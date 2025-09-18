Close Menu
    Thursday, September 18

    BriQ Properties: Πάνω από 5% το ποσοστό της Alpha Asset Management

    Το ποσοστό της Alpha Asset Management αυξήθηκε στις 15 Ιουλίου, από 4,93% προηγουμένως.

    Σε πάνω από το 5% ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Asset Management στην BriQ Properties, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007.

    Όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση, η Alpha Asset Management, δυνάμει της από 16.09.2025 γνωστοποίησης της κατέχει το 5,01% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ως αποτέλεσμα συναλλαγών της 15.07.2025, από 4,93% προ των συναλλαγών, υπολογιζόμενα επί του συνόλου των 46.406.811 μετοχών της BriQ Properties.

    Η αλυσίδα ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου, έχει ως εξής:

    ▪ ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

    ▪ ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO

    ▪ ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO

    ▪ ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

    ▪ ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND

