H ιστορία του θρυλικού brand που χάρισε απολαυστικές γεύσεις σε ολόκληρες γενιές, προσπαθώντας πάντα να εμπλέκεται ενεργά σε κοινωνικούς σκοπούς. Η ταραγμένη σχέση με την Unilever.

«Αυτή είναι μια από τις πιο δύσκολες και επώδυνες αποφάσεις που έχω πάρει ποτέ», δήλωσε ο Τζέρι Γκρίνφιλντ, συνιδρυτής της εταιρείας παγωτών Ben & Jerry’s, αναφερόμενος στην παραίτησή του μετά από μισό αιώνα πορείας δίπλα στο επαγγελματικό «έτερον ήμισύ» του, Μπεν Κόεν.

Όταν ο κολοσσός του λιανεμπορίου Unilever εξαγόρασε την εταιρεία το 2000, η Ben & Jerry’s διαπραγματεύτηκε μια λεπτομερή συμφωνία συγχώνευσης για να προστατεύσει το δικαίωμά της να εκφράζει την άποψή της. Στη δήλωση παραίτησής του, ο Τζέρι αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Unilever, «καταπνίγει την πολιτική και κοινωνική αποστολή της εταιρείας».

Η Ben & Jerry’s έχει καταστήσει την προσοχή στα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα βασικό μέρος των αξιών της. Για παράδειγμα, μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ το 2020, η εταιρεία εξέδωσε την λιτή ανακοίνωση: «Πρέπει να διαλύσουμε την λευκή υπεροχή».

Και είναι κάτι που το θρυλικό brand τήρησε από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η μοναδική ιστορία… παγωτού που χάρισε απολαυστικές γεύσεις σε ολόκληρες γενιές.

Αντί για κουλούρια… παγωτά

Ο Τζέρι είναι εκείνος που ακολουθεί τους κανόνες, εγώ είναι γνωστό ότι τους παραβιάζω, ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του ο Μπεν Ο Τζέρι θεωρείται πιο διπλωμάτης, ο Μπεν πιο δημιουργικός και αυθόρμητος.

Όπως δήλωσε στην Washington Post το 2014 γνωρίστηκαν όταν ο Τζέρι λιποθύμησε στο μάθημα γυμναστικής στο σχολείο.

Αφού μετακόμισαν στη Νέα Υόρκη -ο Τζέρι σπούδασε ιατρική στο πανεπιστήμιο, ο Μπεν τα παράτησε- έβαλαν σε εφαρμογή το σχέδιό τους να ανοίξουν ένα κατάστημα με κουλούρια. Το εγκατέλειψαν όμως γρήγορα, αφού ο εξοπλισμός ήταν πολύ ακριβός.

Τελικά αποφάσισαν να παρακολουθήσουν ένα μάθημα παρασκευής παγωτού έναντι 5 δολαρίων στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια το 1978. Τον Μάιο του ίδιου έτους, το δίδυμο άνοιξε το πρώτο του κατάστημα παγωτού σε ένα ανακαινισμένο βενζινάδικο στο Μπέρλινγκτον του Βερμόντ.

Ο καθένας έβαλε από 4.000 δολάρια ενώ έλαβαν και ένα δάνειο 4.000 δολαρίων, όπως αναφέρει άρθρο του Time το 2018. Αν και στην αρχή πουλούσαν και άλλα τρόφιμα όπως κρέπες και σούπες, την επόμενη χρονιά, το παγωτό ήταν η μοναδική επιλογή στο μενού τους.

Ο Μπεν είχε δηλώσει στους New York Times το 1994 ότι επειδή έχει κακή αίσθηση όσφρησης και γεύσης, ο Τζέρι έφτιαχνε τις γεύσεις και εκείνος τις δοκίμαζε στα τυφλά. Ο στόχος ήταν να γίνουν οι γεύσεις αρκετά έντονες ώστε ο Μπεν να τις γεύεται με κλειστά μάτια. «Λόγω αυτής της αναπηρίας, έχω εξαιρετική αίσθηση στο στόμα. Η κρεμώδης και η τραγανή υφή είναι πολύ σημαντικές για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να γευτούν», τόνισε.

Το 1980, τα Ben & Jerry’s επεκτάθηκαν στα παντοπωλεία όταν το δίδυμο άρχισε να συσκευάζει το παγωτό τους σε συσκευασίες μισού κιλού. Επτά χρόνια αργότερα, η εταιρεία είχε πλέον αξία 30 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Time.

