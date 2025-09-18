Τράπεζα-της-Αγγλίας:-Διατήρησε-αμετάβλητα-τα-επιτόκια

Αμετάβλητα στο ύψος του 4%, όπως ανέμεναν και οι οικονομικοί αναλυτές, διατήρησε τα επιτόκια η Τράπεζα της Αγγλίας.

Η εννεαμελής Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας έλαβε την απόφαση, καθώς ο πληθωρισμός κινείται στο 3,8%, σε επίπεδα δηλαδή σχεδόν διπλάσια του στόχου (2%).

Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό στα τρόφιμα και τους μισθούς παραμένουν.

Η Τράπεζα της Αγγλίας είχε μειώσει τα επιτόκια τον περασμένο μήνα από 4,25% σε 4%.

Fed: Πρώτη μείωση επιτοκίων επί Τραμπ

Σε μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης (στο εύρος του 4,00% – 4,25%) προχώρησε χθες η Κεντρική Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ για πρώτη φορά φέτος.

Η απόφαση της FED έρχεται καθώς τα αναιμικά στοιχεία της αμερικανικής αγοράς εργασίας που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα και ο κίνδυνος επιδείνωσής τους απεδείχθησαν τελικά ισχυρότερα του φόβου ότι οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ θα επιδεινώσουν τον πληθωρισμό.