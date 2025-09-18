Ο Μητσοτάκης σηκώνει το γάντι και απαντά στους «παράγοντες» – Οι περιοδείες και η ανάλυση των δημοσκοπήσεων

Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να στείλει μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι θα παραμείνει στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας τόσο ενόψει των εκλογών της άνοιξης του 2027 όσο και μεταξύ των εκλογικών αναμετρήσεων, κατά τα πρότυπα της διπλής κάλπης του 2023.

Στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ, ο κ. Μητσοτάκης είχε απορρίψει με τη φράση «θα αστειεύεστε» τα σενάρια αλλαγής αρχηγού της ΝΔ εν κινήσει, χαρακτηρίζοντας τα ασόβαρα. Χθες το απόγευμα, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο κ. Μητσοτάκης πήγε ένα βήμα πιο πέρα απαντώντας και στο υποθετικό σενάριο αποχώρησης του από τα ηνία της ΝΔ, σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας μετά την πρώτη κάλπη.

«Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός και όχι οι παράγοντες. Ο λαός ψηφίζει όχι μόνο κόμμα, ψηφίζει και πρωθυπουργό», είπε με νόημα ο κ. Μητσοτάκης, απαντώντας στη φημολογία της «πλατείας Κολωνακίου» με βάση την οποία, λίγο έως πολύ, αρκετοί πολίτες δεν έχουν πρόβλημα με τη ΝΔ, αλλά με τον ίδιον.

«Το αποτέλεσμα των εκλογών θα είναι η καλύτερη απόδειξη του αν οι Έλληνες πολίτες θέλουν ή δεν θέλουν να συνεχίσουμε να κυβερνάμε αυτή τη χώρα», προσέθεσε για ακόμη μια φορά ο κ. Μητσοτάκης. Μάλιστα, σε άλλο σημείο επέμεινε στην ίδια λογική. «Εγώ την ακούω συχνά αυτή την κουβέντα, την άκουγα και το 2023 ξέρετε, «να φύγει ο Μητσοτάκης». Ωραία, «να φύγει ο Μητσοτάκης», κανένα πρόβλημα. Να έρθει ποιος; Δεν πρέπει εγώ να το απαντήσω αυτό, γιατί εγώ προφανώς θέλω να μείνει ο Μητσοτάκης, έτσι δεν είναι; Αλλά αυτοί που λένε «να φύγει ο Μητσοτάκης» πρέπει κάποια στιγμή να απαντήσουν…», υπογράμμισε με νόημα.

Περιοδείες και επεξήγηση

Ξεκινώντας την επιχείρηση ανάταξης της κυβερνητικής θέσης, αρχής γενομένης από τη ΔΕΘ, ο κ. Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να συστηματοποιήσει την επαφή του με τους πολίτες και να επιμείνει ιδιαίτερα στην επεξήγηση των μέτρων που εξήγγειλε. Άλλωστε, αυτό που προκύπτει ως συμπέρασμα και στο Μέγαρο Μαξίμου από την ανάλυση των ερευνών κοινής γνώμης είναι ότι η κομματική συσπείρωση «τσίμπησε», με αποτέλεσμα αυτό να αντανακλάται στο ποσοστό της ΝΔ, όμως τα μέτρα παραμένουν για πολλούς ακόμα «γκρίζα ζώνη».

Ο κ. Μητσοτάκης και τα κυβερνητικά στελέχη επιδιώκουν να αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα δια της συνεχούς προβολής και εξειδίκευσης τους, αναγνωρίζοντας βεβαίως ότι οι πολίτες θα δουν το όφελος στην τσέπη τους σε μερικούς μήνες από τώρα.

Πιστός σε αυτή τη στρατηγική πάντως ο κ. Μητσοτάκης θα βρεθεί σήμερα στη Λήμνο, ένα από τα ακριτικά νησιά που ευνοούνται συνδυαστικά με την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ ως το 2027, αλλά και από τη μείωση του ΦΠΑ κατά 30%. Θα συναντηθεί με φορείς, τον περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη, ενώ θα συνομιλήσει και με πολίτες, κατά τα πρότυπα των περιοδειών του εντός Αττικής που θα συνεχιστούν προς το τέλος του μήνα, μετά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ.

«Μικρό καλάθι»

Σε μια περίοδο δημοσιοποίησης αρκετών δημοσκοπήσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε φειδωλός ως προς την ανάλυση των ευρημάτων με «προβολή» στις εκλογές του 2027. «Τον Απρίλιο του 2023, δύο μήνες πριν από τις εθνικές εκλογές, στις μετρήσεις που γίνονταν τότε, η Νέα Δημοκρατία ήταν στο 32- 33%. Κέρδισε τις εκλογές με 40%», είπε στον ΑΝΤ1, ξεκαθαρίζοντας βεβαίως ότι δεν είναι νομοτελειακό ότι θα επαναληφθεί το ίδιο. Επέμεινε, όμως, ότι καλό θα είναι «να κρατάμε μικρό καλάθι όταν προσπαθούμε να προβλέψουμε ποιο θα είναι το εκλογικό σκηνικό σε 18 μήνες από τώρα ή σε 20 μήνες από τώρα, όταν θα γίνουν οι εθνικές εκλογές».

Υπό αυτό το πρίσμα ο κ. Μητσοτάκης διαβάζει και τις έρευνες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας (ΣΚΑΪ χθες, Mega σήμερα). Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ καταγράφεται στο 24% με το ΠΑΣΟΚ μόλις στο 11,5%, ενώ στην εκτίμηση ψήφου ανεβαίνει στο 29%, ελαφρώς βελτιωμένη από το 28,5% της ίδιας εταιρίας τον Ιούνιο. Η αξιολόγηση των μέτρων που εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι αμελητέα, καθώς το 44% θεωρεί ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση έναντι του 45% που τα θεωρεί ανεπαρκή. Πάντως, τόσο ανά ηλικιακή ομάδα όσο και ανάλογα με το αν οι ερωτηθέντες ψήφισαν ή ψηφίζουν ΝΔ, η αποδοχή των μέτρων υπερβαίνει την πρόθεση ψήφου για το κυβερνών κόμμα. Τιμή που ίσως προσδιορίζει το target group της ΝΔ.