Η πρώτη γεύση με την οποία πειραματίστηκαν ήταν η βανίλια, ενώ το Cherry Garcia είναι μια από τις παλαιότερες γεύσεις της αυτοκρατορίας παγωτού και πήρε το όνομά της από τον τραγουδιστή και κιθαρίστα των Grateful Dead, Τζέρι Γκαρσία.

Τα Ben & Jerry’s αποτελούν ένα brand-μύθο στο αμερικανικό λιανεμπόριο, με το οποίο έχουν συνεργαστεί διάσημοι καλλιτέχνες για την δημιουργία νέων γεύσεων. Από το 2014 η εταιρεία δημοσιεύει την ετήσια κατατάξη των γεύσεων, με το κοινό να αναδεικνύει την Half Baked μόνιμο νικητή εδώ και καιρό.

Η Ben & Jerry’s διαθέτει πλέον εκατοντάδες καταστήματα σε όλες τις ΗΠΑ. Οι πωλήσεις το 2022 ξεπέρασαν τα 911 εκατ. δολ. σύμφωνα με την Statista.

Κοινωνική αποστολή

Η ιστορία της εμπλοκής της εταιρείας σε κοινωνικούς σκοπούς ξεκινάει δεκαετίες πίσω. Το 1992, βοήθησε το Children’s Defense Fund, έναν εθνικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό, να στείλει 70.000 καρτ ποστάλ στο Κογκρέσο σχετικά με την ιεράρχηση των βασικών αναγκών των παιδιών.

Το 1999, η Ben & Jerry’s συγκέντρωσε χρήματα για την Childline, μια υπηρεσία συμβουλευτικής για παιδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ το 2005 συνεργάστηκε με την Greenpeace και την Alaska Wilderness League για να διαμαρτυρηθεί για τις γεωτρήσεις πετρελαίου στο Εθνικό Καταφύγιο Άγριας Ζωής της Αρκτικής.

Δύο χρόνια αργότερα, η εταιρεία διαμαρτυρήθηκε για τη δήλωση του Οργανισμού Φαρμάκων και Τροφίμων των ΗΠΑ (FDA) ότι τα κλωνοποιημένα ζώα είναι ασφαλή για άρμεγμα και κατανάλωση. Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του κινήματος Occupy Wall Street το 2011, η Ben & Jerry’s εξέδωσε μια δήλωση αλληλεγγύης προς τους διαδηλωτές και τους διένειμε παγωτό.

Σε μια συνέντευξη τύπου στο Reddit το 2015, ο Τζέρι είπε ότι τόσο αυτός όσο και ο Μπεν πιστεύουν ότι «οι επιχειρήσεις πρέπει να χρησιμοποιούν τη δύναμή τους για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων, και όχι μόνο να βγάζουν χρήματα». Αυτή η πεποίθηση, λέει ο Τζέρι, βοήθησε στον καθορισμό της αποστολής της εταιρείας.

H εξαγορά και οι μόνιμες τριβές με την Unilever

Το 1994, ο Μπεν παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Έξι χρόνια αργότερα, ο πολυεθνικός όμιλος Unilever αγόρασε την Ben & Jerry’s έναντι 326 εκατ. δολ. σύμφωνα με την Washington Post.

Το δίδυμο παρέμειναν υπάλληλοι της εταιρείας και ο Μπεν μέλος του ΔΣ, σύμφωνα με το Dairy Network.

«Ενώ θα προτιμούσα η Ben & Jerry’s να παραμείνει ανεξάρτητη, είμαι ενθουσιασμένος για αυτό το επόμενο κεφάλαιο», δήλωνε τότε ο Μπεν σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στους NYT.

Η Ben & Jerry’s δήλωσε το 2020 ότι η εξαγορά δεν επηρέασε τη φωνή της εταιρείας σε κοινωνικά ζητήματα. Εκείνη την εποχή, η Unilever δεσμεύτηκε να δημιουργήσει ένα ταμείο 5 εκατομμυρίων δολαρίων για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις που ανήκουν σε μειονότητες και τις φτωχές γειτονιές.

