Τράπεζα-Πειραιώς:-Τι-σηματοδοτεί-η-επανεκκίνηση-της-νομισματικής-χαλάρωσης-από-τη-fed

Τις διεθνείς μακροοικονομικές τάσεις με επίκεντρο τις εμπορικές συμφωνίες των ΗΠΑ για τον καθορισμό των δασμολογικών συντελεστών στις εισαγωγές διάφορων χωρών και την πρόσφατη απόφαση της νομισματικής πολιτικής από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) εξετάζει η Τράπεζα Πειραιώς.

Όπως επισημαίνεται, η σύναψη εμπορικών συμφωνιών από πλευράς ΗΠΑ με την πλειοψηφία των εμπορικών εταίρων τους και η παράταση για άλλες 90 ημέρες (έως τις 10/11) της εκεχειρίας με την Κίνα έχει περιορίσει σημαντικά την αβεβαιότητα στη διεθνή οικονομία και τις αγορές. Παραμένει, ωστόσο, συγκριτικά υψηλή. Επιπλέον, οι συμφωνηθέντες δασμολογικοί συντελεστές είναι σημαντικά υψηλότεροι αυτών που ίσχυαν μέχρι και πέρυσι. Στο πλαίσιο αυτό, αυξάνεται η πίεση στις εταιρείες να ανακατευθύνουν τις «χαμένες» στις ΗΠΑ εξαγωγές τους σε άλλες αγορές οξύνοντας τον διεθνή ανταγωνισμό και συμπιέζοντας τα περιθώρια κέρδους των εταιρειών.

Στις ΗΠΑ, η εξέταση από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ της προσπάθειας απομάκρυνσης μέλους της Fed από τον Πρόεδρο Τραμπ (που έμπρακτα αμφισβητεί την ανεξαρτησία της Fed), όσο και της συνταγματικότητας της επιβολής γενικευμένων δασμών χωρίς τη λήψη σχετικής απόφασης από το Κογκρέσο, αναπόφευκτα θα δρομολογήσει εξελίξεις το επόμενο διάστημα. Επιπλέον, η άνοδος του κόστους των εγχωρίως παραγόμενων προϊόντων -στον βαθμό που χρησιμοποιούνται πρώτες ύλες και ενδιάμεσα αγαθά από το εξωτερικό- ενισχύει περαιτέρω την πιθανότητα αύξησης των πληθωριστικών πιέσεων.

Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα είναι εμφανής η χειροτέρευση των συνθηκών στην αγορά εργασίας με τους εργαζόμενους που χάνουν τη θέση εργασίας τους να δυσκολεύονται όλο και περισσότερο στην ανεύρεση νέας. Στο πλαίσιο αυτό η χάραξη της νομισματικής πολιτικής από τη Fed με τρόπο που να ισορροπεί ανάμεσα στους δηλωμένους στόχους του χαμηλού πληθωρισμού και της μέγιστης απασχόλησης κάθε άλλο παρά εύκολη αναμένεται πως θα είναι. Θετικό στοιχείο παραμένει η διαπίστωση ότι η οικονομία εξακολουθεί να αναπτύσσεται με ικανοποιητικό ρυθμό, όπως δείχνουν τα τελευταία στοιχεία και οι πρόδρομοι δείκτες.

Στην Ευρωζώνη, οι προκλήσεις παραμένουν. Η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ απέτρεψε μεν μία γενικότερη επιδείνωση των διμερών σχέσεων, εκφράζονται όμως ανησυχίες ότι ευνοεί περισσότερο την πλευρά των ΗΠΑ. Παράλληλα, η ενεργειακή απαγκίστρωση από τη Ρωσία και η συνεχιζόμενη στροφή προς πηγές ενέργειας πιο φιλικές προς το περιβάλλον διατηρούν την πρόκληση διασφάλισης επαρκών ποσοτήτων ενεργειακών προϊόντων και σε κόστος διαχειρίσιμο από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Επιπλέον, ο συνδυασμός των αυξημένων αμυντικών δαπανών, του υψηλού δημόσιου χρέους αρκετών κρατών (όπως η Γαλλία), του δημογραφικού προβλήματος και της πολύ ήπιας ανάπτυξης ασκεί μεγάλη πίεση στους κρατικούς προϋπολογισμούς για περικοπές δαπανών, συχνά μη δημοφιλών, ενισχύοντας την πολιτική αστάθεια. Ωστόσο, η ήπια ανάπτυξη συνεχίζεται και με ρυθμό ελαφρά υψηλότερο από ό,τι αναμενόταν, ενώ και το ποσοστό ανεργίας βρίσκεται ιστορικά χαμηλά.

Στην Κίνα, τα τελευταία οικονομικά στοιχεία καταδεικνύουν κάποια επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης. Ωστόσο, είναι ενθαρρυντική η βελτίωση των πρόδρομων δεικτών τον Αύγουστο καθιστώντας πολύ πιθανό έναν ρυθμό ανάπτυξης γύρω στο 5% συνολικά για το 2025. Η διατήρηση μιας καλής σχέσης με τις ΗΠΑ θεωρείται βασικός παράγοντας για την επίτευξη ενός ισχυρού ρυθμού ανάπτυξης και το 2026.