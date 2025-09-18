Metlen: Εξατομικευμένα προϊόντα ρεύματος για μεγάλες επιχειρήσεις – Επέκταση σε όλη τη ΝΑ Ευρώπη

«Κλειδί» η προσφορά «πακέτων» προμήθειας που ταιριάζουν στις ανάγκες του πελάτη, περιλαμβάνοντας και χρηματοοικονομικά προϊόντα, αλλά και την εγκατάσταση εξοπλισμού. Στόχος η παρουσία σε όλη την περιοχή.

Η επέκταση σε όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη είναι το αμέσως επόμενο βήμα για το τμήμα προμήθειας ρεύματος και αερίου σε μεγάλες επιχειρήσεις (B2B) της Protergia (Metlen). Αφετηρία για αυτό θα αποτελέσει η μεγάλη πελατειακή βάση που έχει ήδη αποκτήσει, καθώς για παράδειγμα παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε 6.000 εταιρικούς πελάτες, οι οποίοι όπως είναι φυσικό «μεταφράζονται» σε πολλαπλάσιες παροχές.

Εξίσου σημαντική διείσδυση καταγράφεται και στο φυσικό αέριο, όπου εξυπηρετούνται 300 παροχές που τροφοδοτούνται με καύσιμο 2 TWh (Τεραβατώρων). Σημαντικό μερίδιο έχει αποκτηθεί στην κατηγορία των βιομηχανικών πελατών και των θερμοκηπίων, με την Protergia να έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών μεταξύ άλλων καθώς αποτελεί εχέγγυο για την αδιάλειπτη τροφοδοσία τους.

Όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, στον τομέα B2B πελατών κατατάσσονται οι επιχειρήσεις και βιομηχανίες με ζήτηση πάνω από 100 MWh ετησίως. Πρόκειται για μία καταναλωτική κατηγορία στην οποία η Protergia έχει σημειώσει άλματα τους τελευταίους μήνες, καθώς φέτος έχει προμηθεύσει ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας 4 Τεραβατώρων, από 2 Τερβατώρες το 2024.

«Πακέτα» για τις ανάγκες κάθε πελάτη

Η Protergia προφέρει ευρεία ποικιλία B2B τιμολογίων. Για παράδειγμα, όσον αφορά τη χρέωση είναι διαθέσιμα από κυμαινόμενα προϊόντα, μέχρι σταθερά τιμολόγια για διάρκεια από 1 έως 10 έτη. Η ποικιλία αυτή βοηθά στην εξειδίκευση του συμβολαίου προμήθειας, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε πελάτη.

Έτσι, η εταιρεία έχει δημιουργήσει 10 κατηγορίες business καταναλωτών (π.χ. ξενοδοχεία, θερμοκήπια), για κάθε μία υπάρχει μία ειδική ομάδα της εταιρείας που Protergia. Για παράδειγμα στην περίπτωση των ξενοδοχείων, η ιδανική λύση είναι το «κλείδωμα» μέσω hedging της χρέωσης τους καλοκαιρινούς μήνες, το οποίο δίνει τη θέση του σε πλήρως κυμαινόμενη τιμή τον χειμώνα. Επίσης, η Protergia «χτίζει» έτσι τους λογαριασμούς ώστε η πρώτη μεγάλη πληρωμή να γίνει τον Ιούνιο, όταν έχουν αρχίσει να «τρέχουν» τα έσοδα για την ξενοδοχειακή επιχείρηση.

Με ανάλογα κλιμακωτό τρόπο μπορεί να δομηθεί ένα μακροχρόνιο συμβόλαιο προμήθειας ρεύματος, ώστε ο τρόπος με τον οποίο καθορίζεται η χρέωση να βοηθά την επιχείρηση στον ανταγωνισμό της με τις ομοειδείς εταιρείες. Σημαντικό είναι επίσης η χρέωση να ανταποκρίνεται στο προφίλ κατανάλωσης του πελάτη, με τον τόνο σε αυτή την περίπτωση να δίνουν τα προϊόντα VBL (Virtual Baseload), που έχει σχεδιάσει και λανσάρει ήδη απο το 2024 η Metlen.

Ενδεικτικό είναι ότι μέσω των προϊόντων VBL η Protergia προμηθεύει 1 Τεραβατώρα ηλεκτρικής ενέργειας. Η ποσότητα έχει 10πλασιαστεί στον περίπου ένα χρόνο που μεσολάβησε, αντιστοιχώντας στο 1/50 της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης.

Εγκατάσταση και διαχείριση εξοπλισμού

Εκτός από τα προγράμματα προμήθειας ρεύματος, στη φαρέτρα της Protergia υπάρχουν επίσης και καθαρά χρηματοοικονομικά προϊόντα (Contract of Difference, CfDs) για τη θωράκιση των πελατών από το ρίσκο μίας απότομης εκτίναξης των χονδρεμπορικών τιμών.

Στο ίδιο πλαίσιο προσφέρονται και προϊόντα Call option, τα οποία μοιάζουν με τα CFD με τη μόνη διαφορά ότι αν οι χονδρεμπορικές τιμές κινηθούν κάτω από τον πήχη που έ΄χει συμφωνηθεί, προμηθευτές και καταναλωτής μοιράζονται κατά 50% το σχετικό όφελος.

Σημαντικό «όχημα» στη διείσδυση της Protergia στον B2B κλάδο είναι επίσης το γεγονός ότι αναλαμβάνει την παροχή και εγκατάσταση ενεργειακού εξοπλισμού, όπως φωτοβολταϊκών, μπαταριών και δικτύου φορτιστών για ηλεκτροκίνητους εταιρικούς στόλους. Μία τέτοια περίπτωση αποτελεί η συνεργασία της με την Cosmote για την εγκατάσταση 500 φορτιστών σε 100 κτίρια της εταιρείας, καθώς και τη διαχείριση και λειτουργία του δικτύου για πέντε έτη.

Μάλιστα, η Protergia είναι leader στο business charging. Τέτοιες υπηρεσίες αυτές προσφέρονται είτε αυτόνομα, είτε «πακέτο» με σύμβαση προμήθειας.