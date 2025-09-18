Berenberg: Αύξηση τιμής-στόχου της Metlen στα €61 – Διατήρηση της σύστασης «αγοράς»

H Berenberg διατήρησε σύσταση «αγορά» για τη μετοχή της Metlen, αυξάνοντας την τιμή-στόχο σε €61 από €59, αντιστοιχώντας σε περιθώριο ανόδου 25% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Οι αναλυτές της Berenberg υπογράμμισαν το συνεργατικό μοντέλο της Metlen, που δραστηριοποιείται στους κλάδους Ενέργειας και Μετάλλων, ως θεμέλιο της συνεχιζόμενης ισχυρής κερδοφορίας της εταιρείας.

Η Berenberg επισήμανε το ρεκόρ κερδοφορίας που σημείωσε η Metlen για ακόμη ένα εξάμηνο, εξαιρουμένης της μη επαναλαμβανόμενης επίδοσης του MPP.

Με οδηγό τη M Renewables και το επιτυχημένο Asset Rotation Model, οι αναλυτές της Berenberg επιβεβαίωσαν τον στόχο για EBITDA άνω του €1 δισ. για το 2025, καθώς και το μεσοπρόθεσμο στόχο για EBITDA στο επίπεδο των €2 δισ..