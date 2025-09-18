Πανευρωπαϊκή-διάκριση-σε-πέντε-ελληνικές-εταιρείες-για-το-εργασιακό-περιβάλλον

Τη Λίστα Best Small & Medium Workplaces in Europe™ ανακοίνωσε το Great Place To Work. Περιλαμβάνει 100 εταιρείες και οργανισμούς που επιλέχθηκαν μετά από έρευνα εργασιακού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της οποίας ερωτήθηκαν περισσότεροι από 1,5 εκατ. εργαζόμενοι στην Ευρώπη, σχετικά με την εμπειρία τους στον χώρο εργασίας τους, αντιπροσωπεύοντας την εργασιακή εμπειρία περισσότερων από 2,7 εκατομμύρια εργαζομένων σε όλη την Ευρώπη. Oι 300.000 απαντήσεις εξ αυτών προήλθαν από εργαζόμενους σε εταιρείες που ήταν επιλέξιμες για τη λίστα και η κατάταξη βασίζεται σε αυτήν την αξιολόγηση.

Οι εταιρείες από την Ελλάδα που πέτυχαν την ένταξή τους στη Λίστα Best Small and Medium Workplaces in Europe™ 2025 είναι οι εξής:

Melissa Kikizas

Motodynamics Group

Hack The Box

Yodeck

OTS

Για να είναι υποψήφια μια εταιρεία για ένταξη στην Ευρωπαϊκή αυτή λίστα θα πρέπει πρώτα να είναι Great Place To Work Certified™ και να έχει διακριθεί στη λίστα Best Workplaces™ της χώρας της. Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στη λίστα απασχολούν από 50 έως 499 εργαζόμενους στην Ευρώπη.

Αυτή η αναγνώριση βασίζεται σε εμπιστευτικές απαντήσεις έρευνας εργαζομένων μέσω της οποίας αξιολογούν την εμπιστοσύνη, την καινοτομία, τις εταιρικές αξίες και την ηγεσία στην εταιρεία τους. Οι εταιρείες αξιολογούνται επίσης για το πόσο καλά δημιουργούν μια εμπειρία στο χώρο εργασίας που αφορά όλους (For All™) τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από το ποιοι είναι ή τι εργασία κάνουν.

Δήλωση του Michael C. Bush, Global CEO του Great Place To Work®: «Συγχαρητήρια στις εταιρείες μικρού και μεσαίου μεγέθους με το Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον στην Ευρώπη. Παρά τις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, αυτές οι εταιρείες βρήκαν τρόπους να προσφέρουν περισσότερη υποστήριξη στους ανθρώπους τους, οικοδομώντας πάνω σε θεμέλια εμπιστοσύνης, που είναι ζωτικής σημασίας για την επιχειρηματική επιτυχία τα επόμενα χρόνια».

Δήλωση Γεώργιου Μαύρου, Country Head Great Place To Work® Hellas: «Με μεγάλη χαρά και περηφάνια, ανακοινώνουμε τη διάκριση 5 κορυφαίων ελληνικών εταιρειών στη φετινή ευρωπαϊκή λίστα Best Small & Medium Workplaces. Η αφοσίωσή τους στη διαμόρφωση ενός εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος αποδεικνύει έμπρακτα πώς η εμπιστοσύνη, η καινοτομία και η ανθρωποκεντρική ηγεσία οδηγούν στην κορυφή.

Αυτή η ευρωπαϊκή αναγνώριση επιβεβαιώνει τη δυναμική των ελληνικών επιχειρήσεων και αποτελεί τιμή μας που γιορτάζουμε την επιτυχία τους, καθώς ηγούνται της αλλαγής για μία εξαιρετική εργασιακή κουλτούρα για όλους»

Ακολουθούν οι 10 πρώτες εταιρείες στη λίστα:

Castra AB willhaben internet service GmbH & Co KG Bending Spoons mnemonic comprei Reinraum-Handel- und Schulungs GesmbH Blue Bricks Mind Source VELA Redarbor Abakion

Δείτε και τις 100 εταιρείες της Λίστας Best Small & Medium Workplaces in Europe για το 2025 εδώ.