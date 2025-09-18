Λοβέρδος:-Το-σκέφτομαι-να-δημοσιοποιήσω-την-επιστολή-αποχώρησής-μου-από-το-ΠΑΣΟΚ

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ΕΡΤnews Radio 105.8 ο Ανδρέας Λοβέρδος απάντησε μεταξύ άλλων – μετά την προσχώρησή του στη Νέα Δημοκρατία – στο επιχείρημα, της κ. Άννας Διαμαντοπούλου που ζητά τη δημοσιοποίηση της επιστολής παραίτησής του από το ΠΑΣΟΚ, ότι δεν εξήγησε ποτέ στους ψηφοφόρους του, των εσωκομματικών εκλογών του 2021, γιατί αποχώρησε από το κόμμα.

«Έχει δίκιο σε αυτό η Διαμαντοπούλου, γιατί δεν δημοσιοποίησα την επιστολή. Γιατί ήθελα να μη γίνει βεντέτα. Ήθελα να φύγω βελούδινα και του είπα (σ.σ. του κ. Ν. Ανδρουλάκη) ότι αυτή την επιστολή δεν την ξέρει κανένας συνεργάτης μου και σε συμβουλεύω να μη τη δώσεις. Εγώ δεν θα την δώσω, μην τη δώσεις κι εσύ.

Αλλά τώρα όπως έχουν τα πράγματα, το σκέφτομαι. Δεν είμαι και βέβαιος ότι πρέπει να το κάνω, αλλά το σκέφτομαι», είπε ο πρώην υπουργός και κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, κατερχόμενος στο εξής, σύμφωνα με πληροφορίες, στον Νότιο Τομέα της Αθήνας.

«Δεν το αποκλείω» συνέχισε ο κ. Λοβέρδος. Έφυγα για απολύτως πολιτικούς λόγους και τους οποίους καταγράφω και την αλλαγή του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με αυτό το οποίο με είχε ελκύσει και είχα γίνει στέλεχός του και άφησα και τη ζωή μου, την επαγγελματική – το πλήρωσα αυτό γιατί η πολιτική για ορισμένους είναι κόπος και θυσίες, δεν λέω για όλους, αλλά για ορισμένους είναι – συνεπώς η μεταβολή αυτού του κόμματος με έκανε να αποχωρήσω, να κάνω τη δική μου κομματική προσπάθεια. Έκανα και μια μεγάλη συγκέντρωση στην Αθήνα πριν ιδρύσουμε τους Δημοκράτες, όπου επανέλαβα τις βασικές μου πολιτικές θέσεις και αξίες και στη συνέχεια, αφού οι Δημοκράτες στη μάχη των ευρωεκλογών πήραν 1,5%, αλλά πήραν 1,5% μέσα σε λίγους μήνες, έκανα την επιλογή μου ένα χρόνο μετά από αυτό, ενάμισι, να ενταχθώ στη Νέα Δημοκρατία. Η στάση μου είναι πολιτικώς ακέραιη. Δεν μπάζει από πουθενά. Δεν έχει ελλείψεις» συμπλήρωσε.

«Αποφάσισα να προσχωρήσω στη ΝΔ την περίοδο εκμετάλλευση των Τεμπών»

Ερωτηθείς γιατί επέλεξε να πάρει την απόφαση αυτή τώρα, επισήμανε:

«Το τώρα, πρέπει να πάει λιγάκι πίσω και να συναντηθεί με τα γεγονότα εκείνων που τα οργάνωναν εκμεταλλευόμενοι την τραγωδία των Τεμπών. Τότε πήρα την απόφαση. Δεν πήρα την απόφαση της ένταξης, γιατί δεν είχα καμία πρόταση. Εγώ δεν μιλούσα με τον πρωθυπουργό τότε. Είχα να μιλήσω από το 2022 το καλοκαίρι, που μου τηλεφώνησε να με συγχαρεί για τη νίκη μου στη Novartis και πριν από αυτό είχαμε ανταλλάξει μηνύματα, τον είχα συγχαρεί για την εκλογική του νίκη το 2019, ανά τρία χρόνια δηλαδή επικοινωνούμε.

