οικονομικό κλίμα

Το οικονομικό κλίμα παρουσίασε βελτίωση τον Αύγουστο, με τον σχετικό δείκτη να ενισχύεται χάρη στη βιομηχανία και τις κατασκευές. Οι επιχειρήσεις των δύο αυτών τομέων βλέπουν το μέλλον με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, προεξοφλώντας νέες παραγγελίες και επενδύσεις. Αντίθετα, η καταναλωτική εμπιστοσύνη υποχώρησε, καθώς τα νοικοκυριά δηλώνουν πιο απαισιόδοξα για τα οικονομικά τους. Ο συνδυασμός αυτός – αισιοδοξία στις επιχειρήσεις, απαισιοδοξία στα νοικοκυριά – δημιουργεί μια εύθραυστη ισορροπία. Αν η αγοραστική δύναμη συνεχίσει να συρρικνώνεται, η αισιοδοξία των επιχειρήσεων ίσως αποδειχθεί βραχύβια.

Άνοδος στις προσδοκίες της βιομηχανίας

Οι επιχειρηματικές προσδοκίες στη βιομηχανία κατέγραψαν αξιοσημείωτη άνοδο, φθάνοντας τις 113,9 μονάδες τον Αύγουστο από 112,6 τον Ιούλιο, πολύ υψηλότερα από τις 99,4 μονάδες πριν από έναν χρόνο. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την ενίσχυση των παραγγελιών και την προοπτική νέας παραγωγικής δραστηριότητας. Για τις ελληνικές βιομηχανίες, το θετικό κλίμα μεταφράζεται σε επενδυτικές αποφάσεις, σε προσλήψεις και σε μεγαλύτερη παραγωγική δυναμική. Ωστόσο, η εικόνα παραμένει εξαρτημένη από το διεθνές περιβάλλον: η αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας και πρώτων υλών μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανατρέψει τα δεδομένα.

Παραγωγή με μικτές τάσεις

Στην παραγωγή, η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Τον Ιούλιο καταγράφηκε οριακή πτώση 0,5% σε ετήσια βάση, την ώρα που στην ΕΕ27 σημειώθηκε αύξηση 1,8%. Η μεταποίηση, ωστόσο, κινήθηκε ανοδικά με +0,6%, ενώ ισχυρή άνοδος σημειώθηκε και στα ορυχεία-λατομεία (+2,3%). Αντίθετα, μεγάλη πτώση υπήρξε στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος (-4,0%), γεγονός που επηρεάζει συνολικά το ενεργειακό ισοζύγιο. Σε κλάδους υψηλής σημασίας, όπως τα βασικά μέταλλα, η αύξηση ήταν εντυπωσιακή (+25,5%), ενώ τρόφιμα (-2,1%) και φαρμακευτικά προϊόντα (-3,9%) εμφάνισαν κάμψη. Η εικόνα αυτή δείχνει έναν κλάδο με διαφορετικές ταχύτητες, όπου η συνολική στασιμότητα κρύβει έντονες εσωτερικές διαφοροποιήσεις.

Εξαγωγές σε άνοδο αλλά και εμπορικό έλλειμμα

Οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 3% τον Ιούνιο σε σχέση με έναν χρόνο πριν, ενισχύοντας τα έσοδα της χώρας. Ωστόσο, το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε στα 3,4 δισ. ευρώ, από 3,3 δισ. ευρώ το 2024. Αυτό σημαίνει ότι, παρά την αύξηση των εξαγωγών, η Ελλάδα εξακολουθεί να εξαρτάται έντονα από εισαγωγές πρώτων υλών, ενέργειας και τεχνολογικού εξοπλισμού. Η διεύρυνση του ελλείμματος αναδεικνύει την ανάγκη για πιο ισορροπημένη εμπορική στρατηγική και στήριξη της εγχώριας παραγωγής, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από το εξωτερικό.

Ενίσχυση της απασχόλησης στη βιομηχανία

Η απασχόληση στη βιομηχανία κατέγραψε σημαντική άνοδο 4,6% το δεύτερο τρίμηνο του 2025, φθάνοντας τα 436,1 χιλιάδες άτομα. Η επίδοση αυτή είναι εντυπωσιακή σε σύγκριση με την υπόλοιπη οικονομία, όπου η αύξηση ήταν μόλις 1,4%. Η βιομηχανία φαίνεται να επανακτά τον ρόλο της ως βασικός εργοδότης, δημιουργώντας καλά αμειβόμενες και πιο σταθερές θέσεις εργασίας. Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια χώρα που τα τελευταία χρόνια είδε πολλούς ειδικευμένους εργαζόμενους να μεταναστεύουν στο εξωτερικό. Η αναβίωση της βιομηχανικής απασχόλησης μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για την επιστροφή ανθρώπινου δυναμικού.

Ιστορικά υψηλά στη 14ετία

Το 2024 ο αριθμός των απασχολουμένων στη βιομηχανία ανήλθε σε 427 χιλιάδες, τα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας 14ετίας. Η βιομηχανία κατατάσσεται πλέον τρίτος μεγαλύτερος εργοδότης μετά το εμπόριο και τον πρωτογενή τομέα, αφήνοντας πίσω τον τουρισμό. Το γεγονός αυτό έχει μεγάλη συμβολική αλλά και ουσιαστική αξία, καθώς αποδεικνύει ότι η παραγωγή παραμένει κεντρικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας. Παρά την κυριαρχία του τουρισμού στη δημόσια συζήτηση, η βιομηχανία στηρίζει εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες και μπορεί να αποτελέσει το όχημα για μια πιο ισορροπημένη και ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη.

Προκλήσεις και ευκαιρίες

Η συνολική εικόνα της ελληνικής οικονομίας και της βιομηχανίας είναι θετική, αλλά γεμάτη αντιφάσεις. Από τη μια πλευρά, η ανάπτυξη, η μείωση της ανεργίας και η αύξηση των εξαγωγών υπηρεσιών αποτελούν αδιάψευστα σημάδια προόδου. Από την άλλη, η πτώση στις εξαγωγές αγαθών, η διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος και η επιδείνωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης λειτουργούν ως προειδοποιήσεις. Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι: είτε θα καταφέρει να μετατρέψει τη σημερινή δυναμική σε διαρκή βιομηχανική ανασυγκρότηση είτε θα συνεχίσει να στηρίζεται σε εύθραυστους πυλώνες ανάπτυξης. Το ζητούμενο είναι η χάραξη μιας συνεκτικής στρατηγικής που θα ενισχύσει την παραγωγή, θα θωρακίσει την απασχόληση και θα μειώσει την εξάρτηση από τις διεθνείς αναταράξεις.