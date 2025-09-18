Περιμένοντας…-το-Πίρι-Ρέις:-Επαγρύπνηση,-navtex-και-γυμνάσια-στο-Αιγαίο

Στη χθεσινή φράση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη πως «δεν ανησυχώ, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι επαναπαύομαι κιόλας», συνοψίζεται καθαρά η στάση της Αθήνας απέναντι στην Άγκυρα και εν προκειμένω στο ερευνητικό σκάφος Πίρι Ρέις, το οποίο αν και δεν αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στη χθεσινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, εντούτοις παραμένει σταθερά στα ραντάρ του Πενταγώνου και του υπουργείου Εξωτερικών.

Μία εβδομάδα πριν από τη διαφαινόμενη συνάντησή του με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Νέα Υόρκη, ο κ. Μητσοτάκης διερωτήθηκε με νόημα χθες, μιλώντας στον ΑΝΤ1, «το είδατε να βγαίνει το Πίρι Ρέις; Το έχετε δει το Πίρι Ρέις;», θέλοντας να περάσει ένα μήνυμα ηρεμίας προς τους πολίτες, με ενεργά, ωστόσο, τα επίπεδα ετοιμότητας.

Και αυτό, γιατί αιφνιδιαστικά χθες τα ξημερώματα το Πεντάγωνο διέταξε ετοιμότητα από τον Έβρο μέχρι την Μεγίστη, ενεργοποιώντας διακλαδική δύναμη ταχείας αντίδρασης και από τους 3 Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, με την συνδρομή και των Ειδικών Δυνάμεων. Μολονότι «οι ασκήσεις τις οποίες κάνουμε είναι όλες προγραμματισμένες ασκήσεις. Τις κάνουμε πάντα τέτοια εποχή, μεταξύ 15 και 30 Σεπτεμβρίου», όπως ανέφερε χθες ο πρωθυπουργός, εντούτοις η χρονική συγκυρία της επαναδραστηριοποίησης του Πίρι Ρέις πυροδότησε μοιραία πολλούς συνειρμούς αναφορικά με την σκοπιμότητα της χθεσινής ετοιμότητας.

Την ίδια στιγμή, η κινητοποίηση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων προκάλεσε αντανακλαστικά και την ενεργοποίηση και της τουρκικής πλευράς, εκδίδοντας νέα NAVTEX από το σταθμό της Σμύρνης, με ανεδαφικές αιτιάσεις περί «αποστρατικοποιημένων» νησιών. Όπως αναφέρεται στην σχετική NAVTEX, «οι Νήσοι Θάσος, Άγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Σαμοθράκη, Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Ικαρία, Σάμος, Αστυπάλαια, Ρόδος, Χάλκη, Κάρπαθος, Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψοί, Σύμη, Κως, Καστελλόριζο βρίσκονται υπό καθεστώς μόνιμης αποστρατικοποίησης σύμφωνα με την απόφαση της Διάσκεψης του Λονδίνου της 13ης Φεβρουαρίου 1914, τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης του 1923 και τη Συνθήκη Ειρήνης του Παρισιού του 1947. Επομένως, δεν επιτρέπεται να διεξάγονται στρατιωτικές δραστηριότητες στα χωρικά ύδατα αυτών των νησιών».

Νωρίτερα χθες, πάντως, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας άναψε το «πράσινο φως» για την απόκτηση της 4ης φρεγάτας FDI από το Πολεμικό Ναυτικό, όπως και για το πρόγραμμα follow on support για τα μαχητικά αεροσκάφη Rafale, μολονότι «η άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων εντάσσεται στον κύκλο των αιφνιδιαστικών ασκήσεων που διεξάγονται κάθε χρόνο, δεν έχουν σχέση με το Πίρι Ρέις, που δεν απασχόλησε το ΚΥΣΕΑ», όπως τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, συμπληρώνοντας πως «δείτε μια φωτογραφία του Πίρι Ρέις και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε στο ΚΥΣΕΑ».

