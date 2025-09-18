Στη-πρώτη-τριάδα-του-gas-trading-της-Ρουμανίας-η-metlen

Τις κινήσεις που έχει κάνει το τελευταίο χρόνο σε νέες αγορές, τόσο στο trading, όσο και με τη παροχή ενός «μπουκέτου» προιόντων και ενεργειακών υπηρεσιών, σε πλειάδα χωρών της ΝΑ Ευρώπης, αρχίζει να κεφαλαιοποιεί η Metlen, με χαρακτηριστική τη περίπτωση της Ρουμανίας.

Στην πιο ώριμη από τις βαλκανικές αγορές, η εταιρεία βρίσκεται πλέον στη πρώτη τριάδα του gas trading, το μερίδιο της έχει πλέον φτάσει στο 14%, και ακριβώς επειδή είναι από τους μεγαλύτερους προμηθευτές στη χονδρική, «παντρεύει» όλο και περισσότερο τα υφιστάμενα προιόντα (φυσικό αέριο), με πράσινα πακέτα ρεύματος σε μεγάλους πελάτες (Β2Β).

Σε μια αγορά με έντονο το ελληνικό στοιχείο μετά και την εξαγορά από τη ΔΕΗ της θυγατρικής της Enel, όπως θυμίζει ένα από τα πιο σημαντικά οικονομικά media της χώρας (η Ziarul Financiar), η Metlen, που πήρε άδεια για εμπορία αερίου μόλις το περασμένο Φεβρουάριο, κατέχει πλέον την 3η θέση, πίσω από τη γαλλική ENGIE και τον ελβετικό όμιλο MET Group.

Την είσοδο στο gas trading της ρουμανικής αγοράς, όπως και σε άλλες πέντε χώρες της περιοχής (Σερβία, Μαυροβούνιο, Κροατία, Σλοβενία και Βοσνία), είχε προαναγγείλει από πέρυσι ο όμιλος, που έκτοτε κτίζει θέσεις στη ΝΑ Ευρώπη, μετρά πάνω από 200 παραδόσεις φορτίων στη περιοχή, κυρίως όμως τα ανοίγματα αυτά του επιτρέπουν να πουλά απευθείας ρεύμα και αέριο σε μεγάλους επαγγελματικούς πελάτες (B2B).

Οι 6.000 πελάτες στη κατηγορία Β2Β

Στον τομέα αυτό, των εξατομικευμένων προϊόντων ρεύματος για επιχειρήσεις, ο όμιλος μετρά πλέον 6.000 πελάτες (η πλειοψηφία στην Ελλάδα), με τιμολόγια κυμαινόμενα μέχρι σταθερά διάρκειας μέχρι και 10 ετών, διπλασιασμό το τελευταίο χρόνο των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας, και κυρίως είσοδο σε νέες αγορές.

Στη κατεύθυνση αυτή, η εξαγορά το καλοκαίρι του τομέα trading της βουλγαρικής Most Energy, (Η METLEN προχωρά στην εξαγορά του τομέα εμπορίας ενέργειας της Most Energy στη Βουλγαρία – Metlen Εnergy & Metals), έδωσε στη Protergia 897 νεους βιομηχανικούς και εμπορικούς πελάτες και τη δυνατότητα να εξαπλωθεί περαιτέρω στη γείτονα και στη ΝΑ Ευρώπη.

Στο business, το μοντέλο ανάπτυξης της Protergia «σπάει» τους πελάτες σε 10 κατηγορίες (π.χ. ξενοδοχεία, θερμοκήπια, κλπ), με διαφορετικές λύσεις για κάθε μια.

Στα ξενοδοχεία για παράδειγμα, η χρέωση κατά τη θερινή περίοδο «κλειδώνει» με σταθερές τιμές έπειτα από hedging, δίνοντας τη θέση της σε κυμαινόμενα τιμολόγια για το χειμώνα. Η δομή των τιμολογίων γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι πρώτες μεγάλες πληρωμές να ξεκινούν από τον Ιούνιο, αφού έχουν μπει στα ταμεία της επιχείρησης τα πρώτα έσοδα.

Συνολικά στους επιχειρηματικούς πελάτες, η Protergia έχει από την αρχή του έτους προμηθεύσει 4 Τεραβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας, έναντι 2 TWh πέρυσι, επίδοση στην οποία συνέβαλε η συνεχής διεισδυση του ομίλου στο φυσικό αέριο. Αθροιστικά στη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, εξυπηρετεί 300 εταιρικές παροχές που τροφοδοτούνται με καύσιμο 2 TWh.

Από το trading στα VBL

Τα παραπάνω έρχονται και κουμπώνουν με το Energy Trading Platform της εταιρείας που λειτουργεί εδώ και ένα χρόνο στην Ελβετία, αποσκοπεί στο «πάντρεμα» της πώλησης αέριου με πράσινα πακέτα ρεύματος σε μεγάλους πελάτες, στη παροχή υπηρεσιών σωρευτικής εκπροσώπησης σε παραγωγούς ΑΠΕ και γενικά σε όλο το «μπουκέτο» προιόντων που μπορεί να δώσει ένα integrated utility.

Τέτοια είναι τα μακροχρόνια συμβόλαια ρεύματος σε σταθερές τιμές Virtual Based Load (VBL), με κλιμακωτές χρεώσεις που εξαρτώνται από το προφίλ του πελάτη, και με μοντέλο, ανάλογο με αυτό που εφαρμόζεται από το 2023 για τις ανάγκες της Αλουμίνιον, του νούμερο ένα καταναλωτή ενέργειας στην Ελλάδα.

Σε επίπεδο αριθμών, η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που προμηθεύει πλέον η Protergia μέσω VBL έχει δεκαπλασιαστεί το τελευταίο χρόνο, φτάνει κοντά στη 1 Τεραβατώρα και αντιστοιχεί στο 1/50 της συνολικής κατανάλωσης της χώρας.

Στις βαλκανικές αγορές, το προφίλ των πελατών αφορά π.χ. αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, με τη διάρκεια αυτών των σταθερών συμβολαίων τύπου PPAs να «παίζουν» ανάμεσα σε 1 και 5 χρόνια και τις τιμές του ρεύματος να εξαρτώνται από το hedging της εταιρείας, και όχι από την αγορά χονδρικής και τις διακυμάνσεις της.

Βασίζονται σε συγκεκριμένη φόρμουλα που της επιτρέπει να προαγοράζει και να προπουλά την ενέργεια, ακόμη και κάτω από τα επίπεδα της forward αγοράς με βάση την ορατότητα για την πορεία των τιμών, και με τη συνδρομή του energy managment του ομιλου.

Στον εντελώς αβέβαιο κόσμο της ενέργειας, του συνεχούς volatility των αγορών, του ΑΙ και της ανάγκης για υψηλή ανάλυση πριν τη λήψη κάθε σημαντικής απόφασης, τα energy management όλων των μεγάλων εταιρειών διεθνώς, επιστρατεύουν μερικά από τα πιο σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα, προκειμένου να θωρακίσουν τους πελάτες τους από εκπλήξεις.

Από τα Contract of Difference, (CfDs) μέχρι προϊόντα Call option, που ναι μεν μοιάζουν με τα CFD με τη μόνη διαφορά ότι αν οι τιμές κινηθούν κάτω από τον πήχη που έχει συμφωνηθεί, προμηθευτές και καταναλωτής μοιράζονται κατά 50% το σχετικό όφελος.