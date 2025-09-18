briq-properties:-Ανω-του-5%-το-ποσοστό-της-alpha-asset-management

H BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ενημερώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007, ότι το ποσοστό συμμετοχής της ALPHA ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ποσοστό άνω του ορίου του 5,0%.

Ειδικότερα, η ALPHA ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ., δυνάμει της από 16.09.2025 γνωστοποίησης της κατέχει το 5,01% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ως αποτέλεσμα συναλλαγών της 15.07.2025, από 4,93% προ των συναλλαγών, υπολογιζόμενα επί του συνόλου των 46.406.811 μετοχών της Εταιρείας.

Η αλυσίδα ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου, έχει ως εξής:

▪ ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

▪ ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO

▪ ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO

▪ ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

▪ ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND