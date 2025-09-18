Lamda: «Σπάνε κοντέρ» τα οικιστικά έσοδα Ελληνικού με 1,4 δισ. ευρώ – Ρεκόρ για malls, μαρίνες

Οι πωλήσεις και μισθώσεις ακινήτων κινούνται προς τα επίπεδα του 1,4 δισ. ευρώ και άνω μέχρι την 25η/08/2025, με το 93% από τις 559 κατοικίες του Little Athens να έχουν πωληθεί ή δεσμευθεί. Πώς προχωρούν τα malls στο Ελληνικό. «Πετάνε» εμπορικά κέντρα και μαρίνες.

Τα «κοντέρ» συνεχίζουν να «σπάνε» τα έσοδα από τον οικιστικό τομέα της μεγάλης ανάπτυξης που προωθεί η Lamda Development στην έκταση του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό, όπου πλέον οι πωλήσεις και μισθώσεις ακινήτων κινούνται προς τα επίπεδα του 1,5 δισ. ευρώ μέχρι την 25η/08/2025, με το 93% από τις 559 κατοικίες του Little Athens να έχουν πωληθεί ή δεσμευθεί.

Όπως αναφέρουν από τη Lamda, με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών μεγεθών του πρώτου εξαμήνου 2025, σημαντική εμπορική επιτυχία συνεχίζουν να καταγράφουν τα διαθέσιμα προς πώληση διαμερίσματα στη γειτονιά Little Athens. Μέχρι την 25.08.2025 είχαν διατεθεί στην αγορά 559 διαμερίσματα προς πώληση. Από αυτά, οι πωλήσεις και οι κρατήσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές ανέρχονται σήμερα σε 522 διαμερίσματα δηλαδή στο 93%. Περαιτέρω, τα έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις το Α’ Εξάμηνο 2025 ανήλθαν σε €150 εκατ., αυξημένα 80% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024, δείχνοντας έτσι την σημαντική πλέον συνεισφορά των οικιστικών αναπτύξεων. Επιπλέον, στο Α’ Εξάμηνο 2025 αναγνωρίστηκαν έσοδα ύψους €104 εκατ. από πωλήσεις ακινήτων (κυρίως πωλήσεις οικοπέδων των Project Sunrise & Terra Mare), αυξημένα κατά 49% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Ως αποτέλεσμα της εμπορικής αυτής επιτυχίας, οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου έως την 25.08.2025 ξεπέρασαν τα 1,4 δισ., με τις εισπράξεις το Α’ Εξάμηνο 2025 να ανέρχονται σε 288 εκατ. από τις αρχές του 2025.

Κατά τη διάρκεια του Α’ Εξαμήνου 2025 δεν εκταμιεύθηκαν τραπεζικά δάνεια για το έργο στο Ελληνικό (εξαιρουμένου του δανεισμού για τα Ellinikon Malls), παρά την ύπαρξη εγκεκριμένης πιστωτικής γραμμής από τις δανείστριες τράπεζες ύψους €232 εκατ..

Τα Malls στο Ελληνικό

Αναφορικά με τις εμπορικές μισθώσεις στους δύο, υπό ανάπτυξη, προορισμούς λιανικού εμπορίου και ψυχαγωγίας στο Ελληνικό, μέχρι σήμερα έχουν συμφωνηθεί Heads of Terms (HoT) με μισθωτές για 64% της Συνολικής Μεικτής Εκμισθώσιμης Επιφάνειας (GLA) στο The Ellinikon Mall και 78% του GLA στη Riviera Galleria, γεγονός που αντικατοπτρίζει τόσο τα ισχυρά θεμελιώδη της αγοράς όσο και το ισχυρό ενδιαφέρον των εμπορικών σημάτων για αυτές τις νέες αναπτύξεις.

