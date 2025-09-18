Στα-«πράσινα»-οι-ευρωαγορές-μετά-την-μείωση-επιτοκίων-από-τη-fed

Οι ευρωαγορές ανοίγουν σε θετικό έδαφος το πρωί της Πέμπτης (18/9), καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ την Τετάρτη (17/9).

Σε αυτό το πλαίσιο, στο άνοιγμα της συνεδρίασης, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει άνοδο 0,68% και διαμορφώνεται στις 554,36 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX ανεβαίνει κατά 1,28% στις 23.646,89 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει άνοδο 0,33% στις 9.239,62 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ανεβαίνει κατά 1,00% στις 7.865,61 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB ενισχύεται κατά 0,51% και διαμορφώνεται στις 41.892,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX κινείται ανοδικά κατά 0,49% στις 15.216,96 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI σημειώνει άνοδο 0,29% και διαμορφώνεται στις 7.752,29 μονάδες.

Οι παγκόσμιες αγορές αξιολογούν την απόφαση της Fed να μειώσει το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης. Με ψήφους 11 προς 1, που σηματοδοτούν λιγότερη διαφωνία από ό,τι είχε προβλέψει η Wall Street, η απόφαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς έθεσε το επιτόκιο διανυκτέρευσης σε ένα εύρος μεταξύ 4,00% και 4,25%.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής προβλέπουν δύο ακόμη μειώσεις φέτος, αλλά μόνο μία το 2026, ενώ οι επενδυτές είχαν υπολογίσει δύο έως τρεις ακόμη μειώσεις το επόμενο έτος.

Οι μετοχές των ευρωπαϊκών τραπεζών σημειώνουν άνοδο μετά την ανακοίνωση της Fed, με το δείκτη Euro Stoxx Banks να κερδίζει 0,9% στις πρώτες συναλλαγές.

Μεταξύ των μετοχών που ωθούν τον Stoxx 600 υψηλότερα ήταν και η Novo Nordisk, η οποία σημείωσε άνοδο 2,6%. Σε πρόσφατη ενημέρωση, ο δανικός φαρμακευτικός γίγαντας ανέφερε ότι οι δοκιμές έδειξαν ότι το χάπι Wegovy για την παχυσαρκία οδήγησε σε «σημαντική» απώλεια βάρους στους συμμετέχοντες.