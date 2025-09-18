ΧΑ:-Οι-αγοραστές-καλούνται-να-υπερασπιστούν-τη-στήριξη-της-περιοχής-2000-2010-μονάδων

Υποχώρηση κατά 0,69% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2019,62 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 264.97 εκ. ευρώ (με πακέτα €65 εκ. ).

Η προσπάθεια των αγοραστών να οδηγήσει το ΓΔ σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσε σε λιγότερο από μία ώρα το κύκλο της για να ακολουθήσουν οι πωλητές που ανέλαβαν την υπεροπλία και διατήρησαν το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος μέχρι και στις δημοπρασίες. Με το κλείσιμο να μειώνει τις απώλειες που είχαν σημειωθεί στις 12.30μμ περίπου οπότε καταγράφηκε το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 2009 μονάδων. Με ρευστοποιήσεις τραπεζών αλλά και όλων σχεδόν των blue chips.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,36% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται χωρίς εμφανή κατεύθυνση. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,95%) κατέγραψε απώλειες με την Alpha (-1,66%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (-1,27%), ο ΟΠΑΠ (-0,97%), ο Ελλάκτωρ (-1,96%), η Κύπρου (-1,32%), το Jumbo (-1,08%), η Aegean (-2,84%) αλλά και η Credia (-8,11%) από τις λοιπές τράπεζες.

Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Optima (+1,56%), η Metlen (+0,60%), ο ΑΔΜΗΕ (+0,15%) και η ΜΟΗ (+0,08%). Απολογιστικά, 24 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 85 εκείνων που υποχώρησαν.

Η Federal μείωσε κατά 25 μ.β. τα παρεμβατικά της επιτόκια στέλνοντας το μήνυμα ότι θα υπάρξει και συνέχεια ως το τέλος του 2025, με τον δείκτη Dow Jones να κινείται ανοδικά.

Οι εταιρείες Lavipharm, ΚΡΙΚΡΙ, Profile, Βιοχάλκο και Ελλάκτωρ ανακοινώνουν σήμερα τα 6μηνιαία αποτελέσματά τους. Η επιδείνωση της τεχνικής εικόνας αναίρεσε τα σενάρια αναρρίχησης του ΓΔ με τους αγοραστές να καλούνται να υπερασπιστούν τη στήριξη της περιοχής 2000-2010 μονάδων.