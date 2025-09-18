cenergy:-Το-αχόρταγο-θηρίο-γράφει-νέα-ιστορία

Η Cenergy Holdings (CENER) απέδειξε λοιπόν ξανά γιατί την αποκαλώ το “αχόρταγο θηρίο“.

Το πρώτο εξάμηνο του 2025 η εταιρεία παρουσίασε επιδόσεις που επιβεβαιώνουν την ισχυρή της θέση στην αγορά και ανοίγουν δρόμο για νέα υψηλά στην κερδοφορία. Οι πωλήσεις λοιπόν ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ (+26%), το αναπροσαρμοσμένο EBITDA εκτοξεύτηκε στα 171 εκατ. ευρώ (+43%) με περιθώριο 16,7%, ενώ τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 95 εκατ. ευρώ (+69%).

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών παραμένει τεράστιο, πάνω από €3,3 δισ., δίνοντας ορατότητα για πολλά χρόνια, ενώ η ίδια η εταιρεία ανεβάζει υψηλότερα τον πήχη για το 2025, εκτιμώντας ότι θα φέρει EBITDA €310 με €340 εκατ. από €300 με €330 εκατ. που είχε προβλεφθεί αρχικά. Αυτή η αναβάθμιση σηματοδοτεί την εμπιστοσύνη της διοίκησης τόσο στην εκτέλεση έργων όσο και στην αυξανόμενη κερδοφορία.

Ο κλάδος των καλωδίων έδωσε για τα καλά τον τόνο με πωλήσεις €742 εκατ. (+33%) και EBITDA €121 εκατ. (+52%),τραβώντας μάλιστα υψηλότερα τα περιθώρια στο 16,3% από 14,2% το 2024. Η εντυπωσιακή αυτή αύξηση οφείλεται στην εκτέλεση έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας, μετά την ολοκλήρωση της επέκτασης του εργοστασίου υποβρυχίων καλωδίων στην Κόρινθο.

Η Hellenic Cables προχώρησε με επιτυχία σε έργα όπως το Ostwind 3 στη Γερμανία, το αιολικό πάρκο Thor στη Δανία και τη διασύνδεση DolWin Kappa, ενώ ανέλαβε νέα έργα όπως το Dunkerque στη Γαλλία, την επέκταση Silver Run στις ΗΠΑ και το Baltyk II στην Πολωνία. Παράλληλα, συμβάσεις-πλαίσιο με ευρωπαϊκούς διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς ενέργειας διασφαλίζουν σταθερή ροή έργων.

Το ανεκτέλεστο παραγγελιών στα καλώδια παραμένει περίπου €2,8 δισ., δίνοντας βάθος στην παραγωγή, ενώ επενδύσεις €108 εκατ. κατευθύνθηκαν κυρίως στη Θήβα και στον Ελεώνα Βοιωτίας για την αναβάθμιση των μονάδων χερσαίων καλωδίων και την ενίσχυση παραγωγικότητας. Επίσης ήδη ξεκίνησαν οι εργασίες για το εργοστάσιο στο Μέριλαντ των ΗΠΑ, το οποίο θα ανοίξει νέες αγορές και θα ενισχύσει την παρουσία της εταιρείας πέρα από την Ευρώπη.

Πάμε τώρα στη Σωληνουργεία Κορίνθου όπου διατήρησε και ενίσχυσε τη θετική της πορεία. Οι πωλήσεις ανήλθαν σε €280 εκατ. (+11%), ενώ το EBITDA έφτασε τα €51 εκατ., με περιθώριο 18,2% που είναι νέο ιστορικό υψηλό. Η αύξηση αυτή αποτυπώνει την επιτυχία στην επιλογή έργων με μεγαλύτερη κερδοφορία, αλλά και τις επενδύσεις που αύξησαν την παραγωγική δυναμικότητα.

Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται μεγάλα έργα όπως ο αγωγός φυσικού αερίου Neptun Deep στη Ρουμανία, το έργο Trion στον Κόλπο του Μεξικού, καθώς και αγωγοί πιστοποιημένοι για μεταφορά υδρογόνου έως και 100% για τη Snam στην Ιταλία. Στρατηγικής σημασίας είναι και το έργο HyNet CCS στο Ηνωμένο Βασίλειο, που αφορά δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα.

Το ανεκτέλεστο παραγγελιών στον κλάδο ανέρχεται σε €560 εκατ., σημαντικά αυξημένο από τα €430 εκατ. στο τέλος του 2024, στοιχείο που προδιαγράφει φυσικά μια ακόμη πιο ισχυρή συνέχεια. Η λειτουργία δε της νέας μονάδας επικάλυψης σκυροδέματος στη Θίσβη ενισχύει την καθετοποίηση της παραγωγής, δίνοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Βλέποντας λίγο παρακάτω ο καθαρός δανεισμός του ομίλου διαμορφώθηκε στα €343 εκατ., αυξημένος λόγω των υψηλών κεφαλαιουχικών δαπανών και των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, που ανήλθαν σε €119 εκατ. το εξάμηνο. Ωστόσο, η μητρική διατήρησε καθαρά ταμειακά διαθέσιμα €162 εκατ., αποδεικνύοντας ισχυρή οικονομική βάση. Οι δαπάνες εστιάστηκαν στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας, με στόχο την αξιοποίηση της αυξημένης ζήτησης για καλώδια και σωλήνες. Σημαντικό είναι ότι παρά το αυξημένο επενδυτικό πρόγραμμα, τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν, γεγονός που αντανακλά καλύτερη διαχείριση και ευνοϊκότερο περιβάλλον επιτοκίων.

Η Cenergy ως “θηρίο” δεν δείχνει σημάδια κόπωσης. Αντίθετα, ο συνδυασμός ισχυρής κερδοφορίας, ανεκτέλεστου που ξεπερνά τα €3,3 δισ., ιστορικών περιθωρίων και συνεχών επενδύσεων δημιουργεί τις βάσεις για νέα υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης.

Σε μια αγορά που αναζητά πρωταγωνιστές της ενεργειακής μετάβασης, η Cenergy εμφανίζεται ως ηγετική δύναμη, συνδυάζοντας έργα αιχμής σε καλώδια και σωλήνες, με χρηματοοικονομική ισορροπία και στρατηγικές κινήσεις που της δίνουν διαρκές πλεονέκτημα. Διαγραμματικά η μετοχή δείχνει να έχει πάρει την μεσοπρόθεσμη ανοδική ρότα για την περιοχή των €12,80 με €14,50.

