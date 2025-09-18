Στην Κωνσταντινούπολη βρέθηκε ο Τραμπ τζούνιορ, συναντήθηκε με τον Ερντογάν – Πυρά από την τουρκική αντιπολίτευση

Συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη, είχε την προηγούμενη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ, κατά τη διάρκεια μιας απροειδοποίητης επίσκεψης, όπως ανέφεραν πηγές στην ιστοσελίδα Middle East Eye.

Η επίσκεψη του Τραμπ τζούνιορ αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά την Τετάρτη από τον Οζγκιούρ Οζέλ, πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), ο οποίος υποστήριξε ότι ο Ερντογάν συμμετείχε σε «μυστικές διαπραγματεύσεις» με τον πρωτότοκο γιο του Αμερικανού προέδρου για το ζήτημα της Γάζας.

«Στο πρωτόκολλο αναφερόταν ως ‘επιχειρηματίας’, αλλά δεν έκαναν γνωστό το όνομά του», δήλωσε ο Οζέλ σε συγκέντρωση στην Κωνσταντινούπολη. «Ενώ η Παλαιστίνη αιμορραγεί, ασχολούνται με επιχειρηματικές δραστηριότητες μέσω του γιου του Τραμπ», πρόσθεσε. «Στο παλαιστινιακό ζήτημα, ο Ερντογάν προσποιείται ότι επικρίνει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά δεν λέει λέξη για τον πραγματικό «χορηγό» της υπόθεσης, τον Τραμπ».

Πηγή κοντά στον Ερντογάν, μιλώντας στη Deutsche Welle, επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ τζούνιορ συναντήθηκε με τον Τούρκο πρόεδρο, αλλά χαρακτήρισε τη συνάντηση «επίσκεψη ευγενείας». Η πηγή αρνήθηκε ότι υπήρξε επίσημη συζήτηση για τη Γάζα ή άλλα συγκεκριμένα θέματα, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του Οζέλ.

Παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ τζούνιορ δεν κατέχει επίσημο ρόλο στην κυβέρνηση του πατέρα του, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός για τον Λευκό Οίκο. Αυτή τη στιγμή υπηρετεί ως εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Trump Organization και συνοδευόταν από αρκετούς ομοϊδεάτες επιχειρηματίες κατά την επίσκεψή του στην Τουρκία.

Ο Τραμπ τζούνιορ δεν είναι άγνωστος στην Τουρκία, καθώς είχε επισκεφθεί τη χώρα το 2016 για μια σειρά επενδυτικών επαφών στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Ερντογάν διατηρεί επίσης καλές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ, με τουρκικές πηγές να σημειώνουν στο Middle East Eye ότι ο Τούρκος πρόεδρος επιδιώκει διμερή συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του την επόμενη εβδομάδα, στο περιθώριο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στόχος της Άγκυρας είναι η συζήτηση για την αγορά μαχητικών F-16, η ενσωμάτωση των Σύρων Κούρδων στην κεντρική κυβέρνηση της Δαμασκού, πιθανοί τρόποι αγοράς F-35, καθώς και οι πρόσφατες εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας γύρω από τη Συρία και τη Γάζα.

Έγγραφα δείχνουν επίσης ότι ο Τραμπ τζούνιορ είναι συχνός ταξιδιώτης στην περιοχή, έχοντας επισκεφθεί Ριάντ και Ντόχα, συνοδεύοντας τον πατέρα του σε επίσημες επισκέψεις στον Κόλπο.