Η πρόοδος των κατασκευών παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος. Οι εργασίες σκυροδέτησης προχωρούν σε όλα τα κτίρια του Riviera Galleria (ανάδοχος ΜΕΤΚΑ), ενώ οι εκσκαφές για το The Ellinikon Mall έχουν ολοκληρωθεί και η σύμβαση για την κατασκευή του οικοδομικού σκελετού έχει πρόσφατα ανατεθεί στην κατασκευαστική εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δ’ Τρίμηνο του 2025. Σχεδιασμένο από το διεθνώς αναγνωρισμένο αρχιτεκτονικό γραφείο AEDAS, το The Ellinikon Mall θα προσφέρει 100.000 τ.μ. εκμισθώσιμης επιφάνειας (GLA), καθιστώντας το, τον μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο εμπορικό προορισμό στην Ελλάδα, και έναν από τους σημαντικότερους στη Νότια Ευρώπη.

Η οικονομική «εικόνα»

Χτες, η Lamda ανακοίνωσε για το α’ 6μηνο 2025 α ενοποιημένα κέρδη (EBITDA) του Ομίλου αυξημένα κατά 4,4 φορές, στα €23 7εκατ., σε σχέση με το Α΄ Εξάμηνο 2024, ενοποιημένα Καθαρά Αποτέλεσμα στα €128 εκ. έναντι ζημιών το Α΄ Εξάμηνο 2024, νέο ιστορικό ρεκόρ Retail EBITDA, προ αποτιμήσεων, στα €45,5 εκατ., αυξημένο κατά 4% έναντι του Α’ Εξαμήνου 2024, νέο ιστορικό ρεκόρ στο συνολικό κύκλο εργασιών των καταστημάτων στα €389 εκατ. το Α΄ Εξάμηνο 2025, νέο ιστορικό ρεκόρ εσόδων για τις Μαρίνες, στα €16,6 εκατ., αυξημένο κατά 8% σε σχέση με το Α΄ Εξάμηνο 2024. Tα κέρδη EBITDA του Ελληνικού αυξήθηκαν κατά 7,5 φορές, στα €53,1 εκατ., η συνολική αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου αποτιμάται σε €3,7 δις, ενώ η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV), αυξήθηκε άνω του 10% από 31.12.2024 στα €9,22 ανά μετοχή εξαιρουμένης της στρατηγικής συναλλαγής με την ION και της προστιθέμενης αξίας οικοπέδων οικιστικής ανάπτυξης.

Τα ταμειακά διαθέσιμα που αναλογούν στο Έργο στο Ελληνικό ανήλθαν στα 355 εκατ. ευρώ στις 30.06.2025 (έναντι 290 εκατ. την 31.03.2025), ενώ για μια ακόμη περίοδο δεν εκταμιεύθηκαν τραπεζικά δάνεια για το Έργο στο Ελληνικό, παρά την ύπαρξη εγκεκριμένης πιστωτικής γραμμής από τις δανείστριες τράπεζες ποσού 232 εκατ. ευρώ, Κατά τη διάρκεια του Α’ Εξαμήνου 2025 πραγματοποιήθηκαν κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) για κτίρια και έργα υποδομών ποσού 181 εκατ.,, με το ποσό των συνολικών κεφαλαιουχικών δαπανών, από την έναρξη του έργου έως την 30.06.2025, να διαμορφώνεται πλέον στα 744 εκατ. ευρώ. Οι Καθαρές Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου το Α’ Εξάμηνο 2025 αυξήθηκαν κατά 12% στα €142 εκατ., έναντι του Α’ Εξαμήνου 2024. Τα Συνολικά Ταμειακά Διαθέσιμα του Ομίλου την 30.06.2025 αυξήθηκαν κατά €27 εκατ. στα €706 εκατ. έναντι της 31.12.2024

