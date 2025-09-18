Eurobank Equities: Αύξηση τιμής-στόχου για Παπουτσάνης στα €3,2 – Σύσταση για «διακράτηση»

Η Eurobank Equities, σε ανάλυσή της για τη μετοχή της Παπουτσάνης, αναφέρει ότι η εταιρεία εμφανίζει αύξηση εσόδων, ενώ τα περιθώρια λειτουργίας παρουσιάζουν μικρή χαλάρωση. Η τιμή στόχος αναθεωρείται στα 3,2 ευρώ από 2,9 ευρώ προηγουμένως, αλλά η σύσταση υποβαθμίζεται από «αγορά» σε «διακράτηση».

Η Παπουτσάνης έχει ενισχύσει το προφίλ ανάπτυξής της, με στρατηγικές που επικεντρώνονται στην επέκταση του χαρτοφυλακίου επώνυμων προϊόντων και στην εμβάθυνση συνεργασιών με τρίτους. Τα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2025 οδήγησαν την Eurobank Equities να αναθεωρήσει τις προβλέψεις για τα έσοδα 2025–2027 κατά περίπου 10–13%, αντανακλώντας νέα συμβόλαια, κλιμάκωση υφιστάμενων και αυξημένη διείσδυση στην αγορά επώνυμων προϊόντων.

Ωστόσο, η αύξηση των πωλήσεων αντισταθμίζεται από την πίεση κόστους εισροών, ένα λιγότερο ευνοϊκό μείγμα πωλήσεων και αυξημένες δαπάνες μάρκετινγκ για την υποστήριξη του επώνυμου χαρτοφυλακίου. Στο πλαίσιο αυτό, οι προβλέψεις για το EBITDA παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες, αν και συνεχίζουν να δείχνουν διψήφια ανάπτυξη έως το 2028.

Μετά από ράλι περίπου 30% από την αρχή του έτους, που οδήγησε τη μετοχή σε πολυετή υψηλά, η Eurobank Equities εκτιμά ότι η βραχυπρόθεσμη ανοδική δυναμική έχει ήδη ενσωματωθεί, και για αυτό η σύσταση μεταφέρεται σε «διακράτηση».