ΟΠΕΚΕΠΕ: Έναρξη της συνεδρίασης με κόντρα για μία…καρέκλα – Οι μάρτυρες που προτείνουν ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ

Πριν καν ανοίξουν οι κάμερες για την τηλεοπτική μετάδοση της συνεδρίασης της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση με τον Αλέξανδρο Καζαμία της Πλεύσης Ελευθερίας για μία…καρέκλα.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο εκπρόσωπος του κόμματος της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην επιτροπή επέλεξε να καθίσει στη δεύτερη σειρά, πίσω από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, που τον κατηγόρησε πως έκατσε στις θέσεις του κόμματος, σε αντίθεση με ότι επιβάλλει η κοινοβουλευτική τάξη.

«Είναι ασέβεια, είναι ασέβεια αυτό που κάνετε!» φώναζε ο Κώστας Μπάρκας. Παρά την έντονη αντίδραση και των άλλων 2 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξανδρος Καζαμίας δεν μετακινήθηκε από τη θέση του. Βασίλης Κόκκαλης και τον Αλέξανδρος Μεικόπουλος κάθισαν δίπλα στον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας ενώ στην 3η σειρά κάθισε ο Κώστας Μπάρκας.

Πάντως, η ένταση μεταφέρθηκε και στους διαδρόμους με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να σχολιάζει: «Μήπως να ερχόμαστε νωρίτερα από την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να κρατάμε θέσεις, λες και είμαστε ξανά στο δημοτικό; Μήπως να αφήνουμε και την τσάντα μας;».

Οι λίστες με τους προτεινόμενους μάρτυρες από ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Αυτή την ώρα οι εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών ομάδων καταθέτουν τη λίστα μαρτύρων που προτείνουν να κληθούν στην εξεταστική προκειμένου να καταθέσουν.

Συγκεκριμένα, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά δημοσιοποίησαν τις λίστες.

Τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά ζητάνε μεταξύ άλλων να καταθέσει ως μάρτυρας ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Άλλα ονόματα τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις λίστες τους είναι του Μάκη Βορίδη, του Λευτέρη Αυγενάκη, του Ευάγγελου Σημανδράκου, του Γιάννη Μπρατάκου, του Γιώργου Πιτσιλή, του Γιώργου Γεραπετρίτη, του Κυριάκου Πιερρακάκη και άλλων βουλευτών που υπηρέτησαν ή υπηρετούν ως υπουργοί και υφυπουργοί καθώς επίσης και όσων υπηρέτησαν ή υπηρετούν ως πρόεδροι και αντιπρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η εξεταστική διέκοψε για μία ώρα, προκειμένου οι κοινοβουλευτικές ομάδες να επεξεργαστούν τις λίστες μαρτύρων που κατέθεσαν.

Αναλυτικά η λίστα της ΝΔ με τους προτεινόμενους μάρτυρες ΕΔΩ

Αναλυτικά η λίστα του ΠΑΣΟΚ με τους προτεινόμενους μάρτυρες ΕΔΩ

Αναλυτικά η λίστα του ΣΥΡΙΖΑ με τους προτεινόμενους μάρτυρες ΕΔΩ

Αναλυτικά η λίστα της ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ με τους προτεινόμενους μάρτυρες ΕΔΩ