Ρεκόρ σε εμπορικά κέντρα και μαρίνες

Τα 4 Εμπορικά Κέντρα, σε λειτουργία, σημείωσαν, για μια ακόμα περίοδο, νέο ιστορικό υψηλό Retail EBITDA στα €45,5 εκατ. στο Α’ Εξάμηνο 2025, κυρίως λόγω της αύξησης των βασικών μισθωμάτων κατά 6% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024 και της αύξησης των εσοδών στάθμευσης κατά 9% για την ίδια περίοδο. Τα αποτελέσματα υποστηρίχθηκαν από τη συνεχιζόμενη αύξηση της επισκεψιμότητας (αύξηση 3% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024), καθώς και την επίτευξη νέου ρεκόρ στο συνολικό κύκλο εργασιών των καταστημάτων στα €389 εκατ..

Οι κύριοι παράγοντες της αύξησης του Retail EBITDA είναι: (α) η αύξηση των βασικών μισθωμάτων (αύξηση 6% έναντι του Α’ Εξαμήνου 2024 για τα 4 Εμπορικά Κέντρα), (β) η αύξηση των εσόδων στάθμευσης (αύξηση 9% έναντι του Α’ Εξαμήνου 2024 για τα 4 Εμπορικά Κέντρα). Υπενθυμίζεται ότι τα έσοδα από μισθώματα είναι στην πλειοψηφία τους συνδεδεμένα με ρήτρα αναπροσαρμογής σε σχέση με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) πλέον περιθωρίου περίπου 1-2 ποσοστιαίες μονάδες. Η μέση πληρότητα των 4 εν λειτουργία Εμπορικών Κέντρων για το Α’ Εξάμηνο 2025 ανήλθε σε σχεδόν 100% του συνολικού μισθώσιμου χώρου.

Το συνολικό κόστος ενέργειας των Εμπορικών Κέντρων (The Mall Athens, Golden Hall, Mediterranean Cosmos και Designer Outlet Athens) για το πρώτο εξάμηνο 2025 ανήλθε σε €2,2 εκατ., αυξημένου κατά περίπου 15% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο 2024, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών φυσικού αερίου (κυρίως στο πρώτο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο το 2024). Επισημαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος του εν λόγω κόστους αφορά κοινόχρηστους χώρους στα Εμπορικά Κέντρα, το οποίο αναλαμβάνουν κυρίως οι καταστηματάρχες/μισθωτές.

Οι Μαρίνες επιβεβαίωσαν για μια ακόμα περίοδο τη σταθερά αυξητική πορεία των μεγεθών τους, επιτυγχάνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ για το Α’ Εξάμηνο τόσο στα συνολικά έσοδα, τα οποία ανήλθαν στα €16,6 εκατ. (αύξηση 8% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024) όσο και στα κέρδη EBITDA, τα οποία αυξήθηκαν 2%, έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024, στα €10 εκατ. Η ισχυρή αυτή επίδοση οφείλεται κυρίως στη σταθερή ζήτηση για τις δύο mega yacht Μαρίνες (οι οποίες καταγράφουν μέγιστη πληρότητα στις μόνιμες θέσεις ελλιμενισμού), στα αυξημένα έσοδα από τέλη διερχόμενων σκαφών, όπως επίσης και στις ετήσιες συμβατικές αυξήσεις στα τέλη ελλιμενισμού. Η Μαρίνα του Αγ. Κοσμά καταγράφει σταδιακή μείωση του αριθμού διαθέσιμων θέσεων καθώς έχουν ξεκινήσει οι εργασίες αναβάθμισης της μαρίνας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και των υπηρεσιών της για την εξυπηρέτηση μεγαλύτερων σκαφών. Η Μαρίνα του Αγ. Κοσμά σε συνδυασμό με την ανέγερση του παρακείμενου συγκροτήματος Riviera Galleria, ενός μοναδικού προορισμού για premium brands, αναμένεται να επιφέρει μεγαλύτερα έσοδα για τον Όμιλο με την ολοκλήρωση των έργων της.