Το γεγονός, πάντως, ότι «δεν έχουμε δει ακόμα κάποια κίνηση στο πεδίο», όπως επισήμανε χθες ο πρωθυπουργός με φόντο την πρόθεση του ωκεανογραφικού να διεξάγει έρευνες και σε μεμονωμένα σημεία του Αιγαίου, δεν αναιρεί ούτε κατ’ ελάχιστον την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να αποκρούσει κάθε ίχνος απειλής, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει χθες πως «η Ελληνική Κυβέρνηση επιδιώκει τα “ήρεμα νερά”, ταυτόχρονα όμως, το τελευταίο εξάμηνο, θέλω να σας θυμίσω, ολοκλήρωσε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, εκκρεμότητα πολλών ετών». «Προχώρησε τα πρώτα βήματα στην ανακήρυξη Θαλάσσιων Πάρκων ασκώντας όχι κυριαρχικά δικαιώματα, κυριαρχία επί ελληνικών νησιών. Ολοκλήρωσε την πρώτη φάση του διαγωνισμού της Chevron», κατέληξε ο πρωθυπουργός, απαριθμώντας στο ενδιάμεσο την πραγματική άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, τους τελευταίους μήνες.

3+1 φρεγάτες

Την ίδια στιγμή, η ελληνική κυβέρνηση δεν μοιάζει να θέλει να απωλέσει χρόνο, καθώς αργά χθες το βράδυ κατατέθηκε στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Έγκριση σχεδίων συμβάσεων στον τομέα της άμυνας για την τροποποίηση των υπό στοιχεία 016B/21 και 017Β/21 συμβάσεων για την προμήθεια φρεγατών τύπου «FDI HN» και την εν συνεχεία υποστήριξή τους».

Όπως αναφέρεται στην ανάλυση συνεπειών ρύθμισης, με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, εγκρίνονται:

α) το σχέδιο Σύμβασης της υπ’ αρ. 1 τροποποίησης της υπό στοιχεία 016B/21 Σύμβασης που εγκρίθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4891/2022 (Α΄ 27), για την προμήθεια τριών (3) φρεγατών τύπου «FDI HN» με δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (option) μιας (1) επιπλέον φρεγάτας μετά του συναφούς εξοπλισμού τους και την παροχή υπηρεσιών για την αρχική υποστήριξή τους, μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και της κατασκευάστριας εταιρείας «NAVAL GROUP» και

β) το σχέδιο Σύμβασης της υπ’ αρ. 1 Τροποποίησης της υπό στοιχεία 017B/21 Σύμβασης που εγκρίθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4891/2022 για την εν συνεχεία υποστήριξη αυτών μετά συναφών ειδών και υπηρεσιών, μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της κατασκευάστριας εταιρείας «NAVAL GROUP».

Ακόμη, στην ανάλυση συνεπειών ρύθμισης αναφέρεται επίσης ότι η ανάγκη ένταξης στον υφιστάμενο στόλο του Πολεμικού Ναυτικού, μέχρι το 2028, σύγχρονων πλοίων, τα οποία θα ενισχύσουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες του εν λόγω κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, οδήγησε στην επιλογή του συγκεκριμένου τύπου πλοίου, καθόσον, αφενός είναι ο μόνος που ανταποκρίνεται πλήρως στις επιχειρησιακές απαιτήσεις και είναι διαθέσιμος προς πρόσκτηση με τα όπλα του εντός του αναφερόμενου χρονικού διαστήματος, αφετέρου στην από 28 Σεπτεμβρίου 2021 υπογραφείσα Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη συνεργασία στην Άμυνα και στην Ασφάλεια μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, καταγράφηκε ειδική πρόβλεψη για την εμβάθυνση της συνεργασίας στους τομείς των εξοπλισμών και των βιομηχανιών άμυνας και ασφάλειας.

Ως απόρροια της ανωτέρω συμφωνίας, υπογράφηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας [Memorandum of Understanding (MoU)] μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και των γαλλικών κατασκευαστριών εταιρειών «NAVAL GROUP» και «MBDA FRANCE» για την προμήθεια από το Πολεμικό Ναυτικό, τριών (3) νέων γαλλικών πλήρως εξοπλισμένων φρεγατών τύπου «FDI HN» με δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (option) μίας (1) επιπλέον πλήρως εξοπλισμένης φρεγάτας, συμπεριλαμβανομένης της εν συνεχεία υποστήριξης των πλοίων και των όπλων τους.