Όταν έγιναν αυτά με την εκμετάλλευση της τραγωδίας των Τεμπών και κυριαρχούσε το σύνθημα να φύγει ο Μητσοτάκης και θα δούμε τι θα γίνει, το θα δούμε τι θα γίνει, για μένα ήταν η καμπάνα που χτύπησε, διότι μου θύμισε το 2012, το 2015, εκείνες τις πολιτικές του μηδενισμού που οδήγησαν τη χώρα σε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Και είπα ότι πρέπει να στηριχτεί ο Μητσοτάκης. Και έκανα παρεμβάσεις χωρίς να έχω την παραμικρή συνεννόηση. Παρεμβάσεις για τα θεσμικά θέματα που είχαν να κάνουν με την ανακριτική διαδικασία για τα Τέμπη, τις μελέτες που περιμέναμε από το Πολυτεχνείο τότε, από τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ και ούτω καθεξής. Τότε έκανα τις δημόσιες παρεμβάσεις, αλλά δεν είχα επικοινωνία. Αφού ολοκληρώθηκε και ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης, κάπου τώρα μιλάμε 25η Μαρτίου, κάπου εκεί, μετά από αυτά επικοινώνησα με τον πρωθυπουργό, Του είπα ότι πρέπει να στηριχτείς κάτω κάτω. Είπαμε να συναντηθούμε. Συναντηθήκαμε αρχές Ιουνίου, τέλος Μαΐου, κάπου εκεί. Και εκεί δώσαμε τα χέρια».

Σημείωσε ακόμη ότι είχε προγραμματιστεί να το ανακοινώσουν Σεπτέμβριο, καθώς «το καλοκαίρι είναι μια περίοδος που πολιτικά δεν είναι και η καλύτερη. Αυτή ήταν η δική μου σκέψη και η δική του».

Απαντώντας στις επικρίσεις που λένε ό,τι «το άργησε», ο κ. Λοβέρδος τόνισε χαρακτηριστικά «το, άργησα είναι αληθές αλλά δεν μπορούσα. Έπρεπε κάτι να ωριμάσει μέσα μου. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Αυτοί όταν λένε άργησα, εννοούν ότι ήμουν σε συνεννόηση. Εγώ σας απέδειξα ότι δεν ήμουν σε συνεννόηση. Άρα, δεν με νοιάζει τι λένε. Και ξέρετε γιατί δεν με νοιάζει τι λένε; Πάντα σέβομαι αυτά που λέει ο άλλος, γιατί είναι υβριστές, αφού βρίζουν, τι να απαντήσεις; Βρίζεις όταν είσαι σε ταραχή».

«Θέλω να επισημάνω ότι η πρώτη τους διαρροή όταν ανακοινώθηκε η ένταξη μου στη Νέα Δημοκρατία, ήταν να με περιπαίξουν και με ένα αστειάκι ποδοσφαιρικό που και εγώ γέλασα.

Αλλά μετά έχασαν την ψυχραιμία τους, αυτοί ξέρουν γιατί και μου επιτίθενται από πάνω μέχρι κάτω με υβριστικές λέξεις».

Είναι αληθές ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και η Νέα Δημοκρατία δεν είναι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση του 41%.

Σχετικά με τη δύσκολη περίοδο που φαίνεται να περνά το κυβερνών κόμμα τη στιγμή που εισέρχεται σε αυτό ο κ. Λοβέρδος, ανέφερε «η Νέα Δημοκρατία περνάει δυσκολίες, αλλά πιστεύω ότι θα βγει κερδισμένη από τη μάχη γιατί κάνει πάρα πολλά πράγματα τα οποία, ίσως η εξαετία της συνεχούς διακυβέρνησης να μην επιτρέπει να γίνονται ορατά.

Να σας πω κάτι το οποίο το θεωρώ σοβαρό και σημαντικό. Ο πρωθυπουργός όταν συναντηθήκαμε εκεί, τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, μου είπε ότι τα βασικά θέματα της κυβέρνησής του είναι η ακρίβεια και το στεγαστικό θέμα. Το βρήκα πάρα πολύ σοβαρό και ο τρόπος που το έλεγε και τα στοιχεία που έδινε, τα ξέρει τα θέματα. Επίσης μέσα στο 2024-25 έκαναν δύο πολύ σοβαρές μεταρρυθμίσεις για τις τράπεζες, περιορίζοντας τα κέρδη τους και έκανε και ο ίδιος και ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Παπασταύρου και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, το καλοκαίρι έκανε παρέμβαση για τις τιμές του ρεύματος.