Το mega διεθνές deal

Ως γνωστόν, στις 28.08.2025, η Lamda Development αποδέχθηκε δεσμευτική προσφορά από τον Όμιλο ION για την απόκτηση γης προς ανάπτυξη ενός Διεθνούς Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας, η οποία τελεί υπό την ολοκλήρωση του νομικού, τεχνικού, και χρηματοοικονομικού ελέγχου, (due diligence) καθώς και την οριστικοποίηση και υπογραφή των συμβατικών εγγράφων. Πρόκειται για μια στρατηγική συναλλαγή ύψους 450 εκατ. ευρώ για την Ανάπτυξη ενός Διεθνούς Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας στο Ελληνικό, την πρώτη ουσιαστικά πολύ μεγάλη διεθνή συμφωνία της εισηγμένης, ενισχύοντας τη θέση του Ελληνικού ως παγκόσμιου προορισμού και κορυφαίου επενδυτικού κόμβου, που προσελκύει διεθνείς συνεργασίες και επενδυτές μεγάλου βεληνεκούς.

Τον Αύγουστο 2025 η Εταιρία αποδέχθηκε δεσμευτική προσφορά από τον όμιλο ION, εταιρεία τεχνολογίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, για την απόκτηση γης προς ανάπτυξη ενός Διεθνούς Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας εντός του Έργου του Ελληνικού, όπου θα συστεγαστούν περίπου 2.000 επαγγελματίες από 44 χώρες. Το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο θα αναπτυχθεί από τον όμιλο ION σε δύο διακριτές περιοχές του Ελληνικού και θα καλύπτει συνολική μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση περίπου 250χιλ. τ.μ., θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 50 χιλ. τ.μ. χώρων γραφείων, ένα αμφιθέατρο 1.000 θέσεων σχεδιασμένο για διεθνείς εκδηλώσεις, καθώς και έως 200χιλ. τ.μ. οικιστικών αναπτύξεων για τη στέγαση των επαγγελματιών του ομίλου ION. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής που θα εισπράξει ο Όμιλος ανέρχεται σε €450 εκατ.. Το συνολικό μέγεθος της επένδυσης του ομίλου ΙΟΝ που σχετίζεται με το Κέντρο Έρευνας & Καινοτομίας εκτιμάται ότι θα υπερβεί το €1,5 δις κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το 2030. Επιπρόσθετα, ο όμιλος ION θα αποκτήσει ίδιες μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, γεγονός που αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη του ομίλου ΙΟΝ στο Ελληνικό. Η στρατηγική αυτή συνεργασία σηματοδοτεί την έναρξη της δημιουργίας του Επιχειρηματικού Κέντρου του Ελληνικού, το οποίο αποτελεί βασικό τμήμα του γενικού σχεδίου ανάπτυξης του έργου (masterplan), ενώ ταυτόχρονα τοποθετεί το The Ellinikon ως ευρωπαϊκό κόμβο τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακού μετασχηματισμού. Η συναλλαγή τελεί υπό την ολοκλήρωση του νομικού, τεχνικού και χρηματοοικονομικού ελέγχου (due diligence), η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Δ΄ τριμήνου 2025, καθώς και την οριστικοποίηση και υπογραφή των συμβατικών εγγράφων. Η ION παρέχει λογισμικό κρίσιμης σημασίας, δεδομένα και υπηρεσίες σε κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κεντρικές τράπεζες, κυβερνήσεις και παγκόσμιες εταιρείες για την αυτοματοποίηση των κρίσιμων ροών εργασίας τους, τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων και τη διαχείριση ρευστότητας και κινδύνων.

Για σήμερα έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη με αναλυτές και μένει να φανεί αν η διοίκηση του ομίλου δώσει λεπτομέρειες για τη συμφωνία, τις οικιστικές πωλήσεις, τα χρονοδιαγράμματα έργων, το ενδεχόμενο νέας ομολογιακής έκδοσης, όπως προχτές αναφέραμε, και για άλλα θέματα.