«Κλείδωσε» η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη το βράδυ της 23ης Σεπτεμβρίου, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Τη Δευτέρα το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναχωρεί για τη Νέα Υόρκη όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ενώ η ομιλία του θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.

Σημειώνεται ότι κατά τη χθεσινή του συνέντευξη ο πρωθυπουργός είχε δηλώσει ότι υπάρχει πρόθεση και από τα δύο μέρη να βρεθεί χρόνος. Παράλληλα, στο ζήτημα της οριοθέτησης της ΑΟΖ, επανέλαβε πως η Ελλάδα δεν είναι αντίθετη με παραπομπή του ζητήματος στο Διεθνές Δικαστήριο υπό την προϋπόθεση ότι η Τουρκία θα αναγνωρίσει πως υπάρχει μία και μόνη διαφορά και σημείωσε ότι «Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ούτε ζητήματα αφοπλισμού, ούτε προφανώς ζητήματα γκρίζων ζωνών, ούτε ζητήματα κυριαρχίας. Όσο τα ζητήματα αυτά μπαίνουν στο τραπέζι, τόσο γίνεται εξαιρετικά δύσκολη η επίλυση της μεγάλης μας διαφοράς, που είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, δηλαδή ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Μπορούμε να μάθουμε να ζούμε και με τις διαφορές μας κι αν δεν μπορούμε να λύσουμε το ζήτημα αυτό δε θα μπορέσουμε να το λύσουμε. Αυτό δε σημαίνει όμως ότι πρέπει μονίμως το θερμόμετρο να είναι στο κόκκινο κι ότι πρέπει να είμαστε μονίμως σε ένα περιβάλλον διαρκούς έντασης».

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι «η ελληνική Κυβέρνηση επιδιώκει τα ήρεμα νερά, ταυτόχρονα όμως το τελευταίο εξάμηνο, ολοκλήρωσε το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, εκκρεμότητα πολλών ετών. Προχώρησε τα πρώτα βήματα στην ανακήρυξη θαλασσίων πάρκων ασκώντας όχι κυριαρχικά δικαιώματα, κυριαρχία επί ελληνικών νησιών. Ολοκλήρωσε την πρώτη φάση του διαγωνισμού της Chevron. Η Ελλάδα δεν επαναπαύθηκε στα ήρεμα νερά χωρίς να ασκήσει μία ενεργητική εξωτερική πολιτική και είναι λογικό».

