Lamda Development: Εικόνα ισχύος με EBITDA +340% και Cash inflows €1,4 δισ.

Το πρώτο εξάμηνο του 2025 βρήκε την LAMDA Development να γράφει κερδοφορία-ρεκόρ με έναν ισολογισμό γεμάτο ισχυρά νούμερα και προοπτική.

Ο όμιλος παρουσίασε θεαματική άνοδο στο EBITDA, το οποίο εκτινάχθηκε κατά 4,4 φορές, φτάνοντας τα €237 εκατ., ενώ τα καθαρά αποτελέσματα ανήλθαν στα €128 εκατ., αφήνοντας πίσω τις ζημιές της περσινής περιόδου.

Παράλληλα, οι πωλήσεις ανέβηκαν στα €310,7 εκατ. (+26%), η καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) αυξήθηκε άνω του +10%, στα €9,22 ανά μετοχή, και η αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου έφτασε τα €3,7 δισ. Πρόκειται για στοιχεία που δίνουν έναν άλλο όγκο στα μεγέθη του ομίλου και αποτυπώνουν την ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά του ομίλου. Και στο ταμπλό, η μετοχή παραμένει στα €7,24, δίνοντας μις αποτίμηση στα €1,279 δισ.

Ένας αριθμός που μοιάζει τρομερά “στρυμωγμένος” και φθηνός σε σχέση με τα οικονομικά στοιχεία του ομίλου και το μέγεθος των έργων που τρέχουν.

Τα τέσσερα εμπορικά κέντρα της LAMDA δουλεύουν πραγματικά ως μηχανές μετρητών καθώς κατέγραψαν νέο υψηλό στο retail EBITDA, στα €45,5 εκατ., το οποίο είναι αυξημένο κατά 4%. Ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων σκαρφάλωσε στα €389 εκατ., με ώθηση από την αύξηση 6% στα βασικά μισθώματα και 9% στα έσοδα στάθμευσης ενώ η σταθερή άνοδος της επισκεψιμότητας (+3%) λειτουργεί σαν σταθερή γραμμή στήριξης για τα μελλοντικά έσοδα.

Στο Ελληνικό, οι δύο νέοι προορισμοί λιανικής (Ellinikon Mall και Riviera Galleria) κινούνται ήδη με σημαντικό βαθμό προκαταβολικών συμφωνιών: το 64% και 78% της επιφάνειας αντίστοιχα έχει δεσμευθεί από μισθωτές. Η εμπορική αγορά δείχνει να προεξοφλεί τη μεγάλη δυναμική τους, και το έργο αποκτά ρυθμό που θυμίζει “ωστική κίνηση” με ισχυρή προοπτική πολλαπλασιασμού υπεραξιών.

Παράλληλα τα έσοδα στις μαρίνες ανέβηκαν στα €16,6 εκατ. (+8%), με το EBITDA να διαμορφώνεται στα €10 εκατ. Η Μαρίνα Φλοίσβου κατέγραψε αυξημένα έσοδα και πλήρη πληρότητα στις θέσεις για mega yachts, ενώ στον Άγιο Κοσμά ξεκίνησαν οι εργασίες αναβάθμισης, που θα επιτρέψουν την εξυπηρέτηση μεγαλύτερων σκαφών. Η σύνδεση με το υπό ανέγερση συγκρότημα Riviera Galleria αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τα μελλοντικά έσοδα.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής παραμένει το Ελληνικό, όπου το έργο μετατρέπεται σε χρυσοφόρο αγωγό. Τα έσοδα έφτασαν τα €236 εκατ., με τα EBITDA να εκτοξεύονται στα €53,1 εκατ., 7,5 φορές υψηλότερα από πέρυσι. Οι οικιστικές αναπτύξεις συνέβαλαν με €126 εκατ. (+51%), ενώ οι πωλήσεις οικοπέδων και άλλων ακινήτων ανήλθαν σε €104 εκατ. (+49%). Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι οι πωλήσεις στη γειτονιά Little Athens: από τα 559 διαμερίσματα, το 93% έχει ήδη πουληθεί ή δεσμευθεί. Συνολικά, οι εισπράξεις από την έναρξη του έργου ξεπέρασαν το €1,4 δισ., χωρίς να έχει χρειαστεί τραπεζικός δανεισμός.

Η δε συμφωνία των €450 εκατ. με την ION για το Διεθνές Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας αποτελεί κίνηση-ορόσημο που αναβαθμίζει το Ελληνικό σε διεθνή κόμβο. Είναι το καύσιμο που ενισχύει το brand του Ελληνικού, προσθέτοντας έναν ισχυρό πολλαπλασιαστή αξίας στη μετοχή της LAMDA.

Από απόψεως διαγραμματικής ανάλυσης η μετοχή παρουσιάζεται στο 80ήμερο chart να μην έχει άλλο χρονικό περιθώριο να μείνει στην περιοχή των €7,50 με €7,00. Η πίεση είναι πλέον τόσο μεγάλη που η επόμενη κίνηση είναι πολύ πιθανό να γίνει με ανοδικό χάσμα πάνω από το όριο των €7,70 και προς τα €8,00.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

September 18, 2025