Θεωρώ δηλαδή ότι προσθέτοντας και τα όσα γίνονται στην Υγεία, προσθέτοντας δεκάδες πολιτικές στις οποίες έχουν παρεμβατικό ρόλο θετικό, δείχνει έναν πρωθυπουργό και μια κυβέρνηση οι οποίοι δίνουν μάχη. Και εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει και εναλλακτική λύση σε αυτούς. (…)

Παλαιότερα στο πολιτικό μας σύστημα, μετά τα έξι χρόνια, όλοι ξέραμε ποιος θα φύγει, αυτός που κυβερνά και ποιος θα έρθει, αυτός που κυρίως αντιπολιτεύεται. Τώρα αυτό δεν μπορούμε να το πούμε γιατί δεν υπάρχει υποψήφιος πρωθυπουργό αν φύγει ο κύριος Μητσοτάκης, από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και επίσης τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν συνεννοούνται μεταξύ τους».

«Δεν αποκλείω καθόλου την αυτοδυναμία»

Όσο για τα δημοσκοπικά δεδομένα που μέχρι του παρόντος δεν δίνουν αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Λοβέρδος σχολίασε «υπάρχουν και οι δεύτερες εκλογές. Και στις δεύτερες εκλογές εγώ δεν αποκλείω καθόλου την αυτοδυναμία. Μάλιστα, πιστεύοντας στη σταθερότητα και βλέποντας τι γίνεται στην αντιπολίτευση, εκτιμώ ότι αυτό θα το ζητήσει και ο ελληνικός λαός σε τελευταία ανάλυση. Αλλά αυτό τώρα έχει να κάνει με τη συζήτηση που θα κάνουμε μετά από καιρό. (…)

Στην αντιπολίτευση υπάρχουν κόμματα των οποίων οι ηγέτες δεν μιλάνε μεταξύ τους. Όλοι λένε, ενισχύστε εμένα. Να το καταλάβω, σωστό είναι αυτό. Αλλά δεν λένε, διότι θα συνεργαστώ ακόμα και αν οι δυνάμεις μου δεν με φέρουν σε αυτοδυναμία, με τον τάδε και ζητούν και εκλογές.

Ζητάνε εκλογές για να φύγει αυτή η κυβέρνηση χωρίς να λένε ποιος θα έρθει, ποιος θα είναι πρωθυπουργός. Λένε θα βρούμε ένα πρωθυπουργό. Και ποιες δυνάμεις θα τον στηρίξουν αυτόν τον πρωθυπουργό; Και τι θέλουν να κάνουν;»

Ως προς το κατά πόσο θα μπορούσε να υπάρχει σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, το ενδεχόμενο συνεργασίας των δύο πρώτων κομμάτων αν ήταν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Λοβέρδος ανέφερε «προφανώς θα έπρεπε. Είναι ένας γενικός κανόνας της δημοκρατίας. Δεν υπάρχει αυτοδύναμος, συνεργάζεστε. Αυτός είναι ένας γενικός κανόνας. Δεν έχει νόημα που τον απαντώ. Ποιος λογικός άνθρωπος θα έλεγε όχι, δεν θα έπρεπε; Ωστόσο, αυτό, όταν κατεβαίνεις στον στίβο της καθημερινότητας, αλλάζει εδώ στην Ελλάδα. Όλοι θέλουν να το αποφύγουν αυτό από τους αντιπολιτευομένους.

Συνεπώς, να ζητάς εκλογές όταν είναι μετριέσαι επί χρόνια στις δημοσκοπήσεις για την καταλληλότητά σου ως πρωθυπουργός και είσαι κάτω από το 10, τώρα μάλιστα είσαι στο 7 και ζητάς εκλογές, είναι σαν να μιλάς στα κουτουρού, σαν να λες στον ελληνικό λαό, ενίσχυσε μια τάση να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία και εντάξει ρε παιδάκι μου, δεν πειράζει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί θα δεις τι θα κάνεις φίλε και δεν το λες; Δεν το λες γιατί, πρώτα δεν πιστεύεις ότι μπορείς να είσαι ηγέτης εσύ και να πάρεις την χώρα στα χέρια σου και δεύτερον γιατί δεν έχεις πολιτικές δυνάμεις να συνεργαστείς. Λες, να πάρω μία ψήφο παραπάνω».