Το 2018, η εταιρεία κυκλοφόρησε το «Pecan Resist», μια γεύση παγωτού αφιερωμένη στην αντίσταση στις «μεροληπτικές πολιτικές» της κυβέρνησης του Προέδρου Τραμπ, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2019, κυκλοφόρησε μια γεύση αφιερωμένη στην αντιμετώπιση της φυλετικής ανισότητας, την “Justice Remix’d”.

Μετά από πολλές αντιδράσεις, η Unilever πούλησε τις δραστηριότητες της Ben & Jerry’s στο Ισραήλ και τη Δυτική Όχθη σε έναν τοπικό επιχειρηματία.

Η Ben & Jerry’s μήνυσε τη μητρική εταιρεία για τη συμφωνία, και σταμάτησε την πώληση των παγωτών, ωστόσο ένας διακανονισμός στα τέλη του 2022 την διατήρησε σε ισχύ και το παγωτό έφτασε στα ράφια των καταστημάτων στην περιοχή, ανέφερε το Reuters.

Οι εταιρείες αποκάλυψαν λίγες λεπτομέρειες του διακανονισμού, με την Unilever να εκδίδει μια σύντομη δήλωση ότι η αγωγή είχε «επιλυθεί». Ήταν μια δοκιμασία για την εταιρική δομή της Ben & Jerry’s.

Η Unilever δήλωσε τον Μάρτιο του 2024 ότι η απόσχιση θα ολοκληρωνόταν μέχρι το τέλος του 2025 και θα περιελάμβανε την περικοπή 7.500 θέσεων εργασίας σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο παγωτού της. Δεν ήταν άμεσα σαφές πώς θα επηρεαζόταν η Ben & Jerry’s από τις περικοπές θέσεων εργασίας. Η απόσχιση «είναι η πιο πιθανή οδός διαχωρισμού», ανέφερε η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Νέες κόντρες ανάμεσα στα δύο μέρη προέκυψαν τον Νοέμβριο του 2024 όταν η Ben & Jerry’s μήνυσε την Unilever, κατηγορώντας την ότι φίμωσε δηλώσεις σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα, ενώ σε δικαστικά έγγραφα από τον Μάρτιο του 2025, η εταιρεία παγωτού κατηγόρησε την Unilever ότι απέλυσε τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο Ντέιβιντ Στίβερ, μετά από διαφωνίες σχετικά με τον κοινωνικό και πολιτικό ακτιβισμό της εταιρείας.

«Η Unilever έχει επανειλημμένα απειλήσει το προσωπικό της Ben & Jerry’s, συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου Ντέιβιντ Στίβερ, σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν με τις προσπάθειες της Unilever να φιμώσει την Κοινωνική Αποστολή», ανέφεραν οι δικηγόροι στην αγωγή. «Το κίνητρο της Unilever για την απομάκρυνση του κ. Στίβερ είναι η δέσμευσή του στην Κοινωνική Αποστολή και την Βασική Ακεραιότητα της Μάρκας της Ben & Jerry».

Απαντώντας, η Unilever δήλωσε στο Business Insider ότι «οι αποφάσεις σχετικά με τον διορισμό, την αποζημίωση και την απομάκρυνση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ben & Jerry θα ληφθούν από την Unilever μετά από διαβούλευση και συζήτηση καλή τη πίστει με το Ανεξάρτητο Διοικητικό Συμβούλιο της B&J».

Χθες, ο Μπεν ανακοίνωσε ότι ο Τζέρι θα παραιτηθεί από την εταιρεία μετά από 47 χρόνια, κοινοποιώντας μια δήλωσή του στο X.

Στη δήλωσή του, ο Τζέρι αναφέρει ότι η Ben & Jerry’s είχε προηγουμένως «ανεξαρτησία να επιδιώκει τις αξίες της, η οποία ήταν εγγυημένη όταν η Unilever αγόρασε την εταιρεία». «Είναι βαθιά απογοητευτικό να καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι αυτή η ανεξαρτησία, η ίδια η βάση της πώλησής μας στην Unilever, έχει εξαφανιστεί», δήλωσε.

«Και αυτό συμβαίνει σε μια εποχή που η τρέχουσα κυβέρνηση της χώρας μας επιτίθεται στα πολιτικά δικαιώματα, τα δικαιώματα ψήφου, τα δικαιώματα των μεταναστών, των γυναικών και της κοινότητας LGBTQ», πρόσθεσε.

Φωτό @ AP

Με πληροφορίες από Business Insider