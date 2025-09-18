huawei:-Αμφισβητεί-την-κυριαρχία-της-nvidia-στην-τεχνητή-νοημοσύνη-με-τα-«πιο-ισχυρά-chip-στον-κόσμο»

Η Huawei έρχεται να αυξήσει ακόμα περισσότερο την πίεση στον μεγάλο αμερικανό ανταγωνιστή Nvidia με το λανσάρισμα chip νέας τεχνολογίας με μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ.

Η μάχη για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη γιγαντώνεται μέρα με τη μέρα και η Huawei έρχεται να αυξήσει ακόμα περισσότερο την πίεση στον μεγάλο αμερικανό ανταγωνιστή Nvidia με το λανσάρισμα ημιαγωγών νέας τεχνολογίας που θα τους «καθιστούν τους ισχυρότερους για αρκετά χρόνια» όπως αναφέρει ο τεχνολογικός κολοσσός.

Η νέα τεχνολογία SuperPod μπορεί να υποστηρίξει τη σύνδεση έως και 15.488 καρτών γραφικών που περιέχουν τα chip τεχνητής νοημοσύνης με την επωνυμία Ascend, αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή την Πέμπτη. Η εταιρεία διαθέτει επίσης ένα υπερσύμπλεγμα με υπολογιστική ισχύ που αποτελείται από περίπου ένα εκατομμύριο κάρτες γραφικών, όπως ανέφερε, ενώ σχεδιάζει να λανσάρει το νέο της «Atlas 950 SuperCluster» το επόμενο έτος, όπως επισημαίνει το CNBC.

Στο ετήσιο συνέδριο Huawei Connect, ο αντιπρόεδρος και εκ περιτροπής πρόεδρος Eric Xu δήλωσε ότι τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Ascend της εταιρείας θα ακολουθήσουν έναν κύκλο κυκλοφορίας ενός έτους, διπλασιάζοντας την υπολογιστική ισχύ με κάθε γενιά.

«Η υπολογιστική ισχύς ήταν και θα συνεχίσει να είναι το κλειδί για την Τεχνητή Νοημοσύνη», τόνισε στα εγκαίνια της εκδήλωσης στη Σαγκάη η οποία θα διαρκέσει ως το Σάββατο.

Νωρίτερα φέτος, ο ιδρυτής της Huawei, Ρεν Ζενγκφέι, δήλωσε στην κρατική εφημερίδα People’s Daily ότι η Huawei εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με τις ΗΠΑ όσον αφορά την ισχύ που παράγεται από ένα μόνο τσιπ, ωστόσο «μπορούμε ακόμα να έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε αντισταθμίζοντας την υπολογιστική ισχύ σε συμπλέγματα» τόνισε.

«Η ανακοίνωση της Huawei για την πρωτοποριακή της τεχνολογία στον τομέα της πληροφορικής είναι εύστοχα χρονισμένη, με την πρόσφατη αυξανόμενη έμφαση που δίνει η κινεζική κυβέρνηση στην αυτονομία στις τεχνολογίες τσιπ της ίδιας της Κίνας», δήλωσε ο Τζορτζ Τσεν, εταίρος και συμπρόεδρος του τμήματος ψηφιακής πρακτικής του The Asia Group.

Ενώ προειδοποίησε ότι η Huawei ενδέχεται να υπερβάλλει ως προς τις τεχνικές της δυνατότητες, ο Τσεν επεσήμανε ότι η φιλοδοξία της κινεζικής εταιρείας να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στην Τεχνητή Νοημοσύνη «δεν μπορεί να υποτιμηθεί».

Αυξανόμενη πίεση στην Nvidia

Η ανακοίνωση της Huawei έρχεται καθώς η Κίνα προωθεί εγχώριες εναλλακτικές λύσεις για την Nvidia. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι δύο χώρες ολοκλήρωσαν τις εμπορικές συνομιλίες στην Ισπανία, οι οποίες περιελάμβαναν μια πορεία προς την επίλυση των μακροχρόνιων αμφισβητούμενων δραστηριοτήτων της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης TikTok στις ΗΠΑ, η οποία ανήκει στην startup ByteDance με έδρα το Πεκίνο.

Πριν από λίγες ημέρες η Κίνα ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι επεκτείνει την έρευνα κατά της Nvidia για φερόμενες μονοπωλιακές πρακτικές.

Η μετοχή της υποχώρησε περισσότερο από 2% την Τετάρτη, αφού οι Financial Times, ανέφεραν ότι η Κίνα διέταξε τους τοπικούς τεχνολογικούς γίγαντες να σταματήσουν τις δοκιμές και τις παραγγελίες του τσιπ Nvidia RTX Pro 6000D.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ήταν «απογοητευμένος» όταν άκουσε την είδηση ​​της αναφερόμενης απαγόρευσης. Είχε προηγουμένως περιγράψει την Huawei ως «τρομερό» ανταγωνιστή.