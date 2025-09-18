deliveroo:-Παραιτείται-ο-ιδρυτής-Γουίλ-Σου-από-ceo-μετά-την-εξαγορά-της-doordash

O CEO της Deliveroo, Γουίλ Σου πρόκειται να αποχωρήσει από την εταιρεία διανομής φαγητού που συνίδρυσε το 2013 μαζί με τον παιδικό του φίλο Γκρεγκ Ορλόφσκι, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της από τον αμερικανικό ανταγωνιστή DoorDash.

O CEO της Deliveroo, Γουίλ Σου πρόκειται να αποχωρήσει από την εταιρεία διανομής φαγητού που συνίδρυσε το 2013 μαζί με τον παιδικό του φίλο Γκρεγκ Ορλόφσκι, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της από τον αμερικανικό ανταγωνιστή DoorDash.

Η DoorDash ανακοίνωσε τη συμφωνία για την εξαγορά της βρετανικής διαδικτυακής πλατφόρμας takeaway τον Μάιο. Η εξαγορά αποτιμά την Deliveroo στα 4 δισ. δολάρια.

«Αποφάσισα ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να αποχωρήσω», δήλωσε ο Σου σε δήλωση την Πέμπτη. «Το να μετατρέψω την Deliveroo από μια ιδέα σε αυτό που είναι σήμερα ήταν καταπληκτικό» τόνισε.

«Σήμερα η ανάπτυξη και η κερδοφορία της Εταιρείας επιταχύνονται και υλοποιούμε την αποστολή μας να μεταμορφώσουμε τον τρόπο που οι άνθρωποι ψωνίζουν και τρώνε, αλλά μετά από 13 χρόνια θέλω να σκεφτώ την επόμενη πρόκληση», πρόσθεσε ο Σου.

Η Deliveroo δήλωσε ότι η εξαγορά της από την DoorDash «συνεχίζει να προχωρά όπως αναμενόταν» και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 2 Οκτωβρίου μετά από μια προγραμματισμένη δικαστική ακρόαση στις 30 Σεπτεμβρίου για την επικύρωση της συμφωνίας, όπως αναφέρει το CNBC.

Μόλις ολοκληρωθεί, η εξαγορά θα σηματοδοτήσει το τέλος της ταραχώδους περιόδου της Deliveroo στις δημόσιες αγορές.

Η Deliveroo είδε τις μετοχές της να καταρρέουν κατά 30% το 2021, την ημέρα μάλιστα της αρχικής δημόσιας προσφοράς της, καταφέρνοντας ένα σημαντικό πλήγμα στις φιλοδοξίες του Λονδίνου να ανταγωνιστεί τη Νέα Υόρκη για πιο υψηλού προφίλ καταχωρίσεις τεχνολογικών εταιρειών.

Την Πέμπτη η μετοχή της Deliveroo ενισχύεται οριακά στην Βρετανία, ενώ της DoorDash κερδίζει 1,7%.