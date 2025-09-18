Νέο-ιστορικό-ρεκόρ-στον-ιαπωνικό-nikkei-225

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 1,13% σημειώνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ την Πέμπτη (18/9). Τα περισσότερα κέρδη καταγράφηκαν σε μετοχές ακινήτων και τεχνολογίας.

Η μείωση των επιτοκίων από τη Fed αποτελεί ασφαλώς κεντρικό ζήτημα «συζήτησης» σε όλες τις αγορές παγκοσμίως και η Ασία δεν αποτέλεσε εξαίρεση.

Οι ασιατικές μετοχές τσιπ σημείωσαν άνοδο μετά από μια έκθεση που ισχυρίστηκε ότι η Κίνα έχει απαγορεύσει τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia.

Οι μετοχές της SK Hynix της Νότιας Κορέας, η οποία προμηθεύει τσιπ μνήμης στην Nvidia, σημείωσαν άνοδο 5,5%. Η TSMC, η οποία κατασκευάζει τις μονάδες επεξεργασίας γραφικών υψηλής απόδοσης της Nvidia που βοηθούν στην τροφοδοσία μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, σημείωσε μικρότερη άνοδο 0,79%.

Η Samsung Electronics σημείωσε άνοδο 2%, η Advantest κέρδισε 3,54% και η Tokyo Electron σημείωσε άνοδο 4,54%.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 0,96%, ωστόσο ο ASX/S&P 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,51%. Οι μετοχές του αυστραλιανού παραγωγού φυσικού αερίου Santos υποχώρησαν πάνω από 11% στα 6,78 δολάρια Αυστραλίας, αφού μια κοινοπραξία με επικεφαλής την Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου του Άμπου Ντάμπι (ADNOC) ματαίωσε την προσφορά εξαγοράς ύψους 18,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,17%, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής χώρας έχασε 0,23%.