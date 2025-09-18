Ο-Τραμπ-ανακοίνωσε-πως-χαρακτηρίζει-τρομοκρατική-οργάνωση-το-κίνημα-«antifa»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη πως χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση το κίνημα «Antifa», μολονότι πρόκειται για γενικό κι αόριστο όρο, ο όποιος παραπέμπει σε οργανώσεις της άκρας αριστεράς που λένε πως εμφορούνται από αντιφασισμό, μια εβδομάδα μετά τη δολοφονία του υπερσυντηρητικού ίνφλουενσερ Τσάρλι Κερκ.

«Με ικανοποίηση ενημερώνω τους πολλούς μας πατριώτες στις ΗΠΑ ότι χαρακτηρίζω το ‘Antifa’, άρρωστη, επικίνδυνη καταστροφή της ριζοσπαστικής αριστεράς, τρομοκρατική οργάνωση», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, πληκτρολογώντας ιδίως τους χαρακτηρισμούς με κεφαλαία, όπως συνηθίζει.

Ο Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Γουίλιαμ Μπαρ, ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες ότι ανέθεσε σε 56 διαφορετικές αντιτρομοκρατικές μονάδες του FBI να εντοπίσουν, να συλλάβουν και να απαγγείλουν κατηγορίες σε διαδηλωτές του αντιφασιστικού κινήματος.

Αντιφασιστική Δράση ή αντιφασισμός ή antifa είναι ένα ετερόκλητο ακροαριστερό πολιτικό κίνημα από αυτόνομες ομάδες κυρίως στις ΗΠΑ και στις χώρες της ΕΕ κοινό και κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι η αντιπαράθεση τους στη φασιστική ιδεολογία ή στις φασιστικές ομάδες με άμεσες μορφές δράσης.

Το κίνημα στις αρχές τις δεκαετίας του 2000 παρέμεινε σχετικά αδρανές κάτι που άλλαξε με την άνοδο του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία.

Το κίνημα των Antifa, έκανε ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία του στα γεγονότα του Σάρλοτσβιλ το 2017, με αντιδιαδηλώσεις απέναντι σε εθνικιστές, ακροδεξιούς και υπέρμαχους της λευκής φυλής που ζητούσαν να μην ξηλωθεί από το κεντρικό πάρκο της πόλης το άγαλμα του στρατηγού Ρόμπερτ Ε. Λι υπέρμαχου της δουλείας. Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων ένας ακροδεξιός έπεσε με το αυτοκίνητο του πάνω σε πλήθος αντιφασιστών διαδηλωτών σκοτώνοντας μία 32χρονη γυναίκα, την Χέδερ Χέιερ. Κατόπιν, οι αντιφασίστες είχαν ισχυρή παρουσία στις διαδηλώσεις του κινήματος «Black Lives Matter» που γιγαντώθηκαν με αφορμή τις δολοφονίες μαύρων πολιτών από λευκούς αστυνομικούς και πλέον στις διαδηλώσεις με την ίδια αφορμή, μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόυντ.

Η οργάνωση των κινητοποιήσεων τους διευκολύνεται από ένα ευρύ δίκτυο στα social media, ενώ αυτή την περίοδο έχουν ευρύ φάσμα δράσης απέναντι στους νεοναζί, τους ρατσιστές και τους υπέρμαχους της λευκής φυλής που συγκροτούν τον πυρήνα της Alt-Right.

Ειδήσεις σήμερα:Βασιλικό δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ: Κάρολος και Καμίλα υποδέχθηκαν τον Ντόναλντ Τραμπ και την απαστράπτουσα Μελάνια – Τι έφαγαν, δείτε φωτογραφίες

Το ABC αποσύρει την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ «επ’ αόριστον» μετά από σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ

Champions Legue: Η Λίβερπουλ επιβίωσε στο θρίλερ με την Ατλέτικο, θρίαμβοι για Παρί και Μπάγερν – Δείτε και τα 19 γκολ