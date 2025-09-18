Λάιεν: Έρχεται το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας – «Χτυπά» crypto, τράπεζες, ενέργεια

Το 19ο πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, θα στοχεύει τα κρυπτονομίσματα, τις τράπεζες και την ενέργεια.

To 19o πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας πρόκειται να παρουσιάσει η Κομισιόν στα κράτη – μέλη της ΕΕ μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι το 19ο πακέτο κυρώσεων μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, θα στοχεύει τα κρυπτονομίσματα, τις τράπεζες και την ενέργεια με το - να εκτιμά πως η παρουσίαση μπορεί να γίνει ακόμη και την Παρασκευή.

«Είχα μια καλή τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο σχετικά με την ενίσχυση των κοινών μας προσπαθειών για την αύξηση της οικονομικής πίεσης στη Ρωσία μέσω πρόσθετων μέτρων. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει σύντομα το 19ο πακέτο κυρώσεων, το οποίο θα στοχεύει τα κρυπτονομίσματα, τις τράπεζες και τον τομέα της ενέργειας. Η πολεμική οικονομία της Ρωσίας, που στηρίζεται στα έσοδα από τα ορυκτά καύσιμα, χρηματοδοτεί την αιματοχυσία στην Ουκρανία» τόνισε η Φον ντερ Λάιεν.

«Για να τερματιστεί αυτή η κατάσταση, η Επιτροπή θα προτείνει την επιτάχυνση της σταδιακής κατάργησης των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων από τη Ρωσία» πρόσθεσε, ενώ ο Τραμπ, σύμφωνα με το δημοσίευμα επανέλαβε την προτίμησή του για δασμούς έναντι κυρώσεων κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με την επικεφαλής της Κομισιόν. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης, μεγάλες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες με τα δίκτυα και τις υπηρεσίες που επιτρέπουν στη Μόσχα να μεταφέρει αργό και να γεμίζει τα ταμεία της.

Η ΕΕ εξετάζει παράλληλα περιορισμούς σε αρκετές εταιρείες στην Ινδία και την Κίνα για τη διαχείριση του «μαύρου χρυσού» από το Κρεμλίνο. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η ΕΕ θα πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο ενώ σχεδόν όλα τα κράτη μέλη έχουν σταματήσει τις εισαγωγές μέσω αγωγών και θαλάσσης, με εξαίρεση την Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

Ταυτόχρονα, όμως, αρκετές χώρες συνεχίζουν να αγοράζουν υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) από τη Ρωσία. Αξίζει να σημειωθεί καταληκτικά πως τα περισσότερα κράτη της ΕΕ έχουν επίσης δεσμευτεί να καταργήσουν σταδιακά όλες τις εισαγωγές ρωσικών ορυκτών καυσίμων έως το τέλος του 2027, μια προθεσμία που η φον τερ Λάιεν θέλει να συντομεύσει περαιτέρω.