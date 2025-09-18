mars:-Επενδύει-1-δισ.-ευρώ-στην-Ευρώπη-καθώς-η-ζήτηση-στις-ΗΠΑ-επιβραδύνεται

Η Mars ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 1 δισ. ευρώ στις δραστηριότητές της στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το τέλος του 2026 για να ενισχύσει την παραγωγή, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία στην περιοχή, καθώς η ζήτηση για συσκευασμένα τρόφιμα επιβραδύνεται στις ΗΠΑ.

Ο όμιλος πίσω από brands όπως M&M’s και Whiskas θα επενδύσει στον εκσυγχρονισμό των εργοστασίων του σε όλη την Ένωση, συμπεριλαμβανομένου του εργοστασίου σοκολάτας στην Πολωνία.

Ο οικονομικός διευθυντής της Mars, Κλάους Άαργκαρντ, δήλωσε στους Financial Times ότι οι επενδύσεις σχεδιάστηκαν για την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της εταιρείας μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ.

«Αν κοιτάξετε τα τελευταία 10 χρόνια, μεγάλο μέρος της ανάπτυξης στον χώρο των συσκευασμένων καταναλωτικών αγαθών έχει προέλθει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι από την Ευρώπη», δήλωσε. «Θα θέλαμε πραγματικά να το αναδιαρθρώσουμε αυτό… επειδή ο ρυθμός ανάπτυξης στις ΗΠΑ είναι ίσως λίγο πιο αργός από ό,τι ήταν τις τελευταίες δεκαετίες» πρόσθεσε.

Μετά από τέσσερα χρόνια επίμονα υψηλού πληθωρισμού, οι καταναλωτές στις ΗΠΑ έχουν μειώσει τις δαπάνες τους, ενώ η βιομηχανία σνακ αντιμετωπίζει επίσης προκλήσεις από τη δημοτικότητα φαρμάκων που καταστέλλουν την όρεξη, όπως το Ozempic. Ωστόσο, ο Άαργκαρντ δήλωσε ότι παραμένει αισιόδοξος για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της αμερικανικής αγοράς.

Η Mars λειτουργεί 24 εργοστάσια σε 10 χώρες της ΕΕ και απασχολεί 25.000 άτομα. Τα επενδυτικά της σχέδια σηματοδοτούν μια αύξηση σε σχέση με τις πρόσφατες δαπάνες της στις ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις, οι οποίες ανήλθαν συνολικά σε 1,5 δισ. ευρώ τα τελευταία πέντε χρόνια.

Η Mars αποκαλύπτει τις επενδύσεις αυτές την ώρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει έρευνα για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία σχετικά με την προτεινόμενη εξαγορά της εταιρείας παραγωγής δημητριακών και σνακ Kellanova, η οποία σχηματίστηκε το 2023 από τη διάλυση της εταιρείας Kellogg.

Η επιτροπή, η οποία ξεκίνησε μια εις βάθος έρευνα τον Ιούνιο λόγω ανησυχιών ότι η συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές, επρόκειτο να αποφανθεί για τη συναλλαγή έως τις 31 Οκτωβρίου, ωστόσο η προθεσμία αυτή έχει αναβληθεί έως τις 19 Δεκεμβρίου.

Ο Άαργκαρντ δήλωσε ότι δεν υπάρχει «άμεση σύνδεση» μεταξύ των επενδυτικών σχεδίων της Mars και της έρευνας και ότι παρέμεινε βέβαιος ότι η συμφωνία θα εγκριθεί. Η συμφωνία έχει ήδη εγκριθεί από